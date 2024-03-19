macOS Sonoma 14.4'teki yeni sorun: iCloud Drive'daki kayıtlı sürümler siliniyor!

MacOS’un önceki versiyonlarında, iCloud Drive’daki yerel depolama alanından bir dosyayı çıkardığınızda (sağ tıklayıp İndirileni Sil seçeneğini kullanarak) dosyanın kayıtlı tüm sürümleri korunuyordu. iCloud Drive’daki o dosyayı tekrar indirdiğinizde o Mac’ten kayıtlı tüm sürümlere erişiminiz oluyordu. Ancak, macOS 14.4’te, sürümler ana dosyayla birlikte siliniyor; iCloud Drive’dan tekrar indirip kurtarma şansınız olmuyor.
Geçici çözüm önerisi: Mac’te en iyi depolamayı kapatın
Apple, sorunu gideren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayana dek kullanıcıların yapabileceği en iyi şey; Mac’te en iyi depolama seçeneğini devre dışı bırakmak. Bu seçeneği kapatmak için Sistem Ayarları’na girin, Apple kimliğinize tıklayın, iCloud’u seçin ve ardından “Mac’te en iyi depolama”yı kapalı konuma getirin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.