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    Bilim insanlarına göre Mars’ın kayıp atmosferi göz önünde saklanıyor

    Milyarlarca yıl önce Mars, akan suyu ve kalın atmosferiyle canlı bir gezegendi. Peki bu atmosfer nereye gitti? Bilim insanlarına göre Mars'ın kil kaplı kabuğunda saklanıyor.
    Mars’ın kayıp atmosferi göz önünde saklanıyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce Mars’taki su kurudu ve bir zamanlar ağırlıklı olarak karbondioksit içeren atmosfer dramatik bir şekilde inceldi. Bugün ise gezegende çok ince bir atmosfer bulunuyor. Milyarlarca yıl önce Mars, akan suyu ve kalın atmosferiyle capcanlı bir gezegendi. Ama bugün, soğuk ve kuru bir çöl. Peki bu atmosfer nereye gitti? Yeni bir araştırma ilginç bir cevap sunuyor.

    Mars’ın atmosferi kil tabakasında olabilir

    NASA’nın Mars gezginleri Perseverance ve Curiosity, Mars'ta bol miktarda su bulunduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı. Ancak Mars'ın sıvı halde suya sahip olabilmesi için bu suyun donmasını engelleyecek bir atmosfere de sahip olması gerekiyordu. On yıllardır en büyük soru şuydu: Bu atmosfer yok olduğunda nereye gitti?

    Bu büyük soruya Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nde (MIT EAPS) bulunan iki jeolog yanıt vermiş olabilir. Ekip tarafından yayınlanan araştırmaya göre kayıp atmosfer Mars'ın kil kaplı kabuğunda bulunuyor. İlginç bir şekilde çalışma, Mars kilinin gezegenin ilk atmosferinin yüzde 80'ine kadarını depolayabileceğini tahmin ediyor.

    Jeoloji profesörü olan ekip üyesi Oliver Jagoutz, “Dünya'daki bulgularımıza dayanarak, Mars'ta da benzer süreçlerin işlediğini ve bol miktarda atmosferik karbondioksitin metana dönüşerek killerde tutulmuş olabileceğini gösteriyoruz. Bu metan hala mevcut olabilir ve belki de gelecekte Mars'ta bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.” diyor.

    Taşlar yerine oturuyor

    Yeni çalışmada araştırmacılar, gezegenin ilk yıllarında kayalar ve gazlar arasında karmaşık bir kimyasal reaksiyon olduğunu öne sürüyorlar. Mars'taki suyun, kademeli bir dizi reaksiyonu tetikleyen belirli kayalarla etkileşime girmiş olabileceğini öne sürüyorlar. Bu da atmosferdeki karbondioksiti yavaş yavaş tüketerek metana (bir tür karbon) dönüştürdü ve depoladı.

    Mars’ın kayıp atmosferi göz önünde saklanıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bunun için karbonu hapsedebilen bir kil minerali olan simektit üzerinde çalıştılar. Dünya'daki smektitin tektonik aktivite nedeniyle oluştuğunu ve karbondioksiti emdiğini buldular. Yani milyonlarca yıldır smektit, Dünya’nın soğumasına fayda sağlıyormuş. Bilim insanları Mars'ın da smektit kiliyle kaplı olduğunu fark ettiğinde, bunun Mars'ın atmosferi üzerinde benzer bir etkiye sahip olup olamayacağını merak etti.

    Mars, Dünya ile aynı tektonik aktiviteye sahip olmadığından, ekip Mars'taki killerin nasıl ortaya çıkmış olabileceğini anlamaya çalıştı. Basın açıklamasına göre, ölçümler belirli yüzey bölgelerinin ultramafik magmatik kayaçlardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Dünya'da bu magmatik kayaçların su tarafından aşındırıldıklarında ya da “ayrıştırıldıklarında” smektit oluşturdukları biliniyor.

    Mars’ın kayıp atmosferi göz önünde saklanıyor Tam Boyutta Gör
    Ekip, bu verileri bir model ile Mars’a uyarladı. Bu modeli kullanan bilim insanları, bir milyar yıl boyunca suyun kabuktan sızarak “olivin” adı verilen magmatik kayaçta bol miktarda bulunan bir magnezyum-demir silikat mineraliyle tepkimeye girmiş olabileceğini buldular. Demir açısından çok zengin olan bu mineral ile suyun tepkimesi hidrojen açığa çıkarmış olabilir. Oksijen de demir ile oksitlenerek Mars'a kendine özgü kırmızı rengini vermeye yardımcı olmuş olabilir.

     Daha sonra, serbest kalan hidrojen sudaki karbondioksit ile birleşerek metan oluşturmuş olabilir ve bu reaksiyon olivini yavaşça “serpantin” adı verilen demir açısından zengin başka bir kayaya dönüştürür. Serpantin su ile tepkimeye girmeye devam ettikçe, bu durum sonunda smektitleri oluşturmuş olabilir.

    Araştırmacılar, 1.100 metre derinliğinde bir smektit kil tabakasının Mars'ın atmosferindeki karbondioksitin büyük kısmını uzaklaştırmak için gereken metan miktarını depolayabileceğini buldu.

    Kaynakça https://www.space.com/mars-missing-atmosphere-hiding-plain-sight-clay-methane https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm8443 https://www.eurekalert.org/news-releases/1058950
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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