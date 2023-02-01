Makyajlı Mercedes GLE ve GLE Coupe tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Mercedes bugün makyajlı GLE ve GLE Coupe modellerinin örtüsünü kaldırdı. Tasarımında çok ufak dokunuşlar yapılan modeldeki asıl yenilikler kabuğun altında yapılmış. Yenilenen Mercedes GLE; yeni teknolojilere, daha akıllı MBUX sistemine ve GLE 400e 4MATIC isimli yeni bir şarj edilebilir hibrit versiyona sahip.

Yeni 2024 Mercedes GLE, özellikleriyle neler sunuyor❓

Makyajlı Mercedes GLE ve GLE Coupe'nin dış tasarımına baktığımızda panjur ve tampondaki hava girişlerinde ufak dokunuşlar görmekteyiz. Farlar da aynı şekle ve büyükliğe sahip olmasına rağmen farklı grafiklere sahip. Aynı durum stop lambaları için de geçerli. İç mekânda ise dokunmatik tuşlara sahip yeni bir direksiyon simidi ve havalandırma ızgaralarında karşımıza çıkan krom detaylar gibi değişiklikler yapılmış.

Teknoloji tarafında ise GLE 580'de sunulan 'Offroad Engineering Package' dikkat çekiyor. Bu paket, SUV'un gövde altına koruma eklerken 30 mm kadar ekstra yerden yükseklik kazandırıyor. Bu paket ayrıca bilgi-eğlence sistemine eklenen offroad modunu da beraberinde getiriyor. Böylece sürücü, 360 derecelik şeffaf görünüm özelliğinden faydalanarak aracın altında ve etrafında neler olduğunu, eğim açılarını ve tekerleklerin konumunu görebiliyor.

Tam Boyutta Gör GLE'ye eklenen bir diğer özellik de yeni Trailer Route Planner. Bu özellik, arkada taşınan römorkun önceden sisteme kaydedilen ağırlık, genişlik ve yükseklik gibi verilerine dayanarak en uygun rotanın belirlenmesini sağlıyor. Varış noktasına ulaşıp park etme durumu söz konusu olduğunda ise 4.5 km/s hıza kadar GLE'nin direksiyon sistemini otomatik kontrol eden kamera tabanlı bir özellikle çalışan Trailer Maneuvering Assist devreye giriyor.

Tüm bu özelliklerin kontrol edilebildiği MBUX ise eskisine göre daha akıllı. Makyajlı Mercedes GLE'deki ekranların boyutu aynı kalmasına rağmen dokunmatik ekran üzerinden araçla ilgili daha fazla ayar yapılabiliyor. Kablosuz Android Auto ve CarPlay desteğinin de bulunduğu sistemde Mercedes'în sesli asistanı artık daha iyi çalışıyor. Üstelik sistem, OTA güncelleme desteği ile sürekli güncel kalıyor.

Mercedes GLE'ye yeni eklenen şarj edilebilir hibrit GLE 400e 4MATIC, 252 hp güç ve 400 Nm tork üreten benzinli motora sahip. Elektrik motoru ise 100 kW güç ve 440 Nm tork üretiyor. Sistemin toplam güç ve tork verileri ise 375 hp ve 600 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Son hızı 210 km/s olan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlıyor. 31,2 kWsa'lik batarya ise 100 km civarında saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında dizel motorlu şarj edilebilir hibrit seçenek olarak GLE 350 de 4MATIC de listede. Bu sistem toplamda 328 hp güç ve 750 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 6,9 saniyede tamamlıyor. Diğer veriler 400e ile oldukça benzer. Motor gamındaki GLE 450 4MATIC, GLE 300 d 4MATIC ve GLE 450 d 4MATIC ise hafif hibrit desteğine sahip. Böylelikle GLE'nin tüm motor seçeneklerinde elektrik desteği söz konusu.

AMG dünyasında ise GLE 53 4MATIC+ ve GLE 63 S 4MATIC+ versiyonları da aynı kozmetik güncellemelerden geçirilmiş. Her iki modelde de güç aynı fakat GLE 53'teki yazılım güncellemesi ve daha büyük turbo şarj ile 3.0 litre altı silindirli motorun torku 520 Nm'den 560 Nm'ye yükseltilmiş. 435 hp güç üreten ve kalkışlarda 48V hafif hibrit sistemden de 22 hp güç alan bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. 612 beygirlik GLE 63 S'te ise bu süre 3,9 saniyeye kadar düşüyor.

Yenilenen Mercedes GLE bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

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Makyajlı Mercedes GLE ve GLE Coupe tanıtıldı