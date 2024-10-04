Mark Zuckerberg, en zengin ikinci insan oldu: İşte dünyanın en zenginleri

- Zunckerberg, ikinci oldu; Musk zirvede
- İşte dünyanın en zengin isimleri ve çalıştıkları endüstri:
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Zunckerberg, ikinci oldu; Musk zirvede
Meta, özellikle 2022 yılında pandeminin ardından zorlu bir süreç yaşamıştı. Şirket, 17 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşamış ve hisseleri yüzde 24 değer kaybederek piyasa değerinden 200 milyar dolar silinmişti. Ancak o günden bu yana Meta’nın hisseleri hızla yükseldi. 2022 Kasım'ında 90 dolar olan hisse fiyatı, bugün itibariyle 582,77 dolara kadar çıktı. Sadece bu yıl, Meta hisseleri yüzde 64 oranında değer kazandı. Bunda şirketin yapay zeka alanındaki güçlü konumu da büyük rol oynadı.
Zuckerberg’in serveti, şirketin yüzde 13’lük hissesine sahip olması sayesinde 206 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, onu 205 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alan Bezos’un önüne taşıdı. Ancak Zuckerberg, hala 256 milyar dolar ile birinci sırada bulunan Elon Musk'ın gerisinde kalıyor.
İşte dünyanın en zengin isimleri ve çalıştıkları endüstri:
- Elon Musk – 256 milyar $ – Teknoloji
- Mark Zuckerberg – 206 milyar $ – Teknoloji
- Jeff Bezos – 205 milyar $ – Teknoloji
- Bernard Arnault – 193 milyar $ – Tüketim
- Larry Ellison – 179 milyar $ – Teknoloji
- Bill Gates – 161 milyar $ – Teknoloji
- Larry Page – 150 milyar $ – Teknoloji
- Steve Ballmer – 145 milyar $ – Teknoloji
- Warren Buffett – 143 milyar $ – Yatırım
- Sergey Brin – 141 milyar $ – Teknoloji
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.