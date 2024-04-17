Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı

Maserati’nin, GranCabrio Folgore ile enerji dolu dönüşümünü, yenilikçi ivmesini ve yaratıcılığını gözler önüne serdiği, Trident’in %100 elektrikli yeni serisinin sunulduğu “Made in Thunder” etkinliği İtalya Rimini’de gerçekleşti.

Zarif, çekici, sportif ve maceracı bir karaktere sahip, yenilikçiliğin cesur bir sentezi olan, yüksek konfor ve sıra dışı işçiliğe sahip GranCabrio Folgore, lüks segmentteki ilk %100 elektrikli üstü açılır otomobil olarak otomotiv dünyasında yerini aldı. Markanın ilk tam elektrikli ikonu GranTurismo Folgore ve Trident tarihindeki ilk %100 elektrikli SUV olan Grecale Folgore’nin ardından, yeni üstü açılabilir Maserati, mevcut tam elektrikli ürün yelpazesini tamamladı.

Maserati, inovasyonun en yeni ürünü olan GranCabrio Folgore, İtalyan lüksünün yenilikçi yaklaşımını yorumluyor. Elektrifikasyonun sınırları ve kuralları belirlediği otomotiv dünyasına bir kez daha öncülük ediyor. Markanın güçlü DNA’sı teknolojik ve mühendislik açılarından stil sahibi zamansız kreasyonlar sunuyor.

Etkinlik Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse’in konuşmasıyla devam etti. Busse, herkesi tanıtıma özel liquid rose gold rengi, titan grisi açılır tavanı ve kontrast dikişli sofistike kumaş ve ice iç tasarımıyla donatılan GranCabrio Folgore ruhunu keşfetme yolculuğuna çıkardı. Folgore sesinin geçmişten günümüze gelişen teknik özelliklerini ve Formula E dahil olmak üzere bu özel otomobilin ayırt edici özelliklerini anlattı. Maserati Fuoriserie kişiselleştirme programının yıldızı olan bu otomobil büyüleyici tasarımının yanı sıra olağanüstü bir performans sunuyor.

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Maserati Yönetim Kurulu Başkanı Davide Grasso, İtalyan DNA’sının yüzyıllar boyunca sanat ve bilim arasındaki uyum ve çatışmasına dayandığını belirterek, bu mükemmellik arayışın verdiği ilham ve hissin Maserati ruhunda yer aldığını belirtti. Davide Grasso, yeni Folgore serisi için: “Yeni dönem olarak adlandırdığımız marka tarihinin elektrifikasyonunu kutluyoruz. Folgore, Maserati geleceğinin sesidir; enerji aşılayan ve markanın geleceğini ateşleyen bir gök gürültüsüdür.” dedi.

GranCabrio Folgore öne çıkan veriler:

Üç elektrik motoru toplam 818 beygir güç

1350 Nm tork

0-100 km/s süresi 2,8 saniye

83 kWsa batarya

386 km menzil

270 kW DC hızlı şarj desteği

5 dk şarjla +100 km menzil

Yüzde 20-80 dolum 18 dk

Tork yönlendirme fonksiyonlu dört tekerlekten çekiş

Tahmini fiyat 220 bin dolar

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Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı