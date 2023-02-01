Makyajlı Mercedes GLE ve GLE Coupe tanıtıldı

Yeni 2024 Mercedes GLE, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı Mercedes GLE ve GLE Coupe'nin dış tasarımına baktığımızda panjur ve tampondaki hava girişlerinde ufak dokunuşlar görmekteyiz. Farlar da aynı şekle ve büyükliğe sahip olmasına rağmen farklı grafiklere sahip. Aynı durum stop lambaları için de geçerli. İç mekânda ise dokunmatik tuşlara sahip yeni bir direksiyon simidi ve havalandırma ızgaralarında karşımıza çıkan krom detaylar gibi değişiklikler yapılmış.
Teknoloji tarafında ise GLE 580'de sunulan 'Offroad Engineering Package' dikkat çekiyor. Bu paket, SUV'un gövde altına koruma eklerken 30 mm kadar ekstra yerden yükseklik kazandırıyor. Bu paket ayrıca bilgi-eğlence sistemine eklenen offroad modunu da beraberinde getiriyor. Böylece sürücü, 360 derecelik şeffaf görünüm özelliğinden faydalanarak aracın altında ve etrafında neler olduğunu, eğim açılarını ve tekerleklerin konumunu görebiliyor.
Tüm bu özelliklerin kontrol edilebildiği MBUX ise eskisine göre daha akıllı. Makyajlı Mercedes GLE'deki ekranların boyutu aynı kalmasına rağmen dokunmatik ekran üzerinden araçla ilgili daha fazla ayar yapılabiliyor. Kablosuz Android Auto ve CarPlay desteğinin de bulunduğu sistemde Mercedes'în sesli asistanı artık daha iyi çalışıyor. Üstelik sistem, OTA güncelleme desteği ile sürekli güncel kalıyor.
Mercedes GLE'ye yeni eklenen şarj edilebilir hibrit GLE 400e 4MATIC, 252 hp güç ve 400 Nm tork üreten benzinli motora sahip. Elektrik motoru ise 100 kW güç ve 440 Nm tork üretiyor. Sistemin toplam güç ve tork verileri ise 375 hp ve 600 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Son hızı 210 km/s olan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlıyor. 31,2 kWsa'lik batarya ise 100 km civarında saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor.
AMG dünyasında ise GLE 53 4MATIC+ ve GLE 63 S 4MATIC+ versiyonları da aynı kozmetik güncellemelerden geçirilmiş. Her iki modelde de güç aynı fakat GLE 53'teki yazılım güncellemesi ve daha büyük turbo şarj ile 3.0 litre altı silindirli motorun torku 520 Nm'den 560 Nm'ye yükseltilmiş. 435 hp güç üreten ve kalkışlarda 48V hafif hibrit sistemden de 22 hp güç alan bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. 612 beygirlik GLE 63 S'te ise bu süre 3,9 saniyeye kadar düşüyor.
Yenilenen Mercedes GLE bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?