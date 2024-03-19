macOS Sonoma 14.4'teki yeni sorun: iCloud Drive'daki kayıtlı sürümler siliniyor!

Tam Boyutta Gör Birçok Mac uygulaması, dosyaların önceki sürümlerini kaydetme seçeneği sunuyor. Bu, kullanıcının belgeyi önceki durumuna geri döndürmesine olanak tanıyan faydalı bir özellik. Ancak, belgelerinizi iCloud Drive'a kaydediyorsanız, macOS Sonoma 14.4’e güncellemekten kaçınmalısınız. Geçtiğimiz hafta yayınlanan macOS 14.4, iCloud Drive’da depolanan dosyaların kayıtlı sürümlerini kaybetmenize yol açan bir hata içeriyor.

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MacOS’un önceki versiyonlarında, iCloud Drive’daki yerel depolama alanından bir dosyayı çıkardığınızda (sağ tıklayıp İndirileni Sil seçeneğini kullanarak) dosyanın kayıtlı tüm sürümleri korunuyordu. iCloud Drive’daki o dosyayı tekrar indirdiğinizde o Mac’ten kayıtlı tüm sürümlere erişiminiz oluyordu. Ancak, macOS 14.4’te, sürümler ana dosyayla birlikte siliniyor; iCloud Drive’dan tekrar indirip kurtarma şansınız olmuyor.

Geçici çözüm önerisi: Mac’te en iyi depolamayı kapatın

Apple, sorunu gideren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayana dek kullanıcıların yapabileceği en iyi şey; Mac’te en iyi depolama seçeneğini devre dışı bırakmak. Bu seçeneği kapatmak için Sistem Ayarları’na girin, Apple kimliğinize tıklayın, iCloud’u seçin ve ardından “Mac’te en iyi depolama”yı kapalı konuma getirin.

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macOS 14.4'te iCloud Drive sorunu: Güncellemeyin!