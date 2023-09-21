Apple, macOS Sonoma final öncesi sürümü yayınladı: İşte desteklenen Mac'ler

MacOS Sonoma güncellemesinin resmî olarak herkes için 26 Eylül’de indirilmeye açılacağı açıklanmıştı. Public beta veya dev beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için bugün yayınlanan RC sürüm, önümüzdeki hafta yayınlanacak final sürümle aynı. Apple beta test programına katılan kullanıcılar indirebiliyor.
macOS 14 Sonoma, kullanıcıların masaüstüne ekleyebileceği araç takımları (widgetlar), kilit ekranında animasyonlu yeni ekran koruyucuları, Safari tarayıcı için profiller ve web uygulamaları, oyun modu gibi bir dizi yenilikle geliyor.
macOS Sonoma güncelleme alacak modeller
- iMac 2019 ve daha yeni modeller
- iMac Pro 2017
- MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller
- MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller
- Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller
- Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller
- Mac mini 2018 ve daha yeni modeller
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.