WhatsApp, Instagram hikayelerine benzeyen yeni özelliğini duyurdu

Beğeniler yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görüntülenebilecek
WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar durum güncellemelerine başka hesapları etiketleyip bahsedebilecek. Durum güncellemelerinde bahsedilen kişiler, bu güncellemeyi kendi hesaplarında yeniden paylaşabilecek. Bir durum güncellemesinde beş kişiye kadar etiketleme yapılabilecek.
Bu etiketlemeler özel olacak yani etiketlenen kişinin adı görünmeden gerçekleştirilecek. Bahsedilen kişiler de anında bir bildirim alacak. Güncellemeyle birlikte durum güncellemelerine beğeni bırakma özelliği de geldi. Kullanıcılar tek bir dokunuşla durum güncellemelerine beğeni bırakabilecek.
WhatsApp, bu yeni özellikleri "Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmanın en iyi yolu olan WhatsApp Durumunu daha da iyi hale getiriyoruz. Durum beğenmeleri, özel bahsetmeler ve sizden bahsedilen bir durumu yeniden paylaşabilme özelliğiyle, en çok önemsediğiniz kişilere erişmenizi kolaylaştırıyoruz" sözleriyle duyurdu.
WhatsApp, yeni özelliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve "Önümüzdeki birkaç ay içinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özellik getirerek en önemli kişilerinize en yakın olmanızı kolaylaştıracağız" açıklamasıyla, ilerleyen dönemde daha fazla güncelleme yapılacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.