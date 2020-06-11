Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede

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Gebze-Halkalı arasında sefer gerçekleştiren Marmaray’da yerli komuta haberleşme sistemi kullanılmaya başladı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ”OTC-IP2000 Ses Haberleşme Sistemi” sayesinde maliyet avantajı sağlandı.

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Yerli komuta haberleşme sistemi Onur Mühendislik A.Ş. tarafından geliştirildi. Alanında ilk yerli çözüm olma unvanına sahip. Marmaray’da 43 istasyondaki tüm operasyonun yönetiminde ve 90 operatör tarafından kullanılıyor. Sistem sayesinde operatörlerle, destek ekipleriyle ve istasyon personeliyle iletişim sağlanıyor.

Söz konusu sistem kontrol sistemlerinin yanı sıra sinyalizasyon sistemlerine de entegre edilebiliyor. Operasyon yönetimi ve güvenli seyahat için güncel teknolojilere sahip olduğu ifade ediliyor. Yerli sistem, yurt dışı muadillerinden yaklaşık yüzde 70 oranında daha ucuza mal oldu. Sistemin yurt dışına ihracı için bazı ülkelerle görüşmeler sürüyor.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/06/11/marmarayda-cifte-guvenlik-donemi

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