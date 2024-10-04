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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Instagram hikayelerine benzeyen yeni özelliğini duyurdu

    WhatsApp uygulamasına yeni bir özellik eklendi. Artık Instagram'daki gibi WhatsApp durumlarında kişi etiketleme yapılabilecek. Fakat Instagram'dakinden farklı olarak etiketlenen kişiler gizli olacak.
    WhatsApp, Instagram hikayelerine benzeyen yeni özelliğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler sunuyor. Durum güncellemelerini beğenme, özel olarak bahsetme ve durumları yeniden paylaşma gibi özelliklerle kullanıcılar, birbirleriyle daha etkileşimli bir şekilde bağlantı kurabilecek.

    Beğeniler yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görüntülenebilecek

    WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar durum güncellemelerine başka hesapları etiketleyip bahsedebilecek. Durum güncellemelerinde bahsedilen kişiler, bu güncellemeyi kendi hesaplarında yeniden paylaşabilecek. Bir durum güncellemesinde beş kişiye kadar etiketleme yapılabilecek.

    Bu etiketlemeler özel olacak yani etiketlenen kişinin adı görünmeden gerçekleştirilecek. Bahsedilen kişiler de anında bir bildirim alacak. Güncellemeyle birlikte durum güncellemelerine beğeni bırakma özelliği de geldi. Kullanıcılar tek bir dokunuşla durum güncellemelerine beğeni bırakabilecek.

    WhatsApp, bu yeni özellikleri "Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmanın en iyi yolu olan WhatsApp Durumunu daha da iyi hale getiriyoruz. Durum beğenmeleri, özel bahsetmeler ve sizden bahsedilen bir durumu yeniden paylaşabilme özelliğiyle, en çok önemsediğiniz kişilere erişmenizi kolaylaştırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

    WhatsApp, yeni özelliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve "Önümüzdeki birkaç ay içinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özellik getirerek en önemli kişilerinize en yakın olmanızı kolaylaştıracağız" açıklamasıyla, ilerleyen dönemde daha fazla güncelleme yapılacağını duyurdu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    telefonu ne zaman aldım çiço ne demek anadolu jet mi pegasus mu plakadan araç sahibi sorgulama tlauncher ekran kartı güncelleme hatası

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