Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor

Tam Boyutta Gör

Hali hazırda yaşanan stok sıkıntısı şiddetli bir şekilde devam ederken gelen haber madencilikle ilgili akıllara gelmeyecek dizüstülerle ilgili.

Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine saldırdı

Son dönemde hedef kitlesinin aksine madencilere satılan ekran kartları nedeniyle oyuncuların canı bir hayli sıkkın. Çin’den paylaşılan görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Madencilerin RTX 3070’li dizüstüleri toplu alarak ekran kartlarında olduğu gibi kripto para kazma çiftliği kurduğu görülüyor.

İlginizi Çekebilir

Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

Tam Boyutta Gör

Akıl ermeyen tablo Nvidia’nın hem fiyatların düzenlenmesi hem de stok sıkıntısı yaşanmaması adına bir şey yapıp yapmadığını sorgulatır düzeyde.

Diğer taraftan Çin’de Nvidia’nın iş ortaklarının fabrikaları önünde sıraya giren madencilerin firmalardan genellikle MSRP’nin 1/3’ü daha fazla ödeyerek ve hatta garantisiz bir şekilde ekran kartlarını topluca aldığı iddia ediliyor.

Madencilerin zahmetsizce gelir elde ederken Nvidia’nın iş ortaklarının ekran kartlarından daha fazlasını kazanmasını sağlayan bu alışverişten zararlı çıkan tek taraf oyuncular. İşin daha da kötü tarafı ise stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğinin cevabı şu anda tahminden ibaret.

Elektrik Starbucks'tan

Tam Boyutta Gör

Son olarak bir içerik üretici Starbucks'a giderek durumun geldiği noktayı ironik hale getirmiş. Oyuncu dizüstüsünü prize takan kullanıcı yaklaşık 2 saatlik süre sonunda tükettiği kahvenin ücretini dizüstüsünün kahvesini yudumlarken kazdığı ether ile çıkarabilmiş.

https://videocardz.com/newz/chinese-gpu-miners-are-now-bulk-buying-geforce-rtx-30-laptops-to-mine-ethereum

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.