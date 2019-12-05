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    ETS 2’nin Türkiye haritası Steam’de yerini aldı!

    Yaklaşık altı ay önce duyurulan ve merakla beklenen ETS 2 Road to the Black Sea paketi Steam’de yerini aldı. İçerisinde Türkiye’nin Trakya Bölgesini de içeren paketin fiyatı 48 TL.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,8b
    1
    30
    Oyunlar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    ETS 2’nin Türkiye haritası Steam’de yerini aldı!
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    Ülkemizde oldukça beğenilen simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea genişletme paketini yaklaşık altı ay önce duyurdu. Romanya ve Bulgaristan’a ek olarak Türkiye’nin Trakya Bölgesini de içeren bu paket, haliyle oyunun sevenleri tarafından heyecanla bekleniyordu. Uzun süren bekleyişin ardından yeni paket Steam’de yerini aldı.

    DLC ücreti 48 TL

    Oyunun geliştirici ekibi SCS Software bu zamana kadar hem ekran görüntüleri hem de oynayış videolarıyla bizleri nelerin beklediğini göstermişti. Ancak fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyordu. Road to the Black Sea paketi için 48 TL ödemeniz gerekecek. Tabii ki oyuna da sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

    Yalnızca Avrupa tarafını içermesine rağmen İstanbul, oyunun en büyük şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şehrin bilindik noktalarından, metrobüs hatlarına kadar birçok detay bu DLC ile bizleri bekliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yaparak yola koyulabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare 2019"

    Henüz izlemediyseniz bu bağlantıdan İstanbul için hazırlanan oynayış videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca haberimizin sonunda yer alan Road to the Black Sea tanıtım videosuna da göz atabilirsiniz. Yeni DLC’yi satın almak için ise bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.



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    Biyturs_OnSr 1 hf. en beğenilen
    Türkiye haritası değil de, Trakya Bölgesi haritası desek çok daha doğru olur. Bu şekilde sanki tüm ülkede gezebiliyormuşuz gibi bir anlam çıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Phantom II 1 hf.
    Pahalı.O fiyata İstanbul-Edirne otobüs bileti alırım üstüne 2 de simit yerim.

    edit:Çıkar çıkmaz torrente düşmüş zaten panik yok
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Absnthe 1 hf.
    Valla dlc'yi aldim.. paranin hesabida yapilmaz ama ,Yapimcilar firsatci cıktı iyimi )) Ama Onlarida Anliyorum. 17 dolar'dan satişa cıkarmiş. bizede 8 dolara Kıyak gecmiş.. Para birimi malesef acimasiz.

    Edirne yolunda polisler ceviriyor, Dikkat edin :D

    Edirneyi gectikten 60 km sonra otobana helikopter inmiş, kesin aliağaogludur :d

    Dlc'yi sevdim , bu dlc yoluna girdigim an Türkiyeye ayak bastigimi hissettim . Çorak Arazisi ve yapisi yetiyor anlamaya
    Valla dlc'yi aldim.. paranin hesabida yapilmaz ama ,Yapimcilar firsatci cıktı iyimi )) Ama Onlarida Anliyorum. 17 dolar'dan satişa cıkarmiş. bizede 8 dolara K...
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    Qbert1903 3 gün
    Beyler birşey soracağım. Ben haritayı satın aldım ancak sadece yeni çıkan istanbul dlc sini aldım. başka harita paketim yok oyunda. şu anda cenevre deyim. istanbul a nasıl gidicem

    arada bikaç ülke yok. dolayısıyla teleport falan lazım bana
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    AKINLASINN 3 gün
    İstanbul için heveslenmeyin sakın. Beylikdüzü, yenibosna arası oyun :)
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    dangerdanger 4 gün
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    TalihsizSerüvenci 4 gün yeni yorumcu
    48 tl ye pahalı diyen tipler. daha ucuzunu yapsınlar da görelim.
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    MC.CYBER_ 4 gün
    Promods da efsane olacak.



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    El Prezidente 3 gün MC.CYBER_
    kardeş şu sistemi saati 10 liradan pazarlasana.
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    Phantom II 6 gün
    çıkar çıkmaz malum yere düşmüş zaten
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    hazarRS 6 gün
    dün dlcyi satın aldım. Güzel detaylar var; bitki örtüsü, binaların şekli, gerçekte olan binaların neredeyse aynısını yapmışlar. Görece fazla sayıda inşaat halinde olan binalar mevcut(tuğla beton görünümü). Böyle şeyler görünce Türkiye'de olduğunuzu hissediyorsunuz. Trafik ve yön tabelaları birebir, onları görerek ilerlemek hoş bir his yaratıyor. Yine de oyunu iade ettim, tahmin ettiğimden biraz ufaktı harita çünkü. Bu işlerin döndüğü mahmutbey civarında oturuyorum, evimin oralardan geçerim hayaliyle almıştım, hevesim kursağımda kaldı :)
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    larKKral 6 gün
    Dlc çok pahalı bunun lamı cimi yok. Evet isteyen alır isteyen almaz. Ben almayacağım çünkü yakalamışken düzeltelim düşüncesinde bir fiyatlandırma. Ayrıca Türkiye haritası çok çok küçük seviyede. Şunuda söylemeden geçemeyeceğim. Diğer ülkelerin para değerleri ile ülkemizin para değerini karşılaştırıken birim üzerinden konuşuyorsunuz. Örneğin benzin Almanya'da 1 birim ülkemizde 5 birim diyorsunuz. Şimdi dlc fiyatında Abd 20 dolar bizde yine iyi 48 tl gibi yaklaşmayalım. MAdem birim fiyat üzerinden eleştiri yapıyoruz dlc içinde 20 birim eleştirisinde bulunalım.
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    AirSupport 6 gün
    Sadece Tem ve E-5 var aslında İstanbul olarak.... bu da güzel bir gelişme yakında promods veya orijinal genişlemeler de duyrulur.
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    Dreandes 6 gün
    Gündüz trafikten kilitlenmiyorsa İstanbul, becerememişlerdir
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    Omisis046 8 sa. Dreandes
    Oyun hep yazın geçtiği içindir hocam.
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