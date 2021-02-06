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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor

    Masaüstü oyuncuları ekran kartı stoklarından yakınmaya devam ededursun mobil oyuncular da ekran kartıyla kripto para kazanlardan olumsuz etkileneceğe benziyor.
    06 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
    7,2b
    1
    110
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    60

    Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor
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    Hali hazırda yaşanan stok sıkıntısı şiddetli bir şekilde devam ederken gelen haber madencilikle ilgili akıllara gelmeyecek dizüstülerle ilgili.

    Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine saldırdı

    Son dönemde hedef kitlesinin aksine madencilere satılan ekran kartları nedeniyle oyuncuların canı bir hayli sıkkın. Çin’den paylaşılan görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Madencilerin RTX 3070’li dizüstüleri toplu alarak ekran kartlarında olduğu gibi kripto para kazma çiftliği kurduğu görülüyor.

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    Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor
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    Akıl ermeyen tablo Nvidia’nın hem fiyatların düzenlenmesi hem de stok sıkıntısı yaşanmaması adına bir şey yapıp yapmadığını sorgulatır düzeyde.

    Diğer taraftan Çin’de Nvidia’nın iş ortaklarının fabrikaları önünde sıraya giren madencilerin firmalardan genellikle MSRP’nin 1/3’ü daha fazla ödeyerek ve hatta garantisiz bir şekilde ekran kartlarını topluca aldığı iddia ediliyor.

    Madencilerin zahmetsizce gelir elde ederken Nvidia’nın iş ortaklarının ekran kartlarından daha fazlasını kazanmasını sağlayan bu alışverişten zararlı çıkan tek taraf oyuncular. İşin daha da kötü tarafı ise stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğinin cevabı şu anda tahminden ibaret.

    Elektrik Starbucks'tan

    Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor
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    Son olarak bir içerik üretici Starbucks'a giderek durumun geldiği noktayı ironik hale getirmiş. Oyuncu dizüstüsünü prize takan kullanıcı yaklaşık 2 saatlik süre sonunda tükettiği kahvenin ücretini dizüstüsünün kahvesini yudumlarken kazdığı ether ile çıkarabilmiş.



    https://videocardz.com/newz/chinese-gpu-miners-are-now-bulk-buying-geforce-rtx-30-laptops-to-mine-ethereum Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siz dua edin konsollardan kazmanın yolunu bulmasınlar 😁
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    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    teknoloji terörü resmen
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    Yorumlar (76) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    kutsall1 (mehmet metin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu madencilik sektörü ne zaman patlayacak çok merak ediyorum
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bi kulagimizin arkasi kaldi kazmadiginiz
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    SiyahPapyon (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4 GB RX580 2K altına bulunmuyor ne saçma bir piyasası olmuş yahu 3 haftadır ekran kartı arıyorum. 1200 falan düşünüyordum ama bu fiyatlara almam imkansız gibi
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    coupant 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendi götümüzden bir para türü uydurduk ve bunun için aptalca enerji tüketiyoruz. İnsan oğlu evrenin en aptal varlığıdır.
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    XBlades (Girişimci ve Şirket Ortağı. ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Topluca alırsanız büyük indirimler yapılır. Marketlerin palet palet mal aldığını ve firmaların onlara fiyat / ürün konusunda yardımcı olduğunu düşünecek olursanız teknoloji ürünlerinde de aynı şeyler geçerli oluyor. Adam onlarca ekran kartı alacak, belki yüzlerce. Ciddi bir yatırım, güzel getirisi olur.

    dolar/euro biraz daha düşük olsaydı 500bin lira ile girerdim bu işe. :)
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    ayzenberg (Emre Jfifixkdo) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Donanımhaber gibi platformda editörlerin neredeyse her hafta yanlı haber yapmalarını anlayamıyorum. Bulan ve almaya gücü olan istediği kadar ekran kartı alabilir. Aldığıyla ister oyun oynar ister mining yapar isterse de profesyonel işlerde kullanır. Etkileşim alabilmek için platformdaki oyuncuları kullanıyorlar gibime geliyor
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    redbul_540 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3090 kart alsam günde ne kadar kazanç elde edilir bilgisi ve fikri olan varmı arkadaşlar
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    _RapiD_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3080 çıkarken 7-8 bine alma hayali vardı şimdi 15 bine ürün bulunmuyor.
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    qomutan (Murat Yucel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde zaten teknolojik ürünleri çok yüksek fiyatlara alabiliyoruz birde bu zımbırtılar çıkınca kullanıcıların işi iyice zorlaşıyor.

    3000 serisi kartlar ilk duyulduğunda çok ucuz fiyattan ülkemizde de bu kartların alınabileceği haberleri yayıldı. Allahtan acele edip de elimdeki ekran kartımı satmamışım.
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    themelinalist 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    nvidia rtx 3070 mobile, rtx 3060 ve
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