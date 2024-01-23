‌‌‌‌macOS Sonoma‌‌ 14.3‌ yayınlandı: Yenilikler neler?

macOS Sonoma 14.3 güncellemesi, sistem ayarlarındaki yazılım güncelleme bölümü kullanılarak tüm uygun Mac'lere ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca, hâlâ macOS Ventura çalıştıranlar için macOS 13.6.4 sürümü ve macOS Monterey yüklü olanlar için macOS 12.7.3 sürümü de bulunuyor.
macOS Sonoma 14.3, Apple Music'e ortak çalma listeleri getiriyor, Böylece Apple Music aboneleri, arkadaşları ve aile üyeleriyle birlikte çalma listeleri oluşturabiliyor. Yazılım ayrıca Ayarlar'da, Apple Kimliğiyle giriş yapılan tüm aygıtların kapsamını gösteren güncellenmiş bir AppleCare ve Garanti bölümü getiriyor.
macOS Sonoma 14.3 ile gelen yenilikler
- macOS Sonoma 14.3, Apple Music'te iyileştirmelerin yanı sıra Mac'iniz için başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuyor.
- Apple Music'te ortak çalma listesi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızı çalma listenize katılmaya davet edebilirsiniz. Herkes şarkı ekleyebilir, şarkıları yeniden sıralayabilir ve kaldırabilir.
- Apple Music'teki ortak çalışma listesindeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri ekleyebilirsiniz.
- Ayarlar'daki AppleCare ve Garanti, Apple Kimliğinizle giriş yaptığınız tüm aygıtların kapsamını gösterir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.