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    Anlık Bildirim

    Saldırıya uğrayan Mango Markets, çalınan kripto paraları iade edecek

    Mango Markets, yaşanan 114 milyon dolarlık saldırının ardından, kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlıyor. Mango Labs kurucu ortağı, kullanıcılarına fonların geri ödeneceğinin müjdesini verdi. 
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    Mango Markets, çalınan kripto paraları iade edecek Tam Boyutta Gör

    Mango Markets, yaşanan 114 milyon dolarlık saldırının ardından, yatırımcılara geri ödeme yapmaya başlayacak. Saldırıda, Mango Markets’ın mevduatları devre dışı bırakıldı ve üçüncü taraf fonlarının dondurulması için adımlar atıldı. Daha sonra yapılan anlaşmayla birlikte hacker’a çaldığı fonun 47 milyon dolarlık kısmı bırakıldı. Şimdi de yatırımcılar için adım atılıyor.

    Mango Labs kurucu ortağı Daffy Duriraj, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Mevduat sahiplerinin fonları geri alma programı denetimde ve yarın sabaha hazır olmalı. Bunun gerçekleşmesi için yorulmadan çalışan tüm Mango katılımcılarına çok teşekkürler”

    Hacker'a 47 milyon dolar bırakıldı

    Son olarak saldırının arkasındaki isim Avraham Eisenberg, yasadışı hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Ayrıca topluluk, Eisenberg’in hata ödülü kapsamında 47 milyon doları elinde tutması ve 67 milyon doları iade etmesine izin vermek için oy kullandı.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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