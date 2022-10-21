Saldırıya uğrayan Mango Markets, çalınan kripto paraları iade edecek

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Mango Markets, yaşanan 114 milyon dolarlık saldırının ardından, yatırımcılara geri ödeme yapmaya başlayacak. Saldırıda, Mango Markets’ın mevduatları devre dışı bırakıldı ve üçüncü taraf fonlarının dondurulması için adımlar atıldı. Daha sonra yapılan anlaşmayla birlikte hacker’a çaldığı fonun 47 milyon dolarlık kısmı bırakıldı. Şimdi de yatırımcılar için adım atılıyor.

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Mango Labs kurucu ortağı Daffy Duriraj, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Mevduat sahiplerinin fonları geri alma programı denetimde ve yarın sabaha hazır olmalı. Bunun gerçekleşmesi için yorulmadan çalışan tüm Mango katılımcılarına çok teşekkürler”

Hacker'a 47 milyon dolar bırakıldı

Son olarak saldırının arkasındaki isim Avraham Eisenberg, yasadışı hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Ayrıca topluluk, Eisenberg’in hata ödülü kapsamında 47 milyon doları elinde tutması ve 67 milyon doları iade etmesine izin vermek için oy kullandı.

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Mango Markets, çalınan kripto paraları iade edecek