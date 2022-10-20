Yasa dışı bahis operasyonuyla 40 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Şüpheli kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kripto cüzdanları ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarının yasa dışı bahsine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları kripto paralara dönüştürdüğü tespit edildi. 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

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Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Bitcoin) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (Tether) yani yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki kripto paraya Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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8 ilde operasyon: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu