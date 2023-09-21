Apple, macOS Sonoma final öncesi sürümü yayınladı: İşte desteklenen Mac'ler

Tam Boyutta Gör Apple, 18 Eylül’de iPhone’lar için iOS 17, iPad’ler için iPadOS 17, Apple Watch'lar için watchOS 10 ve Apple TV için tvOS 17 güncellemesini yayınladı. Bugün Apple, watchSO 10.0.1, iOS 17.0.1 ile birlikte macOS 14 RC sürümü yayınladı.

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MacOS Sonoma güncellemesinin resmî olarak herkes için 26 Eylül’de indirilmeye açılacağı açıklanmıştı. Public beta veya dev beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için bugün yayınlanan RC sürüm, önümüzdeki hafta yayınlanacak final sürümle aynı. Apple beta test programına katılan kullanıcılar indirebiliyor.

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macOS 14 Sonoma, kullanıcıların masaüstüne ekleyebileceği araç takımları (widgetlar), kilit ekranında animasyonlu yeni ekran koruyucuları, Safari tarayıcı için profiller ve web uygulamaları, oyun modu gibi bir dizi yenilikle geliyor.

macOS Sonoma güncelleme alacak modeller

iMac 2019 ve daha yeni modeller

iMac Pro 2017

MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller

MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller

Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller

Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller

Mac mini 2018 ve daha yeni modeller

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