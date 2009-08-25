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Madden NFL 2010 iPhone/iPod'a geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen oyun üreticilerinden EA, adını efsanevi futbol koçu John Madden'dan alan Madden NFL'in iPhone versiyonunu da çıkaracaklarını açıkladı.

EA'nın amiral gemilerinden olan Madden NFL,ilk defa 1989 yılında John Madden Football adıyla Apple II için üretilmişti. 20 sene sonra Apple'ın ilk kişisel bilgisayarları gibi ses getiren iPhone'da EA'nın bu efsane oyununa kavuşuyor. 32 NFL takımınında bulunacağı NFL 2010 tekli maçların yanında gerçekçi sezon modu ve grafikleriyle de futbol severlere her an futbol zevkini yaşatacak. Oyun sırasında taktik değişimi ve oyuncuların yapacağı koşularında dokunmatik ekrandan rahaylıkla kontrol edilmesine izin vermeside oyunun diğer dikkat çekici özellikleri arasında.

Popüler oyunlara bir bir kavuşan iPhone kullanıcılarının,Madden NFL'in AppStore'dan ne zaman ve hangi satış fiyatıyla sahip olacakları ise şu anda belli değil.


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buckethead® 10 yıl
NFL ile işim olmaz ama çıksın gene de.
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s_demirci_53 10 yıl
bu iphone da iş var çok güzel oyunlar çıkıyor...
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c34 10 yıl
süper görüntü ya
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Technics 10 yıl
Teşekkürler ama konunun yeri burası değil iPhone oyunları bölümünde paylaşmalıydınız

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Farrabi 10 yıl
bende başlığı ""neden" nfl 2010 iphone'a geliyor diye okudum bunda şaşılcak ne var diyecektim


Bu süper bir haber acaip sevidiğim bir oyun tek eksik iphone'um yok
şimdilik...
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metinTasci 10 yıl
aynen
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