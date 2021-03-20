Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı

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Taraftar kripto paralarının hacmi her geçen gün artıyor. Bu ivmeyi daha da güçlendirecek bir duyuru geldi. Taraftar token platformu Socios, Manchester City ile anlaştı. Bu anlaşma kapsamında ilk kez bir Premier Lig takımının taraftar kripto parası oluşturulacak. Paranın ismi $CITY olarak belirlendi.

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Socios daha önce ülkemizde Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe kulüpleri ile anlaşmaya varmıştı. Yurt dışında ise Barcelona, PSG, Milan, Juventus, Atletico Madrid ve Roma takımlarının taraftar tokenlarını elinde bulunduruyor. Türkiye, taraftar tokenı hacminde açık ara öde. Yatırımcılar Türk takımlarının yanı sıra diğer takımların kripto paralarını da elinde bulunduruyor.

Ayrıca Bkz. "Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor"

Socios platformundaki taraftar tokenları Chiliz (CHZ) coini ile bağlantılı yapıya sahip. Bugünkü duyuruyla birlikte Chiliz’in değeri 5,15 TL’ye kadar yükseldi.

Chiliz ve Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus, dijital koleksiyon pazarının şu anda patlama yaşadığını ve fan tokenlarının piyasa değerinin 400 milyon doları aştığını söyledi. Önümüzdeki çeyrekte 3-4 Premier Lig takımıyla anlaşmayı hedeflediklerini duyurdu..

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