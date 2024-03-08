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    Apple, macOS 14.4 güncellemesini yayınladı: İşte Mac'lere gelen yenilikler

    Apple, uyumlu Mac bilgisayarlar için macOS Sonoma 14.4 güncellemesini yayınladı. macOS 14.4, 50'den fazla güvenlik açığını kapatırken birkaç yeni özellik, hata düzeltmesi getiriyor.
    apple macos 14.4 güncelleme indir Tam Boyutta Gör
    Apple, macOS Sonoma’nın dördüncü güncellemesi olan macOS 14.4’ü yayınladı. Ocak 2024’ün başlarında yayınlanan macOS Sonoma 14.3, güvenlik açıklarını kapatan, Apple Müzik’te ortak çalma listesi oluşturma ekleyen bir güncellemeydi. macOS Sonoma 14.4, Podcast’ler, Mesajlar ve emojilere odaklanan mini güncelleme ancak Bluetooth, Notlar, Fotoğraflar, Safari, Paylaşım menüsü, Kestirmeler, Siri, Spotlight, Sistem ayarları dahil 50’den fazla yama içermesi ve istismar edilen 2 güvenlik sorununu gidermesi açısından önemli bir güncelleme.

    macOS Sonoma 14.4 güncellemesi neler sunuyor?

    Apple, macOS Sonoma 14.4’ün Mac için yeni emojilerin yanı sıra başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunduğunu söylüyor. Apple, ‌macOS 14.4 güncellemesiyle yeni emoji karakterleri sunuyor, arama desteğiyle birlikte Podcast Bölüm metninin tam olarak okunması için destek ekliyor. Mesajlar’da İş Güncellemeleri için yeni özelliklerin yanı sıra, Safari favoriler çubuğunda yalnızca web sitelerinin simgelerini gösterme seçeneği ekliyor. Sürüm notlarına göre macOS 14.4 yenilikleri, düzeltilen hatalar şunlar:

    • Yeni mantar, anka kuşu, lime, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri artık emoji klavyesinde mevcut.
    • Ters yöne bakan 18 kişi ve vücut emojisi desteği
    • Podcast Bölüm metni tam olarak okunabilir, kelime veya ifade aranabilir, belirli bir noktadan oynatmak için tıklanabilir ve Metin Boyutu, Kontrastı Artır ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özellikleriyle kullanılabilir.
    • İşletmeler için Mesajlar’da işletme güncellemeleri, sipariş durumu, uçuş bildirimleri, dolandırıcılık uyarıları veya güvenilir işletmelerden gelen diğer işlemler gibi tercih ettiğiniz güncellemeleri almanızı sağlar.
    • Safari Favoriler Çubuğu, yalnızca web sitelerinin simgelerini gösterme seçeneği ekler.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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