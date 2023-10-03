Eski Mac'lere macOS Sonoma'yı getiren program çıktı

Yeni macOS sürümlerinin desteklenmeyen eski modellerde çalışmasına olanak tanıyan bir bootloader olan OpenCore Legacy Patcher’ın son sürümü indirilmeye açıldı. Desteklenmeyen 83 Mac modeline macOS Sonoma desteği getiriyor. Ancak, geliştirmenin devam ettiği, ilk etapta bazı özelliklerin sunulmayacağı (liste paylaşılmadı) yönünde bir uyarı var.
OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 sürümü ile MacOS Sonoma yüklenebilen Mac modelleri şu şekilde:
- 2008 - 2019 12 inç ve 13 inç MacBook’lar
- 2009 - 2017 11 inç ve 13 inç MacBook Air
- 2008 - 2017 13 inç ve 17 inç MacBook Pro
- 2009 - 2017 Mac mini
- 2007 - 2018 20 inç 27 inç iMac
- 2008 - 2018 Mac Pro
Program GitHub üzerinden indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.