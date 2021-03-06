Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor

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Özellikle Socios kripto varlık platformunun girişimleriyle dünyadaki pek çok futbol kulübünün taraftar kripto parası piyasaya çıktı ve önemli rakamlara ulaştı. Bu da kulüplerin kripto dünyasına ilgisini arttırıyor.

Sırada Göztepe ve Adana Demir var

Ülkemizde kripto para dünyasına ilk Galatasaray adım atmıştı ve GAL kripto parası şu sıralar 10 Avro civarında geziniyor. Sonrasında Trabzonspor ve Başakşehir trene atladı. Karşıyaka ise Bitci borsasında listelenerek büyük takımlar haricindeki ilk kulüp oldu.

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Şimdi iki güzide kulübümüz daha kripto para çıkarmaya hazırlanıyor. Göztepe kulübü Socios platformu üzerinde GOZ parası ile temsil edilecek ve Chilliz borsasında yerini alacak. Henüz ön satış tarihi açıklanmadı.

Adana Demirspor ise yerli Bitexen borsası ile anlaştı ve 1TL değerleme ile ADS olarak ticarete başladı. Bu paralar ilgili platformların haricinde başka bir yerde bulunamıyor ancak Socios yakın zamanda PSG, Milan ve Roma taraftar paralarını Binance dahil pek çok borsaya sunmuştu.

Socios üzerinde bulunan taraftar paralarının değeri 200 milyon doları aştı ve iş ortaklarına 30 milyon dolardan fazla para kazandırdı. Bu bakımdan hem taraftarların kulübe aidiyet hissiyatı artıyor hem de kulüpler önemli bir gelir elde etmiş oluyor.

https://www.socios.com/tr/goztepe-socios-comda-fan-token-cikarma-planlarini-duyurdu/

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