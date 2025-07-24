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    Masaüstü füzyon reaktöründen tarihi başarı: Saatlerce çalıştı

    Avalanche Energy, 300.000 voltluk masaüstü füzyon cihazıyla önemli bir eşik aştı. Yüksek yoğunluklu nötron üretimiyle tıp ve enerji alanlarında devrim yaratacak yeni bir döneme kapı aralıyor.

    Masaüstü füzyon reaktöründen tarihi başarı: Saatlerce çalıştı Tam Boyutta Gör
    Modüler kompakt füzyon makineleri geliştiren Avalanche Energy, teknolojisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Yakın zamanda geliştirdikleri masaüstü füzyon cihazını saatlerce 300.000 volt (300kV) gerilimde çalıştırmayı başaran Avalanche, bu seviyenin reaktörün tükettiğinden daha fazla enerji üretebilecek kapasiteye ulaşması için gerekli olduğunu düşünüyor. Bu, füzyon teknolojisinde tüm şirketlerin hedeflediği en önemli aşama olarak kabul ediliyor.

    Saatlerce çalıştı

    Diğer füzyon şirketlerinin güçlü mıknatıslarla enerji üretmeye çalıştığı bir ortamda Avalanche’ın tasarımı, yüksek elektrik akımlarıyla hızlı iyonları bir elektrot etrafında sıkı yörüngelere çekiyor. İyonların hız ve yoğunluğu arttıkça, birbirleriyle çarpışıp füzyon reaksiyonu gerçekleştiriyorlar ve enerji açığa çıkıyor. Firma kendi teknolojisini manyeto-elektrostatik füzyon cihazı olarak tanımlıyor. Tüm bunlar da son derece kompakt, hatta masaüstüne koyulacak bir reaktörde yapılıyor.

    Avalanche, masaüstü büyüklüğündeki füzyon cihazını 300kV’ta saatlerce kesintisiz çalıştırdığını, bunun şimdiye kadar yapılmış en kompakt ve en yüksek voltajlı füzyon cihazı olduğunun altını çiziyor. Boyutlarına göre değerlendirildiğinde, Avalanche'ın cihazının saatlerce sürdürebildiği 300 kilovoltluk gerilim, metre başına 6 megavoltluk (MV/m) bir alan yoğunluğuna denk geliyor. Bu değer, yalnızca saniyenin çok küçük bir kısmında 3 MV/m'ye ulaşan yıldırımların voltaj yoğunluğunun iki katına karşılık geliyor.

    Şirket, 300kV ve 6 MV/m seviyesinin, şirketin gelecekte Q>1 performansına sahip Orbitron füzyon makineleri geliştirme yolundaki temel taşlardan biri olduğunu vurguladı.

    Sadece enerji değil, tıpta da önemli

    Bu arada Avalanche, Washington Eyaleti’nden de 10 milyon dolarlık hibe aldı. Bununla FusionWERX adlı bir test tesisi inşa etme hakkı kazanan şirket, bu tesiste diğer füzyon firmaları ve araştırmacıların kendi teknolojilerini inceleyebileceğini belirtiyor. Radyoizotop satışları ve FusionWERX kiralamalarından elde edilecek gelirle Avalanche’nin 2028’de kâra geçmesi, 2029’da ise 30 ila 50 milyon dolar arası ciro yapması bekleniyor.

    Avalanche, bu yüksek voltajla düşük maliyetle çok sayıda nötron üretebileceğini ve bu nötronların radyoizotop üretimi ile füzyon reaktörlerinde kullanılacak malzemelerin testinde değerlendirilebileceğini öngörüyor. Özellikle tıpta kullanılan medikal radyoizotopların üretimi için bu nötronlar büyük önem taşıyor. Söz konusu izotoplar, kanser gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın biçimde kullanılıyor. Bu sayede Avalanche’ın teknolojisi, yalnızca enerji alanında değil, sağlık sektöründe de önemli bir potansiyele sahip.

    Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/avalanche-energy-awarded-10-million-grant-from-washington-state-to-develop-fusionwerx-neutron-factory-302511444.html https://techcrunch.com/2025/07/23/avalanche-energy-hits-key-milestone-on-the-road-to-a-desktop-fusion-reactor/
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    MDK 9 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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