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Çinli kaynaklar, yeni Huawei akıllı bileklik Band 7'nin oldukça yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Cihazın, önümüzdeki hafta amiral gemisi Mate Xs 2 ile aynı gün piyasaya çıkması bekleniyor.

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Minyatür bir akıllı telefonu andırıyor

Huawei Band 7 ile ilgili çok detay yok ancak cihazın kalınlığının 1 cm'den az olacağı, ağırlığının ise sadece 16 gram olacağı bildiriliyor. Huawei Band 7, 96 spor modu, WeChat ödemeleri (yani NFC olacak) ve akıllı ekranlarla entegrasyon (saatten gelen resmin, bir TV ekranında görüntülenebilmesi) için desteğe sahip olacak.

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Görsel olarak Huawei Band 7, oldukça ince çerçeveleriyle minyatür bir akıllı telefon ekranını andırıyor ve cihazın kalınlığı da akıllı telefonlara yakın. Şirketin yeni akıllı bilekliğini hangi fiyatla satışa sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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Akıllı telefonu andıran Huawei Band 7'nin görselleri yayınlandı