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    Anlık Bildirim

    ‌‌‌‌macOS Sonoma‌‌ 14.3‌ yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, Eylül ayında çıkan macOS Sonoma işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Sonoma 14.3'ü yayınladı. Yazılım hangi yenilikleri getiriyor?    
    ????macOS Sonoma?? 14.3? yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül ayında çıkan macOS Sonoma işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Sonoma 14.3'ü yayınladı.

    ‌‌‌‌macOS Sonoma‌‌ 14.3‌ güncellemesi, sistem ayarlarındaki yazılım güncelleme bölümü kullanılarak tüm uygun Mac'lere ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca, hâlâ macOS Ventura çalıştıranlar için macOS 13.6.4 sürümü ve macOS Monterey yüklü olanlar için macOS 12.7.3 sürümü de bulunuyor. ‌

    macOS Sonoma‌ 14.3, Apple Music'e ortak çalma listeleri getiriyor, Böylece ‌Apple Music‌ aboneleri, arkadaşları ve aile üyeleriyle birlikte çalma listeleri oluşturabiliyor. Yazılım ayrıca Ayarlar'da, Apple Kimliğiyle giriş yapılan tüm aygıtların kapsamını gösteren güncellenmiş bir AppleCare ve Garanti bölümü getiriyor.

    macOS Sonoma‌ 14.3 ile gelen yenilikler

    • macOS Sonoma 14.3, Apple Music'te iyileştirmelerin yanı sıra Mac'iniz için başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuyor.
    • Apple Music'te ortak çalma listesi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızı çalma listenize katılmaya davet edebilirsiniz. Herkes şarkı ekleyebilir, şarkıları yeniden sıralayabilir ve kaldırabilir.
    • Apple Music'teki ortak çalışma listesindeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri ekleyebilirsiniz.
    • Ayarlar'daki AppleCare ve Garanti, Apple Kimliğinizle giriş yaptığınız tüm aygıtların kapsamını gösterir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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