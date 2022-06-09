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    Uzayda kaza: James Webb Uzay Teleskobu'na mikrometeorit çarptı

    Herhangi bir uzay aracı için meteoroid tehlikeleri kaçınılmazdır. Gelen haberlere göre James Webb Uzay Teleskobu böyle bir olay yaşadı ancak teleskobun performansı hala beklentilerin üzerinde.
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    Uzayda kaza: James Webb Uzay Teleskobu'na mikrometeorit çarptı
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    Gezegenimizden 1,5 milyon kilometre uzaklıkta uzayda süzülen James Webb Uzay Teleskobu,  23 ve 25 Mayıs tarihleri arasında bir darbe aldı ve cihazın ana aynalarından birine bir mikrometeorit çarptı. Teleskop geliştirilirken, güneş sistemindeki bir dolu toz zerresi büyüklüğünde küçük gök cisimlerinin içine girme olasılığı bile hesaplanmıştı. Ancak aynaya çarpan mikrometeoroid bu boyutları aşıyor.

    Bu durumlarda mühendisler, çarpışmayı önlemek için aynayı çevirme seçeneğine sahip. Ancak uzaydan gelen parça, gökbilimciler tarafından bilinen meteor yağmurunun bir parçası değil, dolayısıyla etkisi beklenmedikti.

    Tahminlerimizden büyük bir çarpışmaydı

    NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden JWST ekip üyesi Lee Feinberg bu önemli olayla ilgili şunları söyledi: "Lansmandan bu yana beklentileri karşılayan dört küçük, ölçülebilir mikrometeoroid çarpması yaşadık ve son etki tahminlerimizden daha büyüktü."

    Uzayda kaza: James Webb Uzay Teleskobu'na mikrometeorit çarptı
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    Uzmanlar, 18 altıgen altın kaplama parçadan oluşan birincil aynanın hala sağlam olduğunu umuyor. Darbenin, bugün teleskopla iletilen veriler üzerindeki etkisi fark edilebiliyor. Ancak uzay gözlemevi ile çalışan ekip üyeleri, gelecekte bu müdahalenin kritik olmayacağını öne sürüyorlar. Bugün James Webb'den alınan resim, umulandan daha kaliteli.

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