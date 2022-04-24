Ünlü analist Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili tahminlerini paylaştı

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Apple ile ilgili tutarlı analizleriyle bilinen Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın eylül ayında duyurucağı iPhone 14 serisiyle ilgili görüşlerini paylaştı. iPhone 13 serisinin selefi iPhone 12 Pro ailesine kıyasla büyük bir yükseltme içermediğini belirten Gurman, iPhone 14 serisinden bir hayli umutlu. Özellikle de Pro modellerin kayda değer geliştirmeler içereceğinin altını çiziyor.

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iPhone 14 Pro ve Pro Max önemli iyileştirmeler içerecek

Mark Gurman, telefonlar hakkında önce çıkan birçok sızıntı bilginin doğru olduğunu düşünüyor. Buna göre telefonlar önceki modellerle hemen hemen aynı dış görünüme sahip olacak. Ancak donanım kanadında önemli iyileştirmeler göreceğiz.

Öyle ki 6.1 inç büyüklüğündeki iPhone 14 Pro ve 6.7 inç ekranlı iPhone 14 Pro Max'in 4nm geometrisiyle üretilecek yeni A16 Bionic çipinden güç alması bekleniyor. Ancak iPhone 14 ve iPhone 14 Max, geçtiğimiz yılın yongası A15 Bionic ile donatılacak. Her ne kadar baz modellerde bir önceki yılın işlemcisi kullanılacak olsa da A15 Bionic'in hala lider olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Bununla birlikte Pro modellerdeki çentik, yerini iki adet deliğe bırakacak iken baz modellerde ise çentik yerini koruyacak. Gurman, iPhone 14 Pro ve Pro Max'in yeni bir 48MP ana sensör ile donatılacağına dair söylentileri de doğruluyor ve görünüşe göre kamera çıkıntılarının büyümesinin nedeni de bu.

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Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili tahminlerini paylaştı