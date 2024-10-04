WhatsApp, Instagram hikayelerine benzeyen yeni özelliğini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler sunuyor. Durum güncellemelerini beğenme, özel olarak bahsetme ve durumları yeniden paylaşma gibi özelliklerle kullanıcılar, birbirleriyle daha etkileşimli bir şekilde bağlantı kurabilecek.

Beğeniler yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görüntülenebilecek

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar durum güncellemelerine başka hesapları etiketleyip bahsedebilecek. Durum güncellemelerinde bahsedilen kişiler, bu güncellemeyi kendi hesaplarında yeniden paylaşabilecek. Bir durum güncellemesinde beş kişiye kadar etiketleme yapılabilecek.

Bu etiketlemeler özel olacak yani etiketlenen kişinin adı görünmeden gerçekleştirilecek. Bahsedilen kişiler de anında bir bildirim alacak. Güncellemeyle birlikte durum güncellemelerine beğeni bırakma özelliği de geldi. Kullanıcılar tek bir dokunuşla durum güncellemelerine beğeni bırakabilecek.

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WhatsApp, bu yeni özellikleri "Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmanın en iyi yolu olan WhatsApp Durumunu daha da iyi hale getiriyoruz. Durum beğenmeleri, özel bahsetmeler ve sizden bahsedilen bir durumu yeniden paylaşabilme özelliğiyle, en çok önemsediğiniz kişilere erişmenizi kolaylaştırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

WhatsApp, yeni özelliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve "Önümüzdeki birkaç ay içinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özellik getirerek en önemli kişilerinize en yakın olmanızı kolaylaştıracağız" açıklamasıyla, ilerleyen dönemde daha fazla güncelleme yapılacağını duyurdu.

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