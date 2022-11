Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC sürümü: Yine güzel bir port

Tam Boyutta Gör

2022 yılı PlayStation markası için gerçekten büyük bir yıldı ama enteresan bir şekilde PlayStation sahiplerinden ziyade PC sahiplerinin daha mutlu olduğu bir yıl oldu. Her ne kadar PlayStation konsolunda 3 farklı ve büyük oyun çıkarmış olsalar da eski oyunlarını PC’ye getirmeleri birçok oyuncuyu mutlu etti. Geçtiğimiz haftalarda da PlayStation’ın PC oyunlarının son üyesi olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales çıkışını yaptı. Bu oyunun PC tarafındaki performans detaylarına geçmeden önce çıkış tarihi hakkında bir şey söylemek istiyorum. God of War Ragnarök’tan kısa bir süre sonra çıkış yapması ne yazık ki oyunun biraz önüne geçti. Bu yüzden ben de birkaç gün geç girmek zorunda kaldım. Oyunun tarihi biraz daha ilerde sanki daha güzel olurmuş diyebilirim.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in içerik kısmıyla ilgili aslında çok fazla söylenecek detay yok çünkü geçtiğimiz yıllarda çıkışını yapmış bir oyun ve bu PC sürümünün bir fazlası yok. Fazlalıklar teknik tarafta var. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in PS5 sürümü de aslında grafik açısından muazzam bir oyundu. Ray tracing ve kaplama kalitesi oyunu farklı bir noktaya getiriyordu. Bu yüzden PC sürümünün de bu şekilde olacağını tahmin ediyorduk ve öyle de oldu. Bundan sonraki süreçte Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in PC sürümü kesinlikle benchmark oyunlarından birisi olacak durumda. Peki oyun bu güzel görselliği sunarken sorun yaşıyor mu hangi donanımda hangi performansı sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Ben oyunu iki farklı ekran kartının olduğu sistemde deneyimledim: RTX 3080 ve RTX 2060. RTX 2060’lı sistemde yüksek ayarlarda, DLSS açıkken FPS 40 altına neredeyse hiç düşmedi. DLSS kapalıyken de 30 üstü bir ortalama yakaladım diyebilirim. RTX 3080’li bilgisayarda ise her şey en sonda, DLSS kapalıyken ortalama 50 FPS yakaladım diyebilirim. DLSS açıkken ise ortalama 60 üstüne çıktı. Oyun her ne kadar güzel bir sistem istese de optimizasyonu gayet güzel yapılmış. Zaten PlayStation bu yıl içerisinde birkaç adet oyunu daha PC’ye çıkarttığı için ciddi bir tecrübe kazandı diyebiliriz. God of War 2018’in PC sürümünde DLSS net bir şekilde sorunluydu ve oyun çıktıktan sonra gelen güncellemelerle düzeltilmişti. Ancak son iki oyundur PlayStation bu sorunu çözmüş durumda ve çıkış sürümünde DLSS gayet güzel çalışıyor. Yani oyunun PC sistem gereksinimleriyle sınırlı kalarak kendinize güzel bir deneyim yaratabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Kısaca Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, yine güzel bir port olmuş diyebilirim. Birkaç ufak sorun var ancak onlar da neyeimi etkileyen sorunlar değil ve kısa sürede düzeltilecektir. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’i şu anda Steam veya Epic Games üzerinden satın alabilirsiniz. Eğer daha öncesinde oyunu oynamadıysanız gönül rahatlığıyla satın alıp oynayabileceğiniz hatta oynamanız gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Kısa bir oynanış süresi var ancak dolu dolu bir eğlence vaat ediyor. Eğer PS5 sürümünü oynadıysanız sanıyorum ki şu anda almak için çok da bir sebep yok, indirim zamanında belki güzel bir fiyata düştüğünde denenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC Sürümü