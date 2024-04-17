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    Yenilenen Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Gövde tasarımındaki kozmetik dokunuşların ön tarafta yoğunlaştığı makyajlı Nissan Qashqai'nin iç mekanındaki malzemeler de lüks hissini yukarıya taşıyacak biçimde güncellendi. İşte detaylar:

    Günümüzde hayli popüler olan kompakt SUV segmentinin en önemli temsilcilerinden biri Nissan Qashqai makyajlandı. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen makyajlı Nissan Qashqai'de daha şık bir görünüm sunan N-Design paketi de aileye katıldı.

    Makyajlı Nissan Qashqai, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni 2024 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Nissan Qashqai'deki en büyük değişim elbette ön tarafta yaşanmış. Yeni yüzüyle tam elektrikli kardeşi Ariya'yı anımsatan Qashqai'de Japonların antik pullu zırhlarından ilham alan daha büyük bir panjura yer verilmiş. Bölünmüş far tasarımına yer verilen ön bölümde üçgen biçimli hava girişleri ve parlak siyah detaylar da dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.

    Qashqai'nin yeni farları daha keskin bir görünüm sunarken aynı zamanda uyarlanabilir uzun far modülü de içeriyor. Daha geniş bir alanı aydınlatmayı sağlayan küçük bir modülle desteklenen bu teknoloji, karanlık ve sis gibi durumlarda otomobilin görünürlüğünü artırmak için kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor. Büyük panjurun kenarlarında yer alan virgül şeklindeki gündüz LED'leri de Qashqai'nin ışık imzasını tamamlıyor.

    Makyajlı Nissan Qashqai'nin yan tarafında pek fazla değişim yok. Yeni tasarım jant setlerinin göze çarptığı otomobilde 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlar orta seviyeden itibaren standart olarak sunulurken üst paketlerde 19 veya 20 inçlik seçenekler tercih edilebiliyor. Arkada ise şekli değişmeyen fakat grafikleri güncellenen stoplar ve donanım seviyesine göre parlak siyah veya N-Design seviyesinde gövde rengi olarak karşımıza çıkan yeni tampon yer alıyor.

    Yenilenen iç mekan ve teknolojiler

    Yeni 2024 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qashqai'nin iç mekanında da malzeme kalitesi büyük oranda iyileştirilmiş. Üst donanım seviyelerinde konsol, kapı panelleri ve orta konsol gibi alanlara uygulanan Alcantara döşeme hemen dikkat çekiyor. Koltuklarda ise birinci sınıf deri döşeme kullanılarak lüks hissinin artırılması sağlanmış. N-Design seviyesindeki koltuklar ise bu hissi daha da ileriye taşımak için siyah deri ve Alcantara parçalarıyla desteklenirken özel kabartmalı Qashqai yazısı da başlıkların hemen altını süslüyor.

    Makyajlı Qashqai'nin konsolu ambiyans aydınlatması ile renklenirken en üstteki iki donanım seviyesinde arka tarafta da bulunan LED aydınlatmalar sayesinde arka yolcuların da ambiyans aydınlatmasının keyfini çıkarması sağlanıyor. Ambiyans aydınlatmasının ayarları ortadaki multimedya ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Multimedya demişken makyajlı Qashqai'nin Nissan Connect isimli multimedya sisteminde Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play gibi Google hizmetlerinin entegre olarak geldiğini de belirtelim.

    Qashqai'nin teknolojilerinde de önemli güncellemeler mevcut. 2007'den beri Qashqai sahipleri tarafından sıkça kullanılan Çevre Görüş Sistemi (AVM) artık 3D fonksiyonuna kavuşmuş durumda. Bu sayede sürücü park esnasında aracın etrafını kuş bakışı görmekle kalmayıp sekiz farklı dış kameradan birini seçerek ön, arka, yan veya köşelerde herhangi bir engel olup olmadığını da spesifik bir şekilde inceleyebiliyor. Bu sistem, Nissan'ın Hareketli Nesne Algılama Sistemi ile birlikte çalışarak güvenliği daha da üst seviyeye taşıyor.

    Yeni 2024 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AVM ayrıca "görünmez kaporta görünümü" adı verilen bir fonksiyona da sahip. Bu sayede sürücü, oturduğu yerden tekerleklerin açısını net bir şekilde görerek dar park yerleri gibi alanlarda daha rahat hareket edebiliyor. Bunlara ek olarak sürücünün önündeki TFT ekranın grafiklerinde de bazı değişiklikler mevcut. Ekrandaki kadranlar Sport modda kırmızı, Eko modunda yeşil ve Normal modda gri olarak değişiyor. Bu modlara ek olarak ekranda sadece seçili vites, sürüş modu ve hızın görüntülenmesini sağlayan "Minimal" modu da dahil edilmiş durumda.

    Nissan Qashqai'nin motor gamında herhangi bir değişiklik yok. Kompakt model, 140 PS ve 160 PS seçenekleri bulunan 1.3 litre hafif hibrit motor ve 1.5 litre benzinli motorun jeneratör görevi gördüğü E-Power tam hibrit motorlarla yola devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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