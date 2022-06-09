Tam Boyutta Gör

Gezegenimizden 1,5 milyon kilometre uzaklıkta uzayda süzülen James Webb Uzay Teleskobu, 23 ve 25 Mayıs tarihleri arasında bir darbe aldı ve cihazın ana aynalarından birine bir mikrometeorit çarptı. Teleskop geliştirilirken, güneş sistemindeki bir dolu toz zerresi büyüklüğünde küçük gök cisimlerinin içine girme olasılığı bile hesaplanmıştı. Ancak aynaya çarpan mikrometeoroid bu boyutları aşıyor.

Mars helikopterinde arıza 4 sa. önce eklendi

Bu durumlarda mühendisler, çarpışmayı önlemek için aynayı çevirme seçeneğine sahip. Ancak uzaydan gelen parça, gökbilimciler tarafından bilinen meteor yağmurunun bir parçası değil, dolayısıyla etkisi beklenmedikti.

Tahminlerimizden büyük bir çarpışmaydı

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden JWST ekip üyesi Lee Feinberg bu önemli olayla ilgili şunları söyledi: "Lansmandan bu yana beklentileri karşılayan dört küçük, ölçülebilir mikrometeoroid çarpması yaşadık ve son etki tahminlerimizden daha büyüktü."

Tam Boyutta Gör

Uzmanlar, 18 altıgen altın kaplama parçadan oluşan birincil aynanın hala sağlam olduğunu umuyor. Darbenin, bugün teleskopla iletilen veriler üzerindeki etkisi fark edilebiliyor. Ancak uzay gözlemevi ile çalışan ekip üyeleri, gelecekte bu müdahalenin kritik olmayacağını öne sürüyorlar. Bugün James Webb'den alınan resim, umulandan daha kaliteli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uzayda kaza: James Webb Uzay Teleskobu'na mikrometeorit çarptı