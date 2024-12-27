Tren garlarında ücretsiz Wi-Fi internet dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yolculara ücretsiz internet sunmak için kolları sıvadı. Tren garlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti devreye giriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren garlarında TCDD Wi-Fi hizmeti sunulacak. Yolcular ücretsiz ve sınırsız internet hizmetinden yararlanacak. TCDD Wi-Fi hizmeti ilk olarak Ankara Gar ve Eryaman YHT garlarında devreye girecek.

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TCDD Wi-Fi tüm Türkiye'de kullanıma sunulacak

Bakan Uraloğlu, Ankara'da başlayacak hizmetin sırası ile Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini açıkladı. Ardından tüm gar ve istasyonlarda devreye girecek.

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