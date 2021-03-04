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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı

    macOS 11.3 güncellemesinde kullanıcıların kontrolcü tuşlarını klavye ve fare dizilimine aktarabilmesi imkanı sunulacak. Ayrıca oyun arkadaşları ile etkileşim de sınırlanıyor.
    04 Mart 2021, 11:00 (4 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı
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    Apple’ın bilgisayar pazarındaki üçüncü büyük marka olmayı başaran Mac ailesi bugüne kadar profesyonelleri hedefleyen ve oyuncu kitlesinden biraz uzak durmaya çalışan sistemler olarak görülüyordu. Apple bunu değiştirmek niyetinde.

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    macOS platformunda yeni özellikler

    Windows tarafında üreticilerin oyun yeteneklerini sık sık ön plana çıkardığını görürken macOS tarafından Apple daha çok render alma veya düzenleme gibi fonksiyonların performansından bahsediyor. Bununla birlikte Apple oyunlara da ağırlık verecek gibi.

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    macOS 11.3 beta sürümlerinde ortaya çıkan yenilikler Mac sistemlerinde oyun optimizasyonları yapılabileceğini gösteriyor. Bunlardan birisi klavye üzerinde uygulanabilecek. Oyun severlerin klavye ve fare dizilimine kontrolcü tuşlarını atayabileceği ifade ediliyor. Apple üst ve alt tetik tuşlarını da hesaba katmış. Bu sayede oyunlarda çok daha verimli kontroller sağlanabilecek.

    Diğer bir değişiklik ise Oyun Merkezi ayarlarında Arkadaşlar ile Bağlantıya İzin Ver seçeneğinin getirilmesi. Bu kapalı olduğu zaman Oyun Merkezi arkadaşlarınızın sizin ile etkileşime geçmesi engelleniyor. macOS 11.3 sürümünde göze çarpan son değişiklik ise bataryanın verimsizleştiği durumlarda servise götürmeniz gerektiği ile ilgili bir uyarı. Burada teknik servis seçenekleri de sunulacak.

    macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    from softwave 3 gün ( Mesaj Silindi )
    geforce now ile oyun sorununu giderecek bence
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    Akasha_Ether (abc def) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nearby multiplayer güzelmiş.

    Birbirine yakın iki makinede Multiplayer için internet, kablo yada modem gereksinimi olmasın artık. 2021 yılındayız.



    Ama mac oyun için tırt bir platform şuan. Küçük oyunların platformu olabiliyor ancak.

    Apple’ın yerinde olsam basar parayı Nintendoyu alır tüm platforma oyunlarıyla birlikte entegre ederim .

    2 trilyonluk şirketin kasasında 50 milyar vardır herhalde
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    aschil (Tuncay Şahin) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Akasha_Ether
    Havayla mı haberlessin.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Akasha_Ether
    Kendi Arcade platformunu geliştiriyor işte bundan bir kaç sene sonra yüzlerce oyun olduğunda bayağı ucuz kalacak.
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