macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı

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Apple’ın bilgisayar pazarındaki üçüncü büyük marka olmayı başaran Mac ailesi bugüne kadar profesyonelleri hedefleyen ve oyuncu kitlesinden biraz uzak durmaya çalışan sistemler olarak görülüyordu. Apple bunu değiştirmek niyetinde.

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Windows tarafında üreticilerin oyun yeteneklerini sık sık ön plana çıkardığını görürken macOS tarafından Apple daha çok render alma veya düzenleme gibi fonksiyonların performansından bahsediyor. Bununla birlikte Apple oyunlara da ağırlık verecek gibi.

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macOS 11.3 beta sürümlerinde ortaya çıkan yenilikler Mac sistemlerinde oyun optimizasyonları yapılabileceğini gösteriyor. Bunlardan birisi klavye üzerinde uygulanabilecek. Oyun severlerin klavye ve fare dizilimine kontrolcü tuşlarını atayabileceği ifade ediliyor. Apple üst ve alt tetik tuşlarını da hesaba katmış. Bu sayede oyunlarda çok daha verimli kontroller sağlanabilecek.

Diğer bir değişiklik ise Oyun Merkezi ayarlarında Arkadaşlar ile Bağlantıya İzin Ver seçeneğinin getirilmesi. Bu kapalı olduğu zaman Oyun Merkezi arkadaşlarınızın sizin ile etkileşime geçmesi engelleniyor. macOS 11.3 sürümünde göze çarpan son değişiklik ise bataryanın verimsizleştiği durumlarda servise götürmeniz gerektiği ile ilgili bir uyarı. Burada teknik servis seçenekleri de sunulacak.

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