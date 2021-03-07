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    Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    McAfee'nin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor

    Antivirüs şirketi McAfee'nin kurucusu dolandırıcılıkla suçlanıyor. 75 yaşındaki John McAfee'nin yatırımcılarını yanıltarak 13 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.
    07 Mart 2021, 18:00 (22 sa.)
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    Anti Virus
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    McAfee'nin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor
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    McAfee'nin kurucusu John McAfee  ve kripto para birimi yönetici danışmanı Jimmy Gale Watson Jr., Amerika Birleşik Devletleri'nde dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanıyor. Haber, ABD Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir belge aracılığı ile basına sızdı.

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    Suçlamaya göre, davalılar dolandırıcılık yoluyla yatırımcılardan 13 milyon dolardan fazla para aldı. McAfee, Watson ve suç ortakları altcoin satın aldı ve ardından resmi bir Twitter hesabı aracılığıyla yatırımcıları bu kripto para birimini satın almanın faydaları hakkında bilgilendirdiler. Daha sonra, fiyat artışı anında altcoinleri sattılar ve bu da onlara 2 milyon dolardan fazla para kazandırdı.

    McAfee'nin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor
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    Vergi kaçakçılığından da yargılanıyor

    Öte yandan da John McAfee ve ortakları, kripto para girişimlerinin gizli reklamını yaptılar ve yatırımcıları da bu konuda bilgilendirmediler. Bu olay sonrasında da McAfee ve ortaklarının 11 milyon dolardan fazla kazandığı tahmin ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı, Watson'ın Teksas'ta gözaltına alındığını açıkladı.

    Bir diğer rapora göre de 3 Ekim 2020 tarihinde, 75 yaşındaki McAfee, 2014 ile 2018 döneminde ABD'de vergi kaçakçılığı suçundan Barcelona havaalanında gözaltına alındı ve iade edilmeyi bekliyor.

    McAfee, koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve kötü amaçlı ve istenmeyen yazılımların analizi konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. Şirketin genel merkezi California, Santa Clara'dadır. 28 Şubat 2011'de McAfee, Intel'in bir yan kuruluşu oldu.



    https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/john-mcafee-cryptocurrency-13-million-b1813502.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    sniper23 (Enes Şahinler) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu elemanı her görünce aklıma bu geliyor:
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    canguler917 (can guler) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    antivirüs ve ilaç şirketleri birbirlerine o kadar benziyor ki ! bu haber nedense hiç şaşırtmadı.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    suratında nur yok herifin
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    Halilowich (H Y) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adam 2017-2018 döneminde twitterdan günün coini diye her gün bir coin açıklıyordu. Tabi bu açıklamayı yapmadan önce de satın alıyordu. Açıkladıktan sonra da o coin tavan yaparken millete pahalıdan satıyordu bu coinleri.
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    V V4LKyR 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine mi... ?
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    B bytkgb 19 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bunu elon musk şuanda yapıyor
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    canguler917 (can guler) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    antivirüs ve ilaç şirketleri birbirlerine o kadar benziyor ki ! bu haber nedense hiç şaşırtmadı.
    Yanıtla +4
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    sniper23 (Enes Şahinler) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu elemanı her görünce aklıma bu geliyor:
    1 Yanıt Yanıtla +7
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