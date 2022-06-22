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    Mars'taki garip desenlerin gizemi çözüldü: Örümcek veya arı yok

    Kızıl Gezegendeki olağandışı peteklerin Mars arıları veya örümcekleri tarafından oluşturulduğu düşünülüyordu ancak gerçek ortaya çıktı.                          
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    Mars'taki garip desenlerin gizemi çözüldü: Örümcek veya arı yok
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    Mars'taki olağandışı manzara, yörüngeden bakıldığında dantelli bir petek veya örümcek ağı gibi görünüyordu. Ancak elbette Mars arıları veya örümcekleri tarafından yapılmadı. ScienceAlert, bu desenlerin aslında devam eden mevsimsel değişiklikler sürecinin bir sonucu olarak oluştuğunu yazdı.

    İncelemeler devam ediyor

    HiRISE'deki bilim ekibi, yüksek enlemlerde Kızıl Gezegenin yüzeyini şekillendirmede kuru buzun katı formundaki hem su hem de karbondioksitin önemli bir rol oynadığını söylüyorlar. Olay şöyle gerçekleşiyor: Toprakta donmuş su buzu, zemini çokgen şekillere bölüyor. Daha sonra, ilkbaharda yer ısındığında yüzeyin hemen altından süblimleşen kuru buz, daha da fazla erozyon oluşturarak çokgenlerin sınırları etrafında kanallar oluşturuyor.

    Mars'taki garip desenlerin gizemi çözüldü: Örümcek veya arı yok
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    Bilim adamları ayrıca, gezegenin yüzeyini kaplayan yarı saydam kuru buz tabakasında, karbondioksitin sızmasına izin veren delikler oluştuğunu söylüyorlar. Böylece de gazın, yüzeyden ince malzeme parçacıklarını taşıyarak kanalları daha da aşındırdığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, Mars'taki çokgen desenli zemini incelemeye devam ediyorlar. Çünkü bu veriler, sığ yeraltındaki buzların son ve geçmişteki dağılımını anlamalarına yardımcı olmanın yanı sıra, onlara iklim koşulları hakkında da ipuçları sağlıyor.

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