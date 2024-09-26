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Tam Boyutta Gör Blue Origin'in New Glenn roketi ikinci aşama sıcak ateşleme testini başarıyla tamamladı. Böylece önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı ve roketin gelişiminde kritik bir adım atıldı.15 saniye süren test, roketin çeşitli alt sistemleri, iki BE-3U motoru ve yer kontrol sistemleri arasındaki etkileşimleri doğrulamak amacıyla yapıldı.

Yeni Glenn roketinin Kasım ayında fırlatılması planlanıyor

New Glenn roketinin başarılı test atışı, fırlatma operasyonları ekibine fırlatma prosedürlerini prova etme fırsatı da verdi. Bu uygulama New Glenn'in Kasım ayında planlanan lansmanına hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen roket, uzay keşif kabiliyetleri açısından SpaceX'e rakip olarak görülüyor.

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Blue Origin'den yapılan açıklamada, "Uçuş donanımımızı test etmenin yanı sıra, bu ateş testi aynı zamanda fırlatma operasyonları ekibinin fırlatma günü prosedürlerini konsolda uygulaması ve bir dizi kritik operasyon için zamanlamayı doğrulaması için de bir fırsattı" ifadeleri yer aldı.

New Glenn'in bu yıl NASA ile işbirliği içinde küçük uydu ESCAPADE'yi fırlatması planlanıyordu. Ancak bu görev iptal edildi. Roketin ilk görevi (NG-1), Blue Origin'in yeni Blue Ring yörünge platformunu uzaya taşımak olacak. Şirket, bu görevi iki ay sonra Florida'daki Cape Canaveral'dan başlatmayı planlıyor.

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Blue Origin'in New Glenn roketi kritik ateşleme testini tamamladı