Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ünlü analist Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili tahminlerini paylaştı

    Apple ile ilgili yaptığı tutarlı analizleriyle tanınan Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Gurman'a göre özellikle iPhone 14 Pro modelleri büyük güncellemeler içerecek.
    1

    Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili tahminlerini paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Apple ile ilgili tutarlı analizleriyle bilinen Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın eylül ayında duyurucağı iPhone 14 serisiyle ilgili görüşlerini paylaştı. iPhone 13 serisinin selefi iPhone 12 Pro ailesine kıyasla büyük bir yükseltme içermediğini belirten Gurman, iPhone 14 serisinden bir hayli umutlu. Özellikle de Pro modellerin kayda değer geliştirmeler içereceğinin altını çiziyor.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max önemli iyileştirmeler içerecek

    Mark Gurman, telefonlar hakkında önce çıkan birçok sızıntı bilginin doğru olduğunu düşünüyor. Buna göre telefonlar önceki modellerle hemen hemen aynı dış görünüme sahip olacak. Ancak donanım kanadında önemli iyileştirmeler göreceğiz.

    Öyle ki 6.1 inç büyüklüğündeki iPhone 14 Pro ve 6.7 inç ekranlı iPhone 14 Pro Max'in 4nm geometrisiyle üretilecek yeni A16 Bionic çipinden güç alması bekleniyor. Ancak iPhone 14 ve iPhone 14 Max, geçtiğimiz yılın yongası A15 Bionic ile donatılacak. Her ne kadar baz modellerde bir önceki yılın işlemcisi kullanılacak olsa da A15 Bionic'in hala lider olduğunu söylemeden geçmeyelim. 

    Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili tahminlerini paylaştı

    Bununla birlikte Pro modellerdeki çentik, yerini iki adet deliğe bırakacak iken baz modellerde ise çentik yerini koruyacak. Gurman,  iPhone 14 Pro ve Pro Max'in yeni bir 48MP ana sensör ile donatılacağına dair söylentileri de doğruluyor ve görünüşe göre kamera çıkıntılarının büyümesinin nedeni de bu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT
    Realme GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız