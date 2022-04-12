Yerli siber güvenlik şirketi Malwation 45 milyon TL yatırım aldı

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Yerli siber güvenlik şirketi Malwation, geçtiğimiz günlerde 45 milyon TL yatırım aldı. Malwation, 45 milyon TL değerleme ile melek yatırımcı olan Zaid Al-Aifari ve Ali Beyatlı’dan tohum devam yatırımı aldı. Daha önce de Şubat 2021’de 7 milyon TL değerleme ile tohum yatırımı almıştı.

Yerli girişim Malvation, Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyet gösteriyor. Zararlı yazılım analizi alanında teknolojiler geliştiriyor. Şirket, aldığı yeni yatırım ile geliştirdiği ürünlerinin bireysel ve orta ölçekli şirketlerin de kullanabileceği SaaS versiyonlarını kullanıcılara sunacak. Ayrıca yurt dışı operasyonlarını büyütecek.

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Şirketin geliştirdiği Malwation AIMA isimli yazılım, malware sandbox ortamını ve interaktif analiz alanını tek çatı platform altında sunuyor. Bu platform ile kullanıcılar şüpheli dosyaların davranışsal analizini, zararlı aktivitelerin sınıflandırılmasını ve detaylı raporlanmasını tamamıyla otomatize şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca Malwation’un bu çatı platform içerisinde birçok global firma ile teknolojik partnerliği bulunuyor. Bu sayede şirketlerin siber güvenlik ekipleri, AIMA (Automated / Interactive Malware Analysis) ürününü kendi ortamlarında bulunan diğer siber güvenlik ürünlerine entegre şekilde kullanabiliyorlar. Otomatik sürdürülen bu süreçler haricinde olay müdahale ekipleri AIMA platformunu interaktif şekilde de kullanarak zararlı yazılım analiz ve müdahale süreçlerini çok daha hızlı gerçekleştirebiliyorlar.

Şirketin diğer ürünü Malwation MSP (Malware Simulation Platform), kurumların siber güvenlik mimarilerinde büyük yatırım yaptıkları uç nokta güvenlik ürünlerinin (Antivirus, EDR) en sıkı koşullarda test edilebilmesi için dinamik olarak zararlı yazılım simülasyonları üretebilecekleri bir platform sunuyor. Bu sayede en doğru ürünü seçebilmelerini ve olası saldırı durumlarına karşı donanımlı olabilmelerini sağlıyor.

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Malwation 45 milyon TL yatırım aldı