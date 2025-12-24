Giriş
    Tek fırlatma ile yörüngede uzay istasyonu hedefi: Thunderbird Station geliyor

    ABD merkezli Max Space, tek roketle yörüngeye taşınabilen ve uzayda genişleyen Thunderbird Station ile ticari uzay istasyonlarında maliyet ve zamanı ciddi ölçüde azaltmayı hedefliyor.

    Max Space, tek fırlatma ile yörüngede uzay istasyonu kuracak Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli girişim Max Space, uzay istasyonlarının inşa ve konuşlandırma sürecini kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni ticari uzay istasyonu projesini duyurdu. Thunderbird Station adı verilen platform, geleneksel uzay istasyonlarının aksine tek bir roket fırlatmasıyla yörüngeye taşınacak şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, çoklu fırlatma ihtiyacını ortadan kaldırarak hem zaman hem de maliyet açısından ciddi avantaj sağlamayı amaçlıyor.

    Tek fırlatma ile istasyon hedefi

    Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Thunderbird Station, fırlatma sırasında tek bir kompakt paket halinde taşınacak ve uzayda açılarak 350 metreküplük iç hacme ulaşacak. Bu hacim, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yaklaşık üçte birine denk geliyor. Modüler ve genişleyebilir yapısı sayesinde istasyon, ticari ve bilimsel görevler için esnek bir kullanım alanı sunacak.

    Max Space, tek fırlatma ile yörüngede uzay istasyonu kuracak Tam Boyutta Gör
    Thunderbird Station, dört astronotu uzun süreli olarak barındırabilecek şekilde tasarlanırken kısa süreli görevlerde sekiz kişiye kadar mürettebat ağırlayabilecek. Uzun süreli konaklamalar için bireysel astronot kabinleri planlanırken görev çalışmaları ya da dinlenme amaçlı kullanılabilecek ayarlanabilir ortak yaşam alanı da istasyonun önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

    Araştırma ve üretim odaklı görevler için istasyonun donanımı da oldukça kapsamlı. Max Space, ilk aşamada 60’tan fazla yük dolabı bulunacağını ve iç düzenin tamamen yeniden yapılandırılabilir olacağını belirtiyor. İstasyonda ayrıca eldivenli çalışma kabini, mikroskop, bitki yetiştirme modülleri ve çeşitli bilimsel deney ekipmanları yer alacak. Bu altyapı, araştırma, üretim, ilaç geliştirme ve farklı bilimsel deneyler için kullanılabilecek.

    İlk prototip 2027’de fırlatılacak

    Max Space, tek fırlatma ile yörüngede uzay istasyonu kuracak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Max Space, eski NASA astronotu Nicole Stott’un projede lider kadroya dahil edildiğini açıkladı. Şirketin CEO’su Saleem Miyan, Stott’un özellikle istasyonun iç yaşam alanlarının tasarımında mühendislik ekiplerine önemli katkılar sağladığını vurguluyor. Geliştirme süreci halen devam eden Thunderbird Station için bir küçük ölçekli prototip üzerinde çalışılıyor. Şirket, bu prototipi 2027’nin başlarında test etmeyi hedefliyor. Bu aşamadaki temel amaçlardan biri, modülün yörüngesel enkazlara karşı koruma sistemini gerçek uzay koşullarında test etmek olacak. Koruma sistemi şu ana kadar yer tabanlı stres testlerinden başarıyla geçmiş olsa da henüz uzay ortamında denenmiş değil.

    Tam ölçekli Thunderbird Station’ın fırlatılması için 2029 yılı hedefleniyor. Max Space, istasyonu Falcon 9 roketi ile yörüngeye göndermeyi planlıyor. Projenin başarıya ulaşması halinde, kullanılan genişleyebilir modül teknolojisinin ilerleyen dönemde Ay ve Mars görevleri dahil olmak üzere farklı derin uzay uygulamalarında da kullanılabileceği belirtiliyor.

