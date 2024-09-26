Blue Origin'in New Glenn roketi kritik ateşleme testini tamamladı

Yeni Glenn roketinin Kasım ayında fırlatılması planlanıyor
New Glenn roketinin başarılı test atışı, fırlatma operasyonları ekibine fırlatma prosedürlerini prova etme fırsatı da verdi. Bu uygulama New Glenn'in Kasım ayında planlanan lansmanına hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen roket, uzay keşif kabiliyetleri açısından SpaceX'e rakip olarak görülüyor.
Blue Origin'den yapılan açıklamada, "Uçuş donanımımızı test etmenin yanı sıra, bu ateş testi aynı zamanda fırlatma operasyonları ekibinin fırlatma günü prosedürlerini konsolda uygulaması ve bir dizi kritik operasyon için zamanlamayı doğrulaması için de bir fırsattı" ifadeleri yer aldı.
New Glenn'in bu yıl NASA ile işbirliği içinde küçük uydu ESCAPADE'yi fırlatması planlanıyordu. Ancak bu görev iptal edildi. Roketin ilk görevi (NG-1), Blue Origin'in yeni Blue Ring yörünge platformunu uzaya taşımak olacak. Şirket, bu görevi iki ay sonra Florida'daki Cape Canaveral'dan başlatmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu