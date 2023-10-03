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    Eski Mac'lere macOS Sonoma'yı getiren program çıktı

    Apple, 26 Eylül’de macOS Sonoma final sürümünü yayınladı. MacOS 14, eski Mac’lere destek vermiyor ancak bir programla bu kısıtlamayı kaldırmak mümkün.           
    macos sonoma eski mac yükleme Tam Boyutta Gör
    MacOS 14 Sonoma güncellemesi 2017 ve sonrasında çıkan MacBook ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Ancak, yeni yayınlanan OpenCore Legacy Patcher yazılımıyla güncelleme, macOS Sonoma’yı desteklemeyen Mac’lere de yüklenebiliyor.

    Yeni macOS sürümlerinin desteklenmeyen eski modellerde çalışmasına olanak tanıyan bir bootloader olan OpenCore Legacy Patcher’ın son sürümü indirilmeye açıldı. Desteklenmeyen 83 Mac modeline macOS Sonoma desteği getiriyor. Ancak, geliştirmenin devam ettiği, ilk etapta bazı özelliklerin sunulmayacağı (liste paylaşılmadı) yönünde bir uyarı var.

    OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 sürümü ile MacOS Sonoma yüklenebilen Mac modelleri şu şekilde:

    • 2008 - 2019 12 inç ve 13 inç MacBook’lar
    • 2009 - 2017 11 inç ve 13 inç MacBook Air
    • 2008 - 2017 13 inç ve 17 inç MacBook Pro
    • 2009 - 2017 Mac mini
    • 2007 - 2018 20 inç 27 inç iMac
    • 2008 - 2018 Mac Pro

    Program GitHub üzerinden indirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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