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    Apple, macOS Sonoma final öncesi sürümü yayınladı: İşte desteklenen Mac'ler

    Apple, geliştiriciler ve herkese açık beta test kullanıcıları için  macOS Sonoma RC sürümünü yayınladı. İşte MacOS 14 ile gelen yenilikler ve güncellemeyi alan Mac modelleri:
    apple macos sonoma rc sürüm yayınladı Tam Boyutta Gör
    Apple, 18 Eylül’de iPhone’lar için iOS 17, iPad’ler için iPadOS 17, Apple Watch'lar için watchOS 10 ve Apple TV için tvOS 17 güncellemesini yayınladı. Bugün Apple, watchSO 10.0.1, iOS 17.0.1 ile birlikte macOS 14 RC sürümü yayınladı.

    MacOS Sonoma güncellemesinin resmî olarak herkes için 26 Eylül’de indirilmeye açılacağı açıklanmıştı. Public beta veya dev beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için bugün yayınlanan RC sürüm, önümüzdeki hafta yayınlanacak final sürümle aynı. Apple beta test programına katılan kullanıcılar indirebiliyor.

    macOS 14 Sonoma, kullanıcıların masaüstüne ekleyebileceği araç takımları (widgetlar), kilit ekranında animasyonlu yeni ekran koruyucuları, Safari tarayıcı için profiller ve web uygulamaları, oyun modu gibi bir dizi yenilikle geliyor.

    macOS Sonoma güncelleme alacak modeller

    • iMac 2019 ve daha yeni modeller
    • iMac Pro 2017
    • MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller
    • MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller
    • Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller
    • Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller
    • Mac mini 2018 ve daha yeni modeller
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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