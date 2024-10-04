Mark Zuckerberg, en zengin ikinci insan oldu: İşte dünyanın en zenginleri

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Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasındaki uzun kariyerinde bir ilke daha imza attı. Şirketinin hisselerinin rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, net serveti 206 milyar dolara yükselen Zuckerberg, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak Jeff Bezos'u geride bıraktı.

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Meta, özellikle 2022 yılında pandeminin ardından zorlu bir süreç yaşamıştı. Şirket, 17 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşamış ve hisseleri yüzde 24 değer kaybederek piyasa değerinden 200 milyar dolar silinmişti. Ancak o günden bu yana Meta’nın hisseleri hızla yükseldi. 2022 Kasım'ında 90 dolar olan hisse fiyatı, bugün itibariyle 582,77 dolara kadar çıktı. Sadece bu yıl, Meta hisseleri yüzde 64 oranında değer kazandı. Bunda şirketin yapay zeka alanındaki güçlü konumu da büyük rol oynadı.

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Zuckerberg’in serveti, şirketin yüzde 13’lük hissesine sahip olması sayesinde 206 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, onu 205 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alan Bezos’un önüne taşıdı. Ancak Zuckerberg, hala 256 milyar dolar ile birinci sırada bulunan Elon Musk'ın gerisinde kalıyor.

İşte dünyanın en zengin isimleri ve çalıştıkları endüstri:

Elon Musk – 256 milyar $ – Teknoloji

– 256 milyar $ – Teknoloji Mark Zuckerberg – 206 milyar $ – Teknoloji

– 206 milyar $ – Teknoloji Jeff Bezos – 205 milyar $ – Teknoloji

– 205 milyar $ – Teknoloji Bernard Arnault – 193 milyar $ – Tüketim

– 193 milyar $ – Tüketim Larry Ellison – 179 milyar $ – Teknoloji

– 179 milyar $ – Teknoloji Bill Gates – 161 milyar $ – Teknoloji

– 161 milyar $ – Teknoloji Larry Page – 150 milyar $ – Teknoloji

– 150 milyar $ – Teknoloji Steve Ballmer – 145 milyar $ – Teknoloji

– 145 milyar $ – Teknoloji Warren Buffett – 143 milyar $ – Yatırım

– 143 milyar $ – Yatırım Sergey Brin – 141 milyar $ – Teknoloji

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