Apple, macOS 14.4 güncellemesini yayınladı: İşte Mac'lere gelen yenilikler

macOS Sonoma 14.4 güncellemesi neler sunuyor?
Apple, macOS Sonoma 14.4’ün Mac için yeni emojilerin yanı sıra başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunduğunu söylüyor. Apple, macOS 14.4 güncellemesiyle yeni emoji karakterleri sunuyor, arama desteğiyle birlikte Podcast Bölüm metninin tam olarak okunması için destek ekliyor. Mesajlar’da İş Güncellemeleri için yeni özelliklerin yanı sıra, Safari favoriler çubuğunda yalnızca web sitelerinin simgelerini gösterme seçeneği ekliyor. Sürüm notlarına göre macOS 14.4 yenilikleri, düzeltilen hatalar şunlar:
- Yeni mantar, anka kuşu, lime, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri artık emoji klavyesinde mevcut.
- Ters yöne bakan 18 kişi ve vücut emojisi desteği
- Podcast Bölüm metni tam olarak okunabilir, kelime veya ifade aranabilir, belirli bir noktadan oynatmak için tıklanabilir ve Metin Boyutu, Kontrastı Artır ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özellikleriyle kullanılabilir.
- İşletmeler için Mesajlar’da işletme güncellemeleri, sipariş durumu, uçuş bildirimleri, dolandırıcılık uyarıları veya güvenilir işletmelerden gelen diğer işlemler gibi tercih ettiğiniz güncellemeleri almanızı sağlar.
- Safari Favoriler Çubuğu, yalnızca web sitelerinin simgelerini gösterme seçeneği ekler.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.