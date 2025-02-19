Uygun fiyatlı iPhone 16E tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın giriş seviyesi iPhone modeli olan iPhone SE ailesi uzunca bir süredir güncellenmiyordu. Seriye son olarak 2022 yılında iPhone SE 3 dahil olmuştu ve şimdiye kadar yeni bir model tanıtılmamıştı. Ancak beklendiği gibi Apple, iPhone SE 4’ü tanıtmak yerine bugün iPhone 16E olarak adlandırılan uygun fiyatlı iPhone modelini tanıttı.

iPhone 16E neler sunuyor ❓

iPhone 16E, tasarım açısından 2022’de çıkan iPhone 14’ü temel alıyor ve ön kamera ile Face ID sensörlerini barındıran çentikli bir ekrana sahip. Böylece Apple’ın fiziksel Home tuşlu son telefonu olan iPhone SE’nin tasarım anlayışı da rafa kalkmış oldu.

iPhone 16e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 1 sa. önce eklendi

Tasarım ve pil ömrü📱

Yeni cihaz, modern bir tasarım anlayışıyla gelirken, Touch ID’yi tamamen tarihe gömerek Face ID’ye geçiş yapıyor. iPhone 16e siyah ve beyaz olmak üzere iki zarif mat renk seçeneğine sahip.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Apple’ın en yeni A18 çipi ve yapay zeka destekli Apple Intelligence teknolojisiyle donatılmış durumda. Apple ayrıca ilk defa kendi tasarımı olan hücresel modem modemi bu cihazda kullanıyor. Apple, C1 adındaki modem ile hız, performans ve yüksek pil ömrü vurgusu yapıyor. Pil ömrü demişken Apple, "iPhone 16e, bir 6.1 inç iPhone’da bugüne kadarki en iyi pil ömrüne sahip" nitelendirmesinde bulunuyor. Yeni cihaz, iPhone 11’den altı saate kadar, iPhone SE’nin tüm nesillerinden 12 saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor. Apple ayrıca bu modelle birlikte Lightning bağlantı noktasını tamamen terk ederek USB-C’ye geçiş yapıyor.

Ekran ve performans 💪

Tam Boyutta Gör 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelen iPhone 16E, Apple’ın standart iPhone 16 modeliyle aynı boyutta. Bu ekran ile iPhone 16E, 800 nit parlaklık sunuyor, HDR koşullarında ise 1200 nit maksimum parlaklığa çıkıyor. Cihaz ayrıca Apple’ın yeni amiral gemisi modellerinde yer alan Eylem Düğmesini (Action Button) barındırıyor, ancak iPhone 16 serisine eklenen yeni kamera kontrol tuşu cihazda bulunmuyor. Kişiselleştirilebilir Eylem Düğmesi ile kamera, el feneri veya denetimler hızlıca açılabiliyor, Zil modu ve Sessiz mod arasında geçiş yapılabiliyor ve Shazam uygulamasıyla çalan şarkının adı bulunabiliyor

iPhone 16E’nin kalbinde, iPhone 16 serisiyle aynı A18 çipi yer alıyor. iPhone 11’deki A13 Bionic çipe kıyasla yüzde 80’e kadar daha hızlı olan 6 çekirdekli CPU'ya 4 çekirdekli GPU eşlik ediyor. Ancak iPhone 16 ailesinde gördüğümüz A18 ile buradaki A18 aynı değil, GPU'da bir çekirdek azalma bulunuyor. 16 çekirdekli Neural Engine ise aynı şekilde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu güçlü işlemci, Apple Intelligence özelliklerini çalıştırabilecek kadar performanslı.Apple Intelligence ile Fotoğraflar uygulamasındaki doğal dilde arama özelliği ve düzeltme araçları yapay zeka desteğiyle kullanılabiliyor. Image Playground, Genmoji ve yazma araçları da yine bu modelde aynı şekilde kullanılabiliyor. Gelişmiş yapay zekalı Siri, iPhone 16E modelinde de aktif olarak yer alacak. Yazma Araçları ve Siri’ye sorunsuz şekilde entegre edilen ChatGPT de yine mevcut.

Apple, bu modelin baz versiyonunda 128GB depolama sunduğunu açıkladı. Diğer depolama seçenekleri arasında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16E’de 48 megapiksellik tek bir arka kamera kullanıyor. Diğer iPhone modellerinde yer alan ikinci ve üçüncü lenslerden yoksun olsa da, ana sensörün büyük olması sayesinde başarılı fotoğraflar sunması bekleniyor. Apple buna "ikisi bir arada kamera sistemi" diyor. Entegre 2 kat Telefoto ile kullanıcılar, tek bir kamerada iki kameranın özelliklerine sahip olabiliyor. Bu kamera ile 60 kare 4K çözünürlüğe kadar video kaydı yapılabiliyor.

Cihaz ayrıca kablosuz şarj desteği ve suya dayanıklı IP68 derecelendirmesi ile geliyor.

iPhone 16E özellikleri

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Ekran : 6.1 inç Super Retina XDR ekran

: 6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci : A18 çip

: A18 çip Depolama : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB Arka Kamera : 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera : 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya : 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: FaceID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

iPhone 16E fiyatı

Tam Boyutta Gör iPhone 16E, 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla yarın ön siparişe açılacak ve 28 Şubat’ta satışa sunulacak. iPhone 16E Türkiye fiyatı ise 47.999 TL’den başlıyor. Ön siparişler 21 Şubat’ta saat 15.00’da başlayacak.

iPhone 16E'nin tüm detaylarını ve iPhone 16E kamera örneklerini görmek için aşağıdaki galeriye tıklayabilirsiniz.

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