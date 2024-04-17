Yenilenen Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Günümüzde hayli popüler olan kompakt SUV segmentinin en önemli temsilcilerinden biri Nissan Qashqai makyajlandı. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen makyajlı Nissan Qashqai'de daha şık bir görünüm sunan N-Design paketi de aileye katıldı.
Makyajlı Nissan Qashqai, özellikleriyle neler sunuyor❓
Qashqai'nin yeni farları daha keskin bir görünüm sunarken aynı zamanda uyarlanabilir uzun far modülü de içeriyor. Daha geniş bir alanı aydınlatmayı sağlayan küçük bir modülle desteklenen bu teknoloji, karanlık ve sis gibi durumlarda otomobilin görünürlüğünü artırmak için kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor. Büyük panjurun kenarlarında yer alan virgül şeklindeki gündüz LED'leri de Qashqai'nin ışık imzasını tamamlıyor.
Makyajlı Nissan Qashqai'nin yan tarafında pek fazla değişim yok. Yeni tasarım jant setlerinin göze çarptığı otomobilde 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlar orta seviyeden itibaren standart olarak sunulurken üst paketlerde 19 veya 20 inçlik seçenekler tercih edilebiliyor. Arkada ise şekli değişmeyen fakat grafikleri güncellenen stoplar ve donanım seviyesine göre parlak siyah veya N-Design seviyesinde gövde rengi olarak karşımıza çıkan yeni tampon yer alıyor.
Yenilenen iç mekan ve teknolojiler
Makyajlı Qashqai'nin konsolu ambiyans aydınlatması ile renklenirken en üstteki iki donanım seviyesinde arka tarafta da bulunan LED aydınlatmalar sayesinde arka yolcuların da ambiyans aydınlatmasının keyfini çıkarması sağlanıyor. Ambiyans aydınlatmasının ayarları ortadaki multimedya ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Multimedya demişken makyajlı Qashqai'nin Nissan Connect isimli multimedya sisteminde Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play gibi Google hizmetlerinin entegre olarak geldiğini de belirtelim.
Qashqai'nin teknolojilerinde de önemli güncellemeler mevcut. 2007'den beri Qashqai sahipleri tarafından sıkça kullanılan Çevre Görüş Sistemi (AVM) artık 3D fonksiyonuna kavuşmuş durumda. Bu sayede sürücü park esnasında aracın etrafını kuş bakışı görmekle kalmayıp sekiz farklı dış kameradan birini seçerek ön, arka, yan veya köşelerde herhangi bir engel olup olmadığını da spesifik bir şekilde inceleyebiliyor. Bu sistem, Nissan'ın Hareketli Nesne Algılama Sistemi ile birlikte çalışarak güvenliği daha da üst seviyeye taşıyor.
Nissan Qashqai'nin motor gamında herhangi bir değişiklik yok. Kompakt model, 140 PS ve 160 PS seçenekleri bulunan 1.3 litre hafif hibrit motor ve 1.5 litre benzinli motorun jeneratör görevi gördüğü E-Power tam hibrit motorlarla yola devam ediyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)