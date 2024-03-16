Mars, Dünya'daki okyanus akıntılarını etkiliyor

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Bilim insanları, Mars'ın yerçekimi kuvvetinin Dünya'daki okyanus akıntılarını etkilediğini tespit etti.

Araştırmacılar, akıntıların gücünü anlayabilmek amacıyla okyunsların derinliklerinden toplanan numuneleri inceledi.

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Bilimsel dergi Nature Communications'ta salı günü yayımlanan çalışmada, derin okyanus akıntılarının 2,4 milyon yıllık döngüler boyunca zayıflayıp kuvvetlendiği belirlendi.

Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nden Adriana Dutkiewicz, böyle bir örüntü bulmayı ummadıklarını belirterek, bunların "Mars ve Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngelerinde ortaya çıkan etkileşim döngüleriyle bağlantılı" olduğunu söyledi.

"Rezonans" adı verilen bu olayda yörüngedeki iki gök cismi birbirini yerçekimi kuvvetiyle itip çekiyor.

Bilim insanlarının "devasa girdaplar" diye nitelediği derin okyanus akıntılarını oluşturan döngüler, Güneş'in enerjisinin yoğun olduğu, yani Dünya'da daha sıcak bir iklimin oluştuğu dönemlere denk geliyor.

Sidney Üniversitesi'nden Dietmar Müller, rezonans durumlarında iki gökcisminin yörüngesinin değişebileceğine dikkat çekerek, bunun derin okyanus akıntılarında 2,4 milyon yılda bir değişen iklim döngüleri yarattığını belirtti.

İnceledikleri derin deniz tortularının 65 milyon yıllık bir dönemi kapsadığına işaret eden Dutkiewicz, okyanuslar ısındıkça akıntıların da güçlendiğini gözlemlediklerini aktardı.

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