CS:GO kan silme kodu: Kan izlerini temizleyin, düşmanı kaçırmayın!

CS:GO'da oynarken mermi ve kan izi nedeniyle atış kaçırdıysanız bu kod sayesinde izlerden kurtulabilirsiniz. CS GO kan izi silme kodu sayesinde hem oyundaki FPS'inizi arttırabilir hem de kan ve mermi izlerinin yaratmış olduğu karışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Hemen her Counter Strike Global Offensice oyuncusu, aşağıdaki kan temizleme kodunu kullanmalı.

CS GO kan silme kodu 🩸 Tam Boyutta Gör Counter Strike'da kan izi temizleme, oyun içerisindeki konsola kan silme kodu yazılarak yapılır. CS GO kan silme kodu ise bind "shift" "+speed;r_cleardecals" idir.

Bu kod sayesinde duvar ve yerlerdeki kan izlerinden kurtulabilirsiniz. Böylece dikkatinizi dağıtacak unsurlar ortadan kalktığı için daha isabetli atışlar yapabilir, CS GO'daki FPS'inizi artırabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

CS GO kan silme kodu: Kan izleri nasıl temizlenir?