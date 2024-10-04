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    Mark Zuckerberg, en zengin ikinci insan oldu: İşte dünyanın en zenginleri

    Meta hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. İşte dünyanın en zenginleri:
    Mark Zuckerberg ikinci oldu: İşte dünyanın en zenginleri Tam Boyutta Gör
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasındaki uzun kariyerinde bir ilke daha imza attı. Şirketinin hisselerinin rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, net serveti 206 milyar dolara yükselen Zuckerberg, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak Jeff Bezos'u geride bıraktı.

    Zunckerberg, ikinci oldu; Musk zirvede

    Meta, özellikle 2022 yılında pandeminin ardından zorlu bir süreç yaşamıştı. Şirket, 17 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşamış ve hisseleri yüzde 24 değer kaybederek piyasa değerinden 200 milyar dolar silinmişti. Ancak o günden bu yana Meta’nın hisseleri hızla yükseldi. 2022 Kasım'ında 90 dolar olan hisse fiyatı, bugün itibariyle 582,77 dolara kadar çıktı. Sadece bu yıl, Meta hisseleri yüzde 64 oranında değer kazandı. Bunda şirketin yapay zeka alanındaki güçlü konumu da büyük rol oynadı.

    Zuckerberg’in serveti, şirketin yüzde 13’lük hissesine sahip olması sayesinde 206 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, onu 205 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alan Bezos’un önüne taşıdı. Ancak Zuckerberg, hala 256 milyar dolar ile birinci sırada bulunan Elon Musk'ın gerisinde kalıyor.

    İşte dünyanın en zengin isimleri ve çalıştıkları endüstri:

    dünyanın en zenginleri Tam Boyutta Gör
    • Elon Musk – 256 milyar $ – Teknoloji
    • Mark Zuckerberg – 206 milyar $ – Teknoloji
    • Jeff Bezos – 205 milyar $ – Teknoloji
    • Bernard Arnault – 193 milyar $ – Tüketim
    • Larry Ellison – 179 milyar $ – Teknoloji
    • Bill Gates – 161 milyar $ – Teknoloji
    • Larry Page – 150 milyar $ – Teknoloji
    • Steve Ballmer – 145 milyar $ – Teknoloji
    • Warren Buffett – 143 milyar $ – Yatırım
    • Sergey Brin – 141 milyar $ – Teknoloji
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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