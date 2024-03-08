Apple, macOS 14.4 güncellemesini yayınladı: İşte Mac'lere gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, macOS Sonoma’nın dördüncü güncellemesi olan macOS 14.4’ü yayınladı. Ocak 2024’ün başlarında yayınlanan macOS Sonoma 14.3, güvenlik açıklarını kapatan, Apple Müzik’te ortak çalma listesi oluşturma ekleyen bir güncellemeydi. macOS Sonoma 14.4, Podcast’ler, Mesajlar ve emojilere odaklanan mini güncelleme ancak Bluetooth, Notlar, Fotoğraflar, Safari, Paylaşım menüsü, Kestirmeler, Siri, Spotlight, Sistem ayarları dahil 50’den fazla yama içermesi ve istismar edilen 2 güvenlik sorununu gidermesi açısından önemli bir güncelleme.

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macOS Sonoma 14.4 güncellemesi neler sunuyor?

Apple, macOS Sonoma 14.4’ün Mac için yeni emojilerin yanı sıra başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunduğunu söylüyor. Apple, ‌macOS 14.4 güncellemesiyle yeni emoji karakterleri sunuyor, arama desteğiyle birlikte Podcast Bölüm metninin tam olarak okunması için destek ekliyor. Mesajlar’da İş Güncellemeleri için yeni özelliklerin yanı sıra, Safari favoriler çubuğunda yalnızca web sitelerinin simgelerini gösterme seçeneği ekliyor. Sürüm notlarına göre macOS 14.4 yenilikleri, düzeltilen hatalar şunlar:

Yeni mantar, anka kuşu, lime, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri artık emoji klavyesinde mevcut.

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Podcast Bölüm metni tam olarak okunabilir, kelime veya ifade aranabilir, belirli bir noktadan oynatmak için tıklanabilir ve Metin Boyutu, Kontrastı Artır ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özellikleriyle kullanılabilir.

İşletmeler için Mesajlar’da işletme güncellemeleri, sipariş durumu, uçuş bildirimleri, dolandırıcılık uyarıları veya güvenilir işletmelerden gelen diğer işlemler gibi tercih ettiğiniz güncellemeleri almanızı sağlar.

Safari Favoriler Çubuğu, yalnızca web sitelerinin simgelerini gösterme seçeneği ekler.

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Apple, macOS 14.4'ü yayınladı: İşte Mac'lere gelen yenilikler