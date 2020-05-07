Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL

Tam Boyutta Gör

Maskede fahiş fiyatları önlemek ve sağlık çalışanlarının maske ihtiyacı yaşamaması için parayla maske satışı yasaklanmıştı. Ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanan maskelerin dağıtımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle paralı maske satışına izin veriliyor. Maskelerin kaç liraya satılacağı belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Online maske satışı başladı

Maske fiyatları ne kadar?

Ticaret Bakanlığı, maske satışına ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre cerrahi maskelerin adet fiyatı en fazla 1 TL olarak belirlendi. Cerrahi maskeler 1 TL veya daha ucuz fiyata satılacak.

Ayrıca Bkz. "İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti"

Maskeler nerede satılacak?

Bakanlığın açıklamasına göre maskeler e-ticaret siteleri, marketler, eczaneler ve tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar tarafından satılacak. Satışlar 8 Mayıs tarihinde başlıyor. Cerrahi maskelerin ilk etapta 50’li kutu halinde sonrasında ise 10’lu paket seçeneğiyle satılacağı belirtiliyor.

Bu hafta normalleşme planı açıklandı ve bundan sonra kontrollü sosyal hayat geçiş yaptığımız belirtildi. Kontrollü sosyal hayat kapsamında yasakların esnetilmesine rağmen maske zorunluluğu devam ediyor. Sokağa çıkmak isteyen, kalabalık ortamlarda bulunacak kişilerin maske takması isteniyor.

https://ticaret.gov.tr/haberler/cerrahi-maskelerin-satisina-iliskin-basin-aciklamasi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.