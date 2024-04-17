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    Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı

    %100 İtalyan yapımı olan Folgore serisinin yeni üyesi olan GranCabrio Folgore,  lüks segmentteki ilk tam elektrikli üstü açılır otomobil olarak otomotiv dünyasında yerini aldı.
    Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı
    Maserati’nin, GranCabrio Folgore ile enerji dolu dönüşümünü, yenilikçi ivmesini ve yaratıcılığını gözler önüne serdiği, Trident’in %100 elektrikli yeni serisinin sunulduğu “Made in Thunder” etkinliği İtalya Rimini’de gerçekleşti.

    Zarif, çekici, sportif ve maceracı bir karaktere sahip, yenilikçiliğin cesur bir sentezi olan, yüksek konfor ve sıra dışı işçiliğe sahip GranCabrio Folgore, lüks segmentteki ilk %100 elektrikli üstü açılır otomobil olarak otomotiv dünyasında yerini aldı. Markanın ilk tam elektrikli ikonu GranTurismo Folgore ve Trident tarihindeki ilk %100 elektrikli SUV olan Grecale Folgore’nin ardından, yeni üstü açılabilir Maserati, mevcut tam elektrikli ürün yelpazesini tamamladı.

    Maserati, inovasyonun en yeni ürünü olan GranCabrio Folgore, İtalyan lüksünün yenilikçi yaklaşımını yorumluyor. Elektrifikasyonun sınırları ve kuralları belirlediği otomotiv dünyasına bir kez daha öncülük ediyor. Markanın güçlü DNA’sı teknolojik ve mühendislik açılarından stil sahibi zamansız kreasyonlar sunuyor.

    Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı
    Etkinlik Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse’in konuşmasıyla devam etti. Busse, herkesi tanıtıma özel liquid rose gold rengi, titan grisi açılır tavanı ve kontrast dikişli sofistike kumaş ve ice iç tasarımıyla donatılan GranCabrio Folgore ruhunu keşfetme yolculuğuna çıkardı. Folgore sesinin geçmişten günümüze gelişen teknik özelliklerini ve Formula E dahil olmak üzere bu özel otomobilin ayırt edici özelliklerini anlattı. Maserati Fuoriserie kişiselleştirme programının yıldızı olan bu otomobil büyüleyici tasarımının yanı sıra olağanüstü bir performans sunuyor.

    Maserati Yönetim Kurulu Başkanı Davide Grasso, İtalyan DNA’sının yüzyıllar boyunca sanat ve bilim arasındaki uyum ve çatışmasına dayandığını belirterek, bu mükemmellik arayışın verdiği ilham ve hissin Maserati ruhunda yer aldığını belirtti. Davide Grasso, yeni Folgore serisi için: “Yeni dönem olarak adlandırdığımız marka tarihinin elektrifikasyonunu kutluyoruz. Folgore, Maserati geleceğinin sesidir; enerji aşılayan ve markanın geleceğini ateşleyen bir gök gürültüsüdür.” dedi.

    GranCabrio Folgore öne çıkan veriler:

    • Üç elektrik motoru toplam 818 beygir güç
    • 1350 Nm tork
    • 0-100 km/s süresi 2,8 saniye
    • 83 kWsa batarya
    • 386 km menzil
    • 270 kW DC hızlı şarj desteği
    • 5 dk şarjla +100 km menzil
    • Yüzde 20-80 dolum 18 dk
    • Tork yönlendirme fonksiyonlu dört tekerlekten çekiş
    • Tahmini fiyat 220 bin dolar

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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