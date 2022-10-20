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    Yasa dışı bahis operasyonuyla 40 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi

    Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen yasa dışı para bahis operasyonunda 40 milyon dolar değerinde kripto paraya el konuldu. Şüphelilerin Bitcoin ve USDT varlıkları ele geçirildi.
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    8 ilde operasyon: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu Tam Boyutta Gör

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Şüpheli kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kripto cüzdanları ele geçirildi.

    Soruşturma kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarının yasa dışı bahsine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları kripto paralara dönüştürdüğü tespit edildi. 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

    Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Bitcoin) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (Tether) yani yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki kripto paraya Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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    necoinside 21 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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