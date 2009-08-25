Madden NFL 2010 iPhone/iPod'a geliyor

Dünyanın önde gelen oyun üreticilerinden EA, adını efsanevi futbol koçu John Madden'dan alan Madden NFL'in iPhone versiyonunu da çıkaracaklarını açıkladı.

EA'nın amiral gemilerinden olan Madden NFL,ilk defa 1989 yılında John Madden Football adıyla Apple II için üretilmişti. 20 sene sonra Apple'ın ilk kişisel bilgisayarları gibi ses getiren iPhone'da EA'nın bu efsane oyununa kavuşuyor. 32 NFL takımınında bulunacağı NFL 2010 tekli maçların yanında gerçekçi sezon modu ve grafikleriyle de futbol severlere her an futbol zevkini yaşatacak. Oyun sırasında taktik değişimi ve oyuncuların yapacağı koşularında dokunmatik ekrandan rahaylıkla kontrol edilmesine izin vermeside oyunun diğer dikkat çekici özellikleri arasında.

Popüler oyunlara bir bir kavuşan iPhone kullanıcılarının,Madden NFL'in AppStore'dan ne zaman ve hangi satış fiyatıyla sahip olacakları ise şu anda belli değil.