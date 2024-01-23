‌‌‌‌macOS Sonoma‌‌ 14.3‌ yayınlandı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, Eylül ayında çıkan macOS Sonoma işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Sonoma 14.3'ü yayınladı.

‌‌‌‌macOS Sonoma‌‌ 14.3‌ güncellemesi, sistem ayarlarındaki yazılım güncelleme bölümü kullanılarak tüm uygun Mac'lere ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca, hâlâ macOS Ventura çalıştıranlar için macOS 13.6.4 sürümü ve macOS Monterey yüklü olanlar için macOS 12.7.3 sürümü de bulunuyor. ‌

macOS Sonoma‌ 14.3, Apple Music'e ortak çalma listeleri getiriyor, Böylece ‌Apple Music‌ aboneleri, arkadaşları ve aile üyeleriyle birlikte çalma listeleri oluşturabiliyor. Yazılım ayrıca Ayarlar'da, Apple Kimliğiyle giriş yapılan tüm aygıtların kapsamını gösteren güncellenmiş bir AppleCare ve Garanti bölümü getiriyor.

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macOS Sonoma‌ 14.3 ile gelen yenilikler

macOS Sonoma 14.3, Apple Music'te iyileştirmelerin yanı sıra Mac'iniz için başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuyor.

Apple Music'te ortak çalma listesi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızı çalma listenize katılmaya davet edebilirsiniz. Herkes şarkı ekleyebilir, şarkıları yeniden sıralayabilir ve kaldırabilir.

Apple Music'teki ortak çalışma listesindeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri ekleyebilirsiniz.

Ayarlar'daki AppleCare ve Garanti, Apple Kimliğinizle giriş yaptığınız tüm aygıtların kapsamını gösterir.

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