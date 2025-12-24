Tek fırlatma ile yörüngede uzay istasyonu hedefi: Thunderbird Station geliyor

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Thunderbird Station, fırlatma sırasında tek bir kompakt paket halinde taşınacak ve uzayda açılarak 350 metreküplük iç hacme ulaşacak. Bu hacim, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yaklaşık üçte birine denk geliyor. Modüler ve genişleyebilir yapısı sayesinde istasyon, ticari ve bilimsel görevler için esnek bir kullanım alanı sunacak.
Araştırma ve üretim odaklı görevler için istasyonun donanımı da oldukça kapsamlı. Max Space, ilk aşamada 60’tan fazla yük dolabı bulunacağını ve iç düzenin tamamen yeniden yapılandırılabilir olacağını belirtiyor. İstasyonda ayrıca eldivenli çalışma kabini, mikroskop, bitki yetiştirme modülleri ve çeşitli bilimsel deney ekipmanları yer alacak. Bu altyapı, araştırma, üretim, ilaç geliştirme ve farklı bilimsel deneyler için kullanılabilecek.
İlk prototip 2027’de fırlatılacak
Tam ölçekli Thunderbird Station’ın fırlatılması için 2029 yılı hedefleniyor. Max Space, istasyonu Falcon 9 roketi ile yörüngeye göndermeyi planlıyor. Projenin başarıya ulaşması halinde, kullanılan genişleyebilir modül teknolojisinin ilerleyen dönemde Ay ve Mars görevleri dahil olmak üzere farklı derin uzay uygulamalarında da kullanılabileceği belirtiliyor.