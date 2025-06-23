Mercedes'ten rota değişikliği: İçten yanmalıdan vazgeçmiyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapmayı sürdürürken, içten yanmalı motorlu araçları tamamen terk etmeye niyetli görünmüyor. Şirketin elektrikli dönüşüm süreci, başlangıçta öngörülenden daha temkinli bir şekilde ilerliyor. Bu stratejik değişim, Mercedes'in önümüzdeki yıllarda hem elektrikli hem de benzinli araçları bir arada sunacağı anlamına geliyor.

Markanın yeni modelleri, bu çift yönlü yaklaşımın en somut örneklerini oluşturuyor. Yeni nesil Mercedes CLA ve 2026 model GLC, hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Özellikle şarj altyapısının henüz yeterince gelişmediği pazarlarda bu esneklik, kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sunacak.

"Bu bir rota düzeltmesi"

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, Almanya merkezli Auto Motor und Sport dergisine verdiği röportajda bu değişikliği "rota düzeltmesi" olarak tanımladı. Källenius, "Elektrik destekli yüksek teknolojiye sahip içten yanmalı motorlarımız, başlangıçta düşündüğümüzden daha uzun süre yollarda olacak" dedi. Deneyimli yöneticiye göre, şu anda en mantıklı yaklaşım hem elektrikli hem de benzinli teknolojilere eşit derecede yatırım yapmak.

Her ne kadar içten yanmalı motorlar bir süre daha üretimde kalacak olsa da, markanın elektrikli araç portföyü büyümeye devam edecek. Källenius’un ifadelerine göre, yeni nesil CLA modeli yalnızca bir başlangıç. Ardından GLC, C-Serisi ve E-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonları piyasaya sürülecek.

Yeni Renault 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikl 6 sa. önce eklendi

Yeni GLC EV, bugüne kadar istenen başarıyı elde edemeyen EQC’nin yerini alacak. Bu model, BMW’nin yakında çıkacak Neue Klasse iX3’ü ile rekabet edecek. GLC EV, Mercedes'in 800V mimariye sahip yeni nesil MB.EA platformunu kullanacak ve 320 kW’a kadar ultra hızlı şarj desteği sunacak. CLA ise farklı olarak MMA platformunu kullanıyor.

Elektrikli GLC ile benzinli GLC birlikte satışta olacak

Tıpkı Porsche’nin Kuzey Amerika'da Macan modelinde izlediği strateji gibi, Mercedes de GLC'nin elektrikli ve benzinli versiyonlarını aynı anda satışta tutacak. İki araç farklı platformlarda üretilse de, aynı segmentte farklı motor seçenekleri sunarak markaya geçiş sürecinde esneklik sağlayacak.

Mercedes-Benz’in bu hibrit stratejisi, otomotiv dünyasının dönüşüm sürecinde nasıl bir denge kurulabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor. Görünen o ki, benzinli motorlar sandığımızdan daha uzun süre yollarda kalmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: