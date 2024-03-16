Mars, Dünya'daki okyanus akıntılarını etkiliyor

Bilim insanları, Mars'ın yerçekimi kuvvetinin Dünya'daki okyanus akıntılarını etkilediğini tespit etti.
Araştırmacılar, akıntıların gücünü anlayabilmek amacıyla okyunsların derinliklerinden toplanan numuneleri inceledi.
Bilimsel dergi Nature Communications'ta salı günü yayımlanan çalışmada, derin okyanus akıntılarının 2,4 milyon yıllık döngüler boyunca zayıflayıp kuvvetlendiği belirlendi.
Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nden Adriana Dutkiewicz, böyle bir örüntü bulmayı ummadıklarını belirterek, bunların "Mars ve Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngelerinde ortaya çıkan etkileşim döngüleriyle bağlantılı" olduğunu söyledi.
"Rezonans" adı verilen bu olayda yörüngedeki iki gök cismi birbirini yerçekimi kuvvetiyle itip çekiyor.
Bilim insanlarının "devasa girdaplar" diye nitelediği derin okyanus akıntılarını oluşturan döngüler, Güneş'in enerjisinin yoğun olduğu, yani Dünya'da daha sıcak bir iklimin oluştuğu dönemlere denk geliyor.
Sidney Üniversitesi'nden Dietmar Müller, rezonans durumlarında iki gökcisminin yörüngesinin değişebileceğine dikkat çekerek, bunun derin okyanus akıntılarında 2,4 milyon yılda bir değişen iklim döngüleri yarattığını belirtti.
İnceledikleri derin deniz tortularının 65 milyon yıllık bir dönemi kapsadığına işaret eden Dutkiewicz, okyanuslar ısındıkça akıntıların da güçlendiğini gözlemlediklerini aktardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.