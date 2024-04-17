Yenilenen Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Günümüzde hayli popüler olan kompakt SUV segmentinin en önemli temsilcilerinden biri Nissan Qashqai makyajlandı. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen makyajlı Nissan Qashqai'de daha şık bir görünüm sunan N-Design paketi de aileye katıldı.

Makyajlı Nissan Qashqai, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yenilenen Nissan Qashqai'deki en büyük değişim elbette ön tarafta yaşanmış. Yeni yüzüyle tam elektrikli kardeşi Ariya'yı anımsatan Qashqai'de Japonların antik pullu zırhlarından ilham alan daha büyük bir panjura yer verilmiş. Bölünmüş far tasarımına yer verilen ön bölümde üçgen biçimli hava girişleri ve parlak siyah detaylar da dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.

Qashqai'nin yeni farları daha keskin bir görünüm sunarken aynı zamanda uyarlanabilir uzun far modülü de içeriyor. Daha geniş bir alanı aydınlatmayı sağlayan küçük bir modülle desteklenen bu teknoloji, karanlık ve sis gibi durumlarda otomobilin görünürlüğünü artırmak için kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor. Büyük panjurun kenarlarında yer alan virgül şeklindeki gündüz LED'leri de Qashqai'nin ışık imzasını tamamlıyor.

Makyajlı Nissan Qashqai'nin yan tarafında pek fazla değişim yok. Yeni tasarım jant setlerinin göze çarptığı otomobilde 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlar orta seviyeden itibaren standart olarak sunulurken üst paketlerde 19 veya 20 inçlik seçenekler tercih edilebiliyor. Arkada ise şekli değişmeyen fakat grafikleri güncellenen stoplar ve donanım seviyesine göre parlak siyah veya N-Design seviyesinde gövde rengi olarak karşımıza çıkan yeni tampon yer alıyor.

Yenilenen iç mekan ve teknolojiler

Tam Boyutta Gör Qashqai'nin iç mekanında da malzeme kalitesi büyük oranda iyileştirilmiş. Üst donanım seviyelerinde konsol, kapı panelleri ve orta konsol gibi alanlara uygulanan Alcantara döşeme hemen dikkat çekiyor. Koltuklarda ise birinci sınıf deri döşeme kullanılarak lüks hissinin artırılması sağlanmış. N-Design seviyesindeki koltuklar ise bu hissi daha da ileriye taşımak için siyah deri ve Alcantara parçalarıyla desteklenirken özel kabartmalı Qashqai yazısı da başlıkların hemen altını süslüyor.

Makyajlı Qashqai'nin konsolu ambiyans aydınlatması ile renklenirken en üstteki iki donanım seviyesinde arka tarafta da bulunan LED aydınlatmalar sayesinde arka yolcuların da ambiyans aydınlatmasının keyfini çıkarması sağlanıyor. Ambiyans aydınlatmasının ayarları ortadaki multimedya ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Multimedya demişken makyajlı Qashqai'nin Nissan Connect isimli multimedya sisteminde Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play gibi Google hizmetlerinin entegre olarak geldiğini de belirtelim.

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Qashqai'nin teknolojilerinde de önemli güncellemeler mevcut. 2007'den beri Qashqai sahipleri tarafından sıkça kullanılan Çevre Görüş Sistemi (AVM) artık 3D fonksiyonuna kavuşmuş durumda. Bu sayede sürücü park esnasında aracın etrafını kuş bakışı görmekle kalmayıp sekiz farklı dış kameradan birini seçerek ön, arka, yan veya köşelerde herhangi bir engel olup olmadığını da spesifik bir şekilde inceleyebiliyor. Bu sistem, Nissan'ın Hareketli Nesne Algılama Sistemi ile birlikte çalışarak güvenliği daha da üst seviyeye taşıyor.

Tam Boyutta Gör AVM ayrıca "görünmez kaporta görünümü" adı verilen bir fonksiyona da sahip. Bu sayede sürücü, oturduğu yerden tekerleklerin açısını net bir şekilde görerek dar park yerleri gibi alanlarda daha rahat hareket edebiliyor. Bunlara ek olarak sürücünün önündeki TFT ekranın grafiklerinde de bazı değişiklikler mevcut. Ekrandaki kadranlar Sport modda kırmızı, Eko modunda yeşil ve Normal modda gri olarak değişiyor. Bu modlara ek olarak ekranda sadece seçili vites, sürüş modu ve hızın görüntülenmesini sağlayan "Minimal" modu da dahil edilmiş durumda.

Nissan Qashqai'nin motor gamında herhangi bir değişiklik yok. Kompakt model, 140 PS ve 160 PS seçenekleri bulunan 1.3 litre hafif hibrit motor ve 1.5 litre benzinli motorun jeneratör görevi gördüğü E-Power tam hibrit motorlarla yola devam ediyor.

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