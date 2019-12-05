ETS 2’nin Türkiye haritası Steam’de yerini aldı!

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Ülkemizde oldukça beğenilen simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea genişletme paketini yaklaşık altı ay önce duyurdu. Romanya ve Bulgaristan’a ek olarak Türkiye’nin Trakya Bölgesini de içeren bu paket, haliyle oyunun sevenleri tarafından heyecanla bekleniyordu. Uzun süren bekleyişin ardından yeni paket Steam’de yerini aldı.

DLC ücreti 48 TL

Oyunun geliştirici ekibi SCS Software bu zamana kadar hem ekran görüntüleri hem de oynayış videolarıyla bizleri nelerin beklediğini göstermişti. Ancak fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyordu. Road to the Black Sea paketi için 48 TL ödemeniz gerekecek. Tabii ki oyuna da sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

Yalnızca Avrupa tarafını içermesine rağmen İstanbul, oyunun en büyük şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şehrin bilindik noktalarından, metrobüs hatlarına kadar birçok detay bu DLC ile bizleri bekliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yaparak yola koyulabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare 2019"

Henüz izlemediyseniz bu bağlantıdan İstanbul için hazırlanan oynayış videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca haberimizin sonunda yer alan Road to the Black Sea tanıtım videosuna da göz atabilirsiniz. Yeni DLC’yi satın almak için ise bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.