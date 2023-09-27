MacOS Sonoma'da oyun modu nasıl açılır ve kapatılır?

Tam Boyutta Gör macOS Sonoma ile gelen Game Mode, CPU ve GPU performansına öncelik vererek Mac’i oyun oynamak için en iyi duruma getiriyor. Peki, Oyun Modu nasıl açılıyor ve kapatılıyor? Apple, macOS 14 güncellemesini yayınladığı gün güncellediği destek sayfasında Game Mode nasıl kullanılır? açıkladı.

Apple, oyun moduna sahip macOS 14 Sonoma'yı yayınladı 9 sa. önce eklendi

Apple’ın açıklamasına göre, Game Mode, en yüksek önceliği CPU ve GPU’ya vererek, arka plan görevlerinin kullanımını azaltarak oyun deneyimini en iyi hale getiriyor. Ayrıca Bluetooth örnekleme hızını iki katına çıkararak kontrolcüler ve AirPods kulaklık gibi kablosuz aksesuarlar için gecikmeyi azaltıyor.

macOS Sonoma oyun modu nasıl açılır?

Tam Boyutta Gör Oyun Modu, Apple Silicon işlemcili Mac’lerde kullanılabiliyor. Oyun modunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

İmleci oyun penceresinin sol üst köşesindeki yeşil düğmenin üzerine getirin. Menüden Tam Ekrana Geç’e tıklayın. Menü çubuğunda kontrolcü simgesi görünecek. Game Mode on yazıyorsa oyun modu açılmış demektir.

macOS Sonoma oyun modu nasıl kapatılır?

Tam Boyutta Gör Tam ekrandan çıktığınızda Oyun Modu otomatik olarak kapanacaktır ancak tam ekran modundayken de kapatabilirsiniz. Menü çubuğunda Oyun Modunu Kapat’ı seçerek game mode özelliğini kapatabilirsiniz.

MacOS Sonoma'da oynanan tüm oyunlar Oyun Modundan otomatik olarak yararlanacak. Game Mode, tüm yeni ve gelecek Mac oyunları dahil her oyunla çalışacak. Apple, geliştiricilerin, özellikle de Windows geliştiricilerinin oyunlarını Mac platformuna taşırken daha iyi performans elde etmelerini istiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

MacOS Sonoma oyun modu açma ve kapatma adımları