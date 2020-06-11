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    Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede

    Marmaray'da Türk mühendisler tarafından geliştirilen "OTC-IP2000 Ses Haberleşme Sistemi" kullanılmaya başlandı. Konuşmalar yerli komuta haberleşme sisteminden iletiliyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede
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    Gebze-Halkalı arasında sefer gerçekleştiren Marmaray’da yerli komuta haberleşme sistemi kullanılmaya başladı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ”OTC-IP2000 Ses Haberleşme Sistemi” sayesinde maliyet avantajı sağlandı.

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    Yerli komuta haberleşme sistemi Onur Mühendislik A.Ş. tarafından geliştirildi. Alanında ilk yerli çözüm olma unvanına sahip. Marmaray’da 43 istasyondaki tüm operasyonun yönetiminde ve 90 operatör tarafından kullanılıyor. Sistem sayesinde operatörlerle, destek ekipleriyle ve istasyon personeliyle iletişim sağlanıyor.

    Söz konusu sistem kontrol sistemlerinin yanı sıra sinyalizasyon sistemlerine de entegre edilebiliyor. Operasyon yönetimi ve güvenli seyahat için güncel teknolojilere sahip olduğu ifade ediliyor. Yerli sistem, yurt dışı muadillerinden yaklaşık yüzde 70 oranında daha ucuza mal oldu. Sistemin yurt dışına ihracı için bazı ülkelerle görüşmeler sürüyor.



    https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/06/11/marmarayda-cifte-guvenlik-donemi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 53 dk.
    Yerli mühendişsler deyince Kızılderili mi anlıyor acaba arkadaşlar? Çok enteresan bir millet olduk.
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    diyar kaptan 1 sa. yeni yorumcu
    türk mühendisler yazsaydınız daha güzel olurdu bence
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Şu metroda nerede oldugumu görüyorumda marmarayda hangi durakta oldumu göremiyorum çoğu kez sesli anons olmuyor duraklarda 1 tabela var Allaha emanet görürsen tabi.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 2 sa. yeni yorumcu
    Yerli mühendisler ???? Türk demek bu kadar mı zor ?!
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. birseylereksikmoruk
    İlgili kısmı senin için değiştirdim ve Türk mühendisler yazdım. Türklüğe garezim olsa böyle bir haberi yazmazdım. Yanlış eleştiriler yapıyorsunuz.
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    Mugetsuga 3 sa.
    İşte İmamoğlu işte hizmet
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    kangaetemo 2 sa. Mugetsuga
    Marmaray ile ilgili iyi bir haber olunca reyis yaptı, kötü bir haber olunca imamoğlu istifa


    not: eleştirim konuyu açan donanımhaber editörüne değildir, yanlış anlaşılmasın
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    mkyb (ismail Türkmen) 3 sa.
    Başlığı okuyunca Marmaray'a yerli baz istasyonlarından kurdular sandım. Yıl olmuş 2020 yer altında internet çekmiyor.
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    lazer__ 3 sa.
    Başlık eksik olmuş yerli ve milli yaz
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