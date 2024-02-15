Tam Boyutta Gör ASELSAN ile TCDD Taşımacılık arasında sinyalizasyon sistemi temini sözleşmesi imzalandı. Daha önce metrolar için yerli sinyalizasyon sistemi geliştiren ASELSAN şimdi de TCDD'nin anahat trenleri için sinyalizasyon sistemi üretecek.

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İmzalanan sözleşmeye göre TCDD'nin sinyalizasyon ekipmanı bulunmayan 99 dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanının geliştirilecek. Geliştirilme, imalat ve montajı kapsayan sözşemenin tutarı 1 milyar 690 milyon lira olarak açıklandı. Sistem, Avruğa standartlarına göre sertifikalandırılacak.

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Sözleşme süresinin 57 ay olduğunu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kapsamda 2026'da 17, 2027'de 48 ve 2028'de 34 lokomotife araç üstü sinyalizasyon ekipmanı yerleştireceklerini söyledi.

Uraloğlu, proje ile trenler arasındaki minimum mesafenin veya sürenin azaltılmasına izin vererek demir yolu trafik kapasitesini artıracaklarını ve daha isabetli bir planlama yapacaklarını belirterek, "Hat boylarında daha az bileşen kullanacağımızdan, bakım maliyetlerini düşüreceğiz. Demir yolu yük taşımacılığının rekabet gücünü artırarak daha ekonomik ve çevreci bir ulaşım sağlayacağız. Ayrıca projemiz kapsamında TCDD Taşımacılık personelinin eğitilmesi, dokümantasyon hizmetlerinin verilmesi, yedek malzeme tedariki ve garanti hizmetleri de mevcut." ifadelerini kullandı.

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ASELSAN trenler için yerli sinyalizasyon sistemi üretecek