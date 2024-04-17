Maserati, tam elektrikli GranCabrio Folgore'yi görücüye çıkardı

Zarif, çekici, sportif ve maceracı bir karaktere sahip, yenilikçiliğin cesur bir sentezi olan, yüksek konfor ve sıra dışı işçiliğe sahip GranCabrio Folgore, lüks segmentteki ilk %100 elektrikli üstü açılır otomobil olarak otomotiv dünyasında yerini aldı. Markanın ilk tam elektrikli ikonu GranTurismo Folgore ve Trident tarihindeki ilk %100 elektrikli SUV olan Grecale Folgore’nin ardından, yeni üstü açılabilir Maserati, mevcut tam elektrikli ürün yelpazesini tamamladı.
Maserati, inovasyonun en yeni ürünü olan GranCabrio Folgore, İtalyan lüksünün yenilikçi yaklaşımını yorumluyor. Elektrifikasyonun sınırları ve kuralları belirlediği otomotiv dünyasına bir kez daha öncülük ediyor. Markanın güçlü DNA’sı teknolojik ve mühendislik açılarından stil sahibi zamansız kreasyonlar sunuyor.
Maserati Yönetim Kurulu Başkanı Davide Grasso, İtalyan DNA’sının yüzyıllar boyunca sanat ve bilim arasındaki uyum ve çatışmasına dayandığını belirterek, bu mükemmellik arayışın verdiği ilham ve hissin Maserati ruhunda yer aldığını belirtti. Davide Grasso, yeni Folgore serisi için: “Yeni dönem olarak adlandırdığımız marka tarihinin elektrifikasyonunu kutluyoruz. Folgore, Maserati geleceğinin sesidir; enerji aşılayan ve markanın geleceğini ateşleyen bir gök gürültüsüdür.” dedi.
GranCabrio Folgore öne çıkan veriler:
- Üç elektrik motoru toplam 818 beygir güç
- 1350 Nm tork
- 0-100 km/s süresi 2,8 saniye
- 83 kWsa batarya
- 386 km menzil
- 270 kW DC hızlı şarj desteği
- 5 dk şarjla +100 km menzil
- Yüzde 20-80 dolum 18 dk
- Tork yönlendirme fonksiyonlu dört tekerlekten çekiş
- Tahmini fiyat 220 bin dolar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)