MacOS hesap makinesi uygulaması tarihi dönüşüme hazır

Tam Boyutta Gör MacOS kullanıcılarına yıllardır hizmet veren hesap makinesi uygulaması büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılacak macOS 15 sürümü hesap makinesini baştan aşağıya değiştirecek.

MacOS hesap makinesinde büyük değişim

Gelen bilgilere göre hesap makinesi uygulamasındaki yeniliklerden birisi sayı kutularının yuvarlak köşeli tuşlara dönüşümü olacak. Eğer uygulamayı yukarı boyutlandırırsanız tuşlar hap şekline doğru geçiş yapacak.

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En büyük yenilik ise Notlar entegrasyonu olacak. Kullanıcılar matematik notasyonu ile kolay bir şekilde not alabilecek. Ayrıca standart dönüştürme aracının da doğrudan kullanıcı ara yüzüne entegre edildiği belirtiliyor. Son olarak yeni bir geçmiş görüntüleme tuşunun da kullanıcıya sunulacağı belirtildi.

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