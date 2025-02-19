Uygun fiyatlı iPhone 16E tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 16E, tasarım açısından 2022’de çıkan iPhone 14’ü temel alıyor ve ön kamera ile Face ID sensörlerini barındıran çentikli bir ekrana sahip. Böylece Apple’ın fiziksel Home tuşlu son telefonu olan iPhone SE’nin tasarım anlayışı da rafa kalkmış oldu.
Tasarım ve pil ömrü📱
Yeni cihaz, modern bir tasarım anlayışıyla gelirken, Touch ID’yi tamamen tarihe gömerek Face ID’ye geçiş yapıyor. iPhone 16e siyah ve beyaz olmak üzere iki zarif mat renk seçeneğine sahip.
Ekran ve performans 💪
iPhone 16E’nin kalbinde, iPhone 16 serisiyle aynı A18 çipi yer alıyor. iPhone 11’deki A13 Bionic çipe kıyasla yüzde 80’e kadar daha hızlı olan 6 çekirdekli CPU'ya 4 çekirdekli GPU eşlik ediyor. Ancak iPhone 16 ailesinde gördüğümüz A18 ile buradaki A18 aynı değil, GPU'da bir çekirdek azalma bulunuyor. 16 çekirdekli Neural Engine ise aynı şekilde bulunuyor.
Apple, bu modelin baz versiyonunda 128GB depolama sunduğunu açıkladı. Diğer depolama seçenekleri arasında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor.
Cihaz ayrıca kablosuz şarj desteği ve suya dayanıklı IP68 derecelendirmesi ile geliyor.
iPhone 16E özellikleri
Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran
İşlemci: A18 çip
Depolama: 128/256/512 GB
Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels
Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram
Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj
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