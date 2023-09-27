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    MacOS Sonoma'da oyun modu nasıl açılır ve kapatılır?

    Apple, 26 Eylül'de uyumlu Mac bilgisayarlar için macOS 14 Sonoma güncellemesini yayınladı. MacOS Sonoma ile gelen yeniliklerden birisi de game mode. Peki, oyun modu nasıl açılıyor?
    macos sonoma game mode özelliği Tam Boyutta Gör
    macOS Sonoma ile gelen Game Mode, CPU ve GPU performansına öncelik vererek Mac’i oyun oynamak için en iyi duruma getiriyor. Peki, Oyun Modu nasıl açılıyor ve kapatılıyor? Apple, macOS 14 güncellemesini yayınladığı gün güncellediği destek sayfasında Game Mode nasıl kullanılır? açıkladı.

    Apple’ın açıklamasına göre, Game Mode, en yüksek önceliği CPU ve GPU’ya vererek, arka plan görevlerinin kullanımını azaltarak oyun deneyimini en iyi hale getiriyor. Ayrıca Bluetooth örnekleme hızını iki katına çıkararak kontrolcüler ve AirPods kulaklık gibi kablosuz aksesuarlar için gecikmeyi azaltıyor.

    macOS Sonoma oyun modu nasıl açılır?

    macOS sonoma oyun modu açma Tam Boyutta Gör
    Oyun Modu, Apple Silicon işlemcili Mac’lerde kullanılabiliyor. Oyun modunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. İmleci oyun penceresinin sol üst köşesindeki yeşil düğmenin üzerine getirin.
    2. Menüden Tam Ekrana Geç’e tıklayın.
    3. Menü çubuğunda kontrolcü simgesi görünecek.
    4. Game Mode on yazıyorsa oyun modu açılmış demektir.

    macOS Sonoma oyun modu nasıl kapatılır?

    macOS sonoma oyun modu kapatma Tam Boyutta Gör
    Tam ekrandan çıktığınızda Oyun Modu otomatik olarak kapanacaktır ancak tam ekran modundayken de kapatabilirsiniz. Menü çubuğunda Oyun Modunu Kapat’ı seçerek game mode özelliğini kapatabilirsiniz.

    MacOS Sonoma'da oynanan tüm oyunlar Oyun Modundan otomatik olarak yararlanacak. Game Mode, tüm yeni ve gelecek Mac oyunları dahil her oyunla çalışacak. Apple, geliştiricilerin, özellikle de Windows geliştiricilerinin oyunlarını Mac platformuna taşırken daha iyi performans elde etmelerini istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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