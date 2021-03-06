Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor

Özellikle Socios kripto varlık platformunun girişimleriyle dünyadaki pek çok futbol kulübünün taraftar kripto parası piyasaya çıktı ve önemli rakamlara ulaştı. Bu da kulüplerin kripto dünyasına ilgisini arttırıyor.
Sırada Göztepe ve Adana Demir var
Ülkemizde kripto para dünyasına ilk Galatasaray adım atmıştı ve GAL kripto parası şu sıralar 10 Avro civarında geziniyor. Sonrasında Trabzonspor ve Başakşehir trene atladı. Karşıyaka ise Bitci borsasında listelenerek büyük takımlar haricindeki ilk kulüp oldu.İlginizi Çekebilir Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı
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Şimdi iki güzide kulübümüz daha kripto para çıkarmaya hazırlanıyor. Göztepe kulübü Socios platformu üzerinde GOZ parası ile temsil edilecek ve Chilliz borsasında yerini alacak. Henüz ön satış tarihi açıklanmadı.
Adana Demirspor ise yerli Bitexen borsası ile anlaştı ve 1TL değerleme ile ADS olarak ticarete başladı. Bu paralar ilgili platformların haricinde başka bir yerde bulunamıyor ancak Socios yakın zamanda PSG, Milan ve Roma taraftar paralarını Binance dahil pek çok borsaya sunmuştu.
Socios üzerinde bulunan taraftar paralarının değeri 200 milyon doları aştı ve iş ortaklarına 30 milyon dolardan fazla para kazandırdı. Bu bakımdan hem taraftarların kulübe aidiyet hissiyatı artıyor hem de kulüpler önemli bir gelir elde etmiş oluyor.
https://www.socios.com/tr/goztepe-socios-comda-fan-token-cikarma-planlarini-duyurdu/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Abiciğim şu spor yasasına bir geçiremediniz meclisten yahu. kulüplerin O dönem ki başkanı kimse o dönemki bütün alacak verecek borç durumlarından o sorumlu olmalı ve tazmini o yapılmalı. sadece niye borç yaptın, haa bu yüzden mi deyip geçiştirilmemeli. Örneğin Beşiktaş'ta Demirören kendi itibarını artırmak için ihtiyacı olmadığı halde çok yüksek bedellerle oyuncular aldı üstelik takımın parası yoktu ve kendi cebinden takıma borç kitledi. yani takım ihtiyacı yokken gidip sen herife zorla kendi keyfine göre oyuncu alıyorsun ve sonra bunu cebinden değil de takıma borç olarak yazıyorsun. Sonra da beceremedik abi deyip çıkıp gidip o verdin borçları da takır takır geri istiyorsun. Şimdi burada o borç Beşiktaş'ın mıdır Demirören'in midir?