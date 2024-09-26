Bilim insanlarına göre Mars’ın kayıp atmosferi göz önünde saklanıyor

Mars’ın atmosferi kil tabakasında olabilir
NASA’nın Mars gezginleri Perseverance ve Curiosity, Mars'ta bol miktarda su bulunduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı. Ancak Mars'ın sıvı halde suya sahip olabilmesi için bu suyun donmasını engelleyecek bir atmosfere de sahip olması gerekiyordu. On yıllardır en büyük soru şuydu: Bu atmosfer yok olduğunda nereye gitti?
Bu büyük soruya Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nde (MIT EAPS) bulunan iki jeolog yanıt vermiş olabilir. Ekip tarafından yayınlanan araştırmaya göre kayıp atmosfer Mars'ın kil kaplı kabuğunda bulunuyor. İlginç bir şekilde çalışma, Mars kilinin gezegenin ilk atmosferinin yüzde 80'ine kadarını depolayabileceğini tahmin ediyor.
Jeoloji profesörü olan ekip üyesi Oliver Jagoutz, “Dünya'daki bulgularımıza dayanarak, Mars'ta da benzer süreçlerin işlediğini ve bol miktarda atmosferik karbondioksitin metana dönüşerek killerde tutulmuş olabileceğini gösteriyoruz. Bu metan hala mevcut olabilir ve belki de gelecekte Mars'ta bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.” diyor.
Taşlar yerine oturuyor
Yeni çalışmada araştırmacılar, gezegenin ilk yıllarında kayalar ve gazlar arasında karmaşık bir kimyasal reaksiyon olduğunu öne sürüyorlar. Mars'taki suyun, kademeli bir dizi reaksiyonu tetikleyen belirli kayalarla etkileşime girmiş olabileceğini öne sürüyorlar. Bu da atmosferdeki karbondioksiti yavaş yavaş tüketerek metana (bir tür karbon) dönüştürdü ve depoladı.
Mars, Dünya ile aynı tektonik aktiviteye sahip olmadığından, ekip Mars'taki killerin nasıl ortaya çıkmış olabileceğini anlamaya çalıştı. Basın açıklamasına göre, ölçümler belirli yüzey bölgelerinin ultramafik magmatik kayaçlardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Dünya'da bu magmatik kayaçların su tarafından aşındırıldıklarında ya da “ayrıştırıldıklarında” smektit oluşturdukları biliniyor.
Daha sonra, serbest kalan hidrojen sudaki karbondioksit ile birleşerek metan oluşturmuş olabilir ve bu reaksiyon olivini yavaşça “serpantin” adı verilen demir açısından zengin başka bir kayaya dönüştürür. Serpantin su ile tepkimeye girmeye devam ettikçe, bu durum sonunda smektitleri oluşturmuş olabilir.
Araştırmacılar, 1.100 metre derinliğinde bir smektit kil tabakasının Mars'ın atmosferindeki karbondioksitin büyük kısmını uzaklaştırmak için gereken metan miktarını depolayabileceğini buldu.Kaynakça https://www.space.com/mars-missing-atmosphere-hiding-plain-sight-clay-methane https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm8443 https://www.eurekalert.org/news-releases/1058950 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu