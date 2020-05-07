Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL

    Maske satışları yeniden başlıyor. Ticaret Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamayla maske fiyatlarının en fazla 1 TL olacağı belirtildi. Maskeler e-ticaret siteleri, market ve eczanede satılacak.
    9
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,8b
    1
    270
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL
    Tam Boyutta Gör

    Maskede fahiş fiyatları önlemek ve sağlık çalışanlarının maske ihtiyacı yaşamaması için parayla maske satışı yasaklanmıştı. Ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanan maskelerin dağıtımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle paralı maske satışına izin veriliyor. Maskelerin kaç liraya satılacağı belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Online maske satışı başladı

    Maske fiyatları ne kadar?

    Ticaret Bakanlığı, maske satışına ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre cerrahi maskelerin adet fiyatı en fazla 1 TL olarak belirlendi. Cerrahi maskeler 1 TL veya daha ucuz fiyata satılacak.

    Ayrıca Bkz. "İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti"

    Maskeler nerede satılacak?

    Bakanlığın açıklamasına göre maskeler e-ticaret siteleri, marketler, eczaneler ve tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar tarafından satılacak. Satışlar 8 Mayıs tarihinde başlıyor. Cerrahi maskelerin ilk etapta 50’li kutu halinde sonrasında ise 10’lu paket seçeneğiyle satılacağı belirtiliyor.

    Bu hafta normalleşme planı açıklandı ve bundan sonra kontrollü sosyal hayat geçiş yaptığımız belirtildi. Kontrollü sosyal hayat kapsamında yasakların esnetilmesine rağmen maske zorunluluğu devam ediyor. Sokağa çıkmak isteyen, kalabalık ortamlarda bulunacak kişilerin maske takması isteniyor.



    https://ticaret.gov.tr/haberler/cerrahi-maskelerin-satisina-iliskin-basin-aciklamasi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 1 hf. en beğenilen
    Son yılların en büyük beceriksizliği dicem, diğerlerine haksızlık olacak.
    Yanıtla +202
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Leipold (U D) 1 hf.
    4 kisilik bir aile gunde 2 tane kullansa 8 x 30'dan 240 TL yapar. Asgari ucretle calisan birinin maasinin %10'undan fazla.

    Kaldi ki su anda yasadigimiz issizlik ve beklenen cig gibi issizlik dalgasinda maas ile calisan kim kalacak ki?

    Neyse
    4 kisilik bir aile gunde 2 tane kullansa 8 x 30'dan 240 TL yapar. Asgari ucretle calisan birinin maasinin %10'undan fazla. Kaldi ki su anda yasadig...
    Devamını Gör
    7 Yanıt Yanıtla +115
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bullx 1 hf. Leipold
    kimse günde 2 tane kullanmaz hocam, pinti toplumuz günde 1 tane kullanırız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. Leipold
    Sırf ota bka muhaliflik yapayım da DH'deki troll güruhu tarafından likelanırım beğenilirim ağbi modunda yazılmış ağır dramatik mesaj. Neymiş dört kişilik hem de asgari ücret alıp iki de çocuk yapan bir aile günde iki tane maske tüketerek 240 lira öderler filan fistan. Kendin ve ailen için mi konuşuyorsun gerçekten o zaman durumun üzücü git yeşil kart filan al. Ama niye insanlar iki tane maske kullanıp atıyor, bu dört kişilik ailenin kaçı 20 yaş altı, niye asgari ücretli baba hala kıdem alamadan niye 2 çocuk yapıyor bu tartışılır. Ama millet 50 kuruş bile etmeyecek devletin bedava maskesine tenezzül etmek yerine niye siyah maskelerle korsan gibi dolaştığını ile herkes biliyor. Millet şu engel kaldırılsa D&G maskesi ile dolaşacak da ayıp olmasın diye bekliyor. Bedava mal bulunca herkesin iştahı açılıyor o kadar. Bedava çamur bulsa yiyorlar. O derece ayakçı takımı.
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    oguzhan22 (mücahit ) 1 hf. Leipold
    Devlet 1 TL'ye satın demiyorki. En fazla 1 TL olacak diyor cerrahi maske. Hangi ülke ücretsiz maske vermiş vatandaşına veya fiyat sınırı koymuş. Devlet niye maskeleri yasakladı unutulmuş hemen. Açgözlü firmalar 50 katına satmaya çalıştığı için yasaklanmmıştı. O zaman asgari ücretli biri için tanesi 10 TL'den diye hesap yapıp 2400 TL bulacaktın maske fiyatını. Yıkanabilir al hergün kullan. Buna karışan mı var. Ben öyle kullanıyorum mesela.
    4 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Predator536 (Berk by) 1 hf. deoks
    Neden bulamasınlar? üretim yapan yerden 14 kuruşa çıkıyor. Pahalı bile bu fiyata.
    5 Yanıt Yanıtla +68
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    deoks 1 hf. Predator536
    Çok iyi niyetlisin :D
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    denizkent (deniz yılmaz) 1 hf. Predator536
    14 kuruş!
    kaynak?
    Meslek lisesinde döner sermayeden bile vergiler hariç 50 kuruştan fazla maliyeti olan ürünün 14 kuruş dayanağı nedir?
    O fiyata lastiğini belki temin edersin.
    5 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Chembond 1 hf. Predator536
    Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği standartlara uygun (3 katlı cerrahi, CE belgeli vs.) maskeden 14 kuruşa 100.000 adet alıp satışını yapabilirim, kaynak verebilir misiniz?

    Şu piyasada görebildiğim en ucuzu 1.8TL ki telsiz ve 250.000 adet sipariş gerekiyor...
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (128) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    aslanoto (Aslan 7LS) 4 gün
    sigarada 40 çeşit zehir var diğer gıdalar ile mukayese edilemez haram elbette, bu konuda dokdorların bilgisine itibar edilmesi lazım, sana göre ne onu söyle bari cemaatinde helal zannedecek eski alimler harama yakın mekruh demişler sende açıklasana neyse, 2 çeşitdir biri tenzihen mekruh, diğeri tahrimen mekruh imam Azam Hanefiye göre ta ozaman yani ağır mekruh yani harama yakın anlamına geliyor bunu bilmiyomusun sende söylemiyosun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ogameci 4 gün
    [IMG]https://i.hizliresim.com/gMR7Vt.jpg[/IMG]
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Leaderjack1 (xxxxx xxxxxx) 4 gün
    2 ay olcak bedava maske gelmedi artık takmıyorum hasta olursam her ay sgk ödüyorum 5 maske 5 lira ama tedavi masrafı 10bin lira kendileri bilir .Bİde rapor çakarım offf gelsin rapor parasıda.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alimehmet33 4 gün
    taban fiyat yüksek olmuş ama keşke fiyatı neyse o olsa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ogameci 4 gün
    Roll marka için stoka giriş tarihi 20 haziran yazıyor site
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    osmanbulut95 4 gün
    ben pek güvenmiyorum internetten almayı en iyisi eczanelerden almak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aslanoto (Aslan 7LS) 4 gün
    bedava maske hakkı devam ediyor,

    bende bu gün aldım beştane açık ince poşete konmuş

    2 hafta önce SMS ile gelen kod ile devletimle gurur duyuyorum

    Yol üzeri köşe başı eczaneler tükendi yarın gelir dedi en arkadaki sapa yerdeki hemen verdi

    hiç zorluk çıkarmadı 3 km yürüdüm yolda virüse denk geldimmi endişeliyim

    resim ekledim yıkayıp yıkayıp kullanırım 2 ay gider



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muhalif13 (kadir kesgin) 5 gün
    N95 ffp3 uygun güvenli nereden bulabiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ogameci 4 gün muhalif13
    Reçeteye tabii diye biliyorum n95 leri
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    comeback58 (Rafet Akgül) 5 gün
    LCWAKİKİ maske satışına başlamış 3 katlı telsiz yüz maskesi 50'li paketi 40 TL
    lcwaikiki.com/...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    attilas35 (MÜMİN ÇETİN) 5 gün
    Eczaci arkadaş kdv dahil 80 kuruşa geldiğini söylüyor. Aldigimiz yer 1 ay once 3 tl den veriyordu bize diyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6750 kez okundu.
    107 kişi, toplam 128 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    maske, maske fiyatı ve
    4 etiket daha maskeler nerede satılacak Türkiye Haberleri koronavirüs Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder tanıtıldı 1 hf. B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek 1 hf. LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği 1 hf. OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir 1 hf. DiRT 5 resmen duyuruldu: İşte Xbox Series X fragmanı 1 hf. ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1977 1 hf. Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Seriex X oynanış görüntüleri yayınlandı 1 hf. Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var 1 hf. YouTube Music 'Keşfet' sekmesi Android ve iOS için kullanıma sunuldu 1 hf. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik ürünler artıyor: Karşınızda MESS Safe 1 hf. Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı 1 hf. MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+ 1 hf. Akıllı saat pazarının hakimi Apple 1 hf. Popüler korku oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa süreliğine Android’de ücretsiz 1 hf. Uçuk virüsünün Alzheimer hastalığına neden olabileceğine dair yeni bulgulara ulaşıldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'den yeni detaylar geldi: 500 km'ye varan menzil 1 hf. Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek 1 hf. Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı 1 hf. Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL Sonraki BİM marketlerde uygun fiyata Jabra Elite 65T ve Realme C2 var 1 hf. Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği 1 hf. İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti 1 hf. HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu 1 hf. AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi 1 hf. Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı 1 hf. Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak 1 hf. Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı 1 hf. LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali 1 hf. Gears Tactics - İlk Bakış 1 hf. Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi 1 hf. ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı 1 hf. Koronavirüs vakasında artış görülüyor 1 hf. Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı 1 hf. Surface Earbuds gelecek hafta piyasada 1 hf. Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu 1 hf. Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor 1 hf. Yeni Surface kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Astronomlar açıkladı: Dünya'ya en yakın kara deliği bulduk! 1 hf. Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi