CS:GO kan silme kodu: Kan izlerini temizleyin, düşmanı kaçırmayın!

CS:GO'da oynarken mermi ve kan izi nedeniyle atış kaçırdıysanız bu kod sayesinde izlerden kurtulabilirsiniz. CS GO kan izi silme kodu sayesinde hem oyundaki FPS'inizi arttırabilir hem de kan ve mermi izlerinin yaratmış olduğu karışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Hemen her Counter Strike Global Offensice oyuncusu, aşağıdaki kan temizleme kodunu kullanmalı.
CS GO kan silme kodu 🩸
Bu kod sayesinde duvar ve yerlerdeki kan izlerinden kurtulabilirsiniz. Böylece dikkatinizi dağıtacak unsurlar ortadan kalktığı için daha isabetli atışlar yapabilir, CS GO'daki FPS'inizi artırabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı