Eski Mac'lere macOS Sonoma'yı getiren program çıktı

Tam Boyutta Gör MacOS 14 Sonoma güncellemesi 2017 ve sonrasında çıkan MacBook ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Ancak, yeni yayınlanan OpenCore Legacy Patcher yazılımıyla güncelleme, macOS Sonoma’yı desteklemeyen Mac’lere de yüklenebiliyor.

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Yeni macOS sürümlerinin desteklenmeyen eski modellerde çalışmasına olanak tanıyan bir bootloader olan OpenCore Legacy Patcher’ın son sürümü indirilmeye açıldı. Desteklenmeyen 83 Mac modeline macOS Sonoma desteği getiriyor. Ancak, geliştirmenin devam ettiği, ilk etapta bazı özelliklerin sunulmayacağı (liste paylaşılmadı) yönünde bir uyarı var.

OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 sürümü ile MacOS Sonoma yüklenebilen Mac modelleri şu şekilde:

2008 - 2019 12 inç ve 13 inç MacBook’lar

2009 - 2017 11 inç ve 13 inç MacBook Air

2008 - 2017 13 inç ve 17 inç MacBook Pro

2009 - 2017 Mac mini

2007 - 2018 20 inç 27 inç iMac

2008 - 2018 Mac Pro

Program GitHub üzerinden indirilebiliyor.

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macOS Sonoma eski Mac bilgisayarlara nasıl yüklenir?