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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı

    Socios ve Chiliz'in CEO'su bugünkü duyurusunda Manchester City'nin Socios'a katıldığını duyurdu. Yakında taraftar tokeni satışa sunulacak.
    20 Mart 2021, 00:30 (4 sa.)
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    1
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı
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    Taraftar kripto paralarının hacmi her geçen gün artıyor. Bu ivmeyi daha da güçlendirecek bir duyuru geldi. Taraftar token platformu Socios, Manchester City ile anlaştı. Bu anlaşma kapsamında ilk kez bir Premier Lig takımının taraftar kripto parası oluşturulacak. Paranın ismi $CITY olarak belirlendi.

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    Socios daha önce ülkemizde Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe kulüpleri ile anlaşmaya varmıştı. Yurt dışında ise Barcelona, PSG, Milan, Juventus, Atletico Madrid ve Roma takımlarının taraftar tokenlarını elinde bulunduruyor. Türkiye, taraftar tokenı hacminde açık ara öde. Yatırımcılar Türk takımlarının yanı sıra diğer takımların kripto paralarını da elinde bulunduruyor.

    Ayrıca Bkz. "Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor"

    Socios platformundaki taraftar tokenları Chiliz (CHZ) coini ile bağlantılı yapıya sahip. Bugünkü duyuruyla birlikte Chiliz’in değeri 5,15 TL’ye kadar yükseldi.

    Chiliz ve Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus, dijital koleksiyon pazarının şu anda patlama yaşadığını ve fan tokenlarının piyasa değerinin 400 milyon doları aştığını söyledi. Önümüzdeki çeyrekte 3-4 Premier Lig takımıyla anlaşmayı hedeflediklerini duyurdu..



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    mert1907 10 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerimizi alalım :)
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