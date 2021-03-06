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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor

    Önümüzdeki dönemde Göztepe kulübü Socios platformu üzerinde ön satışa başlayacakken Adana Demirspor kulübü de Bitexen borsasında taraftarların beğenisine sunuldu.
    06 Mart 2021, 09:00 (2 gün)
    1,3b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor
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    Özellikle Socios kripto varlık platformunun girişimleriyle dünyadaki pek çok futbol kulübünün taraftar kripto parası piyasaya çıktı ve önemli rakamlara ulaştı. Bu da kulüplerin kripto dünyasına ilgisini arttırıyor.

    Sırada Göztepe ve Adana Demir var

    Ülkemizde kripto para dünyasına ilk Galatasaray adım atmıştı ve GAL kripto parası şu sıralar 10 Avro civarında geziniyor. Sonrasında Trabzonspor ve Başakşehir trene atladı. Karşıyaka ise Bitci borsasında listelenerek büyük takımlar haricindeki ilk kulüp oldu.

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    Şimdi iki güzide kulübümüz daha kripto para çıkarmaya hazırlanıyor. Göztepe kulübü Socios platformu üzerinde GOZ parası ile temsil edilecek ve Chilliz borsasında yerini alacak. Henüz ön satış tarihi açıklanmadı.

    Adana Demirspor ise yerli Bitexen borsası ile anlaştı ve 1TL değerleme ile ADS olarak ticarete başladı. Bu paralar ilgili platformların haricinde başka bir yerde bulunamıyor ancak Socios yakın zamanda PSG, Milan ve Roma taraftar paralarını Binance dahil pek çok borsaya sunmuştu.

    Socios üzerinde bulunan taraftar paralarının değeri 200 milyon doları aştı ve iş ortaklarına 30 milyon dolardan fazla para kazandırdı. Bu bakımdan hem taraftarların kulübe aidiyet hissiyatı artıyor hem de kulüpler önemli bir gelir elde etmiş oluyor.

    Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor



    https://www.socios.com/tr/goztepe-socios-comda-fan-token-cikarma-planlarini-duyurdu/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Para dendi mi zaten iti an çomağı hazırla misali ilk karga gibi üşüşen futbol kulüpleri oluyor. Yıllardır para etrafında dönüyor tüm dünyada futbol meselesi. 20 yıl civarı oluyor izlenecek kıvamdan çıkalı, hala izlemeye/takip etmeye çalışanlara da sabır diliyorum.
    Para dendi mi zaten iti an çomağı hazırla misali ilk karga gibi üşüşen futbol kulüpleri oluyor. Yıllardır para etrafında dönüyor tüm dünyada futbol meselesi. 20...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    T Taparcasına 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi kaç kişi boş boş yorum yazmış. $GOZ token henüz çıkmadı, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ön satışta satın almak gayet mantıklı. Trabzonsporun $TRA Galatasarayın $GAL tokenlerine bakın ilk çıktığında ne kadarmış şimdi ne kadar. Yahu hiçbir taraftarı olmayan Başahşehirin bile tokeni 5 dolara yakın. Velhasılı Şanlı Göztepe'nin $GOZ tokeni bir an önce satışa açılsa da alsak.

    Almayı düşünen arkadaşlar yakın zamanda burada olacak : [color=#242b32]https://www.chiliz.net/register/kBQYfd
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    N Naruto45 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Taraftar tokenleri resmimi onu anlamadım ama kullanım alanı olmadığından boş geliyor o yüzden yatırım yapmam kesinlikle eğer internet sayfalarında kıyafet alabilsen alım satım yapıp beleşe forma alırsın.
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    P Pyroblast1 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    http://rub-coin.com/?i=162839 ruble kazımı yapıyor kripto paraya çevirip payere çekebilirsiniz facebookla giriş yapılıyor fake açabilirsiniz 2 yıllık site güvenilir



    https://stydox.com/?ref=102631 dogex proyla aynı sistem yeni açıldı kaçırmayın derim



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    https://dogex.pro/?r=29184 dogecoin kazımı yapabilirsiniz 50 dogecoin olunca çekebilirsiniz



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    ŞUANA KADAR ÇOK FAZLA SITE DENEDİM EN GÜVENİLİR OLANLAR BUNLAR ÇEKİM KANITLARI VAR İSTEYENE ÖZELDEN YARDIMCI OLABILIRIM
    1 Yanıt Yanıtla
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    enja 1 gün ( Mesaj Silindi ) Pyroblast1
    benden uzak dursunlar
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nakit para toplamak için iyi teknik aslında. Kulupler de para kalmadı çünkü.
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    possecat 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kara para aklama......
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ay canım sıkıldı ben de kendi adıma bir kripto para mı çıkartsam acaba köşede bulunsun belki Elon gırgırına benim coine de tiwit atar durduk yere milyarder olurum neme lazım.
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    isakoc (isa koç) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lan sizin işiniz futbol futbol, zaten saçma sapan umarsızca yaptığınız transferler yüzünden kulüpleri milyonlarca TL zarara uğrattı nız şimdi kalan son paralarını o da kendi paraları değil bankadan faizli çektiği paralar, onları da bitcoin nereden batırmayı planlıyorsunuz?



    Abiciğim şu spor yasasına bir geçiremediniz meclisten yahu. kulüplerin O dönem ki başkanı kimse o dönemki bütün alacak verecek borç durumlarından o sorumlu olmalı ve tazmini o yapılmalı. sadece niye borç yaptın, haa bu yüzden mi deyip geçiştirilmemeli. Örneğin Beşiktaş'ta Demirören kendi itibarını artırmak için ihtiyacı olmadığı halde çok yüksek bedellerle oyuncular aldı üstelik takımın parası yoktu ve kendi cebinden takıma borç kitledi. yani takım ihtiyacı yokken gidip sen herife zorla kendi keyfine göre oyuncu alıyorsun ve sonra bunu cebinden değil de takıma borç olarak yazıyorsun. Sonra da beceremedik abi deyip çıkıp gidip o verdin borçları da takır takır geri istiyorsun. Şimdi burada o borç Beşiktaş'ın mıdır Demirören'in midir?
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Para dendi mi zaten iti an çomağı hazırla misali ilk karga gibi üşüşen futbol kulüpleri oluyor. Yıllardır para etrafında dönüyor tüm dünyada futbol meselesi. 20 yıl civarı oluyor izlenecek kıvamdan çıkalı, hala izlemeye/takip etmeye çalışanlara da sabır diliyorum.
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    DH Specialist (Emre ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Holiganlara hayali paraları zirveden kitlemek için sabırsızlıkla bekliyorum
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