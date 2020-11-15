Ülkemizde de satılan TCL televizyonlarda büyük açık

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Ülkemize henüz giriş yapmış olsa da Çinli TCL markası uzun süredir televizyon sektöründe ve bugüne kadar milyonlarca modeli raflarda yerini aldı. Bununla birlikte ortaya çıkan bir açık nedeniyle büyük bir risk oluştu.

Milyonlarca TCL televizyonu tehlikede

TCL markası sektörün üçüncü büyüğü haline gelmiş durumda. Sadece ABD’de aylık 600 bin televizyon satışına ulaşabiliyor. Hal böyle olunca yazılım riskleri milyonlarca kişiyi tehlikeye atıyor.

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Sick.Codes araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan yazılım açığı oldukça büyük bir risk taşıyor. Öyle ki sadece televizyonun IP adresini ele geçirerek sistemdeki tüm dosyalara erişim elde edebilmek mümkün.

Araştırmacılar http://10.0.0.117:7989/sdcard şeklinde bir adresle televizyonun hafıza kartında yer alan verilere erişim sağlamış ve kötü niyetli kişilerin portları tarayarak televizyonun IP adresine kolayca ulaşabileceğini belirtiyor. Sonrasında bir web tarayıcısı ile dosyalar görüntülenebiliyor. Hatta hackerların kodları yeniden yazarak televizyonu tamamen erişim dışı bırakabileceği de dile getiriliyor.

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Ekip elde ettikleri verileri TCL ile paylaşmış ve kısa süre sonra firma bahse konu açığı kapattığını bildirmiş. Ne var ki firmanın sadece belirli dosyaları değiştirdiği tespit edilmiş. Bunun haricinde tüm dosyalar yine erişime açık bir halde tutulmuş.

Halen riskin devam ettiği tahmin edilirken TCL kullanıcılarının varsayılan güvenlik ayarlarını değiştirerek daha sıkı hale getirmeleri ve özellikle mikrofon, kamera, gizlilik gibi bileşenleri kontrol etmeleri isteniyor.

https://www.komando.com/security-privacy/smart-tv-security-flaw/764122/

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