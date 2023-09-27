MacOS Sonoma'da oyun modu nasıl açılır ve kapatılır?

Apple’ın açıklamasına göre, Game Mode, en yüksek önceliği CPU ve GPU’ya vererek, arka plan görevlerinin kullanımını azaltarak oyun deneyimini en iyi hale getiriyor. Ayrıca Bluetooth örnekleme hızını iki katına çıkararak kontrolcüler ve AirPods kulaklık gibi kablosuz aksesuarlar için gecikmeyi azaltıyor.
macOS Sonoma oyun modu nasıl açılır?
- İmleci oyun penceresinin sol üst köşesindeki yeşil düğmenin üzerine getirin.
- Menüden Tam Ekrana Geç’e tıklayın.
- Menü çubuğunda kontrolcü simgesi görünecek.
- Game Mode on yazıyorsa oyun modu açılmış demektir.
macOS Sonoma oyun modu nasıl kapatılır?
MacOS Sonoma'da oynanan tüm oyunlar Oyun Modundan otomatik olarak yararlanacak. Game Mode, tüm yeni ve gelecek Mac oyunları dahil her oyunla çalışacak. Apple, geliştiricilerin, özellikle de Windows geliştiricilerinin oyunlarını Mac platformuna taşırken daha iyi performans elde etmelerini istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.