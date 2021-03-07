McAfee'nin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor

Tam Boyutta Gör

McAfee'nin kurucusu John McAfee ve kripto para birimi yönetici danışmanı Jimmy Gale Watson Jr., Amerika Birleşik Devletleri'nde dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanıyor. Haber, ABD Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir belge aracılığı ile basına sızdı.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı"

İlginizi Çekebilir

Facebook'un kripto parası Libra henüz piyasaya çıkmadan, dolandırıcılığı başladı

Suçlamaya göre, davalılar dolandırıcılık yoluyla yatırımcılardan 13 milyon dolardan fazla para aldı. McAfee, Watson ve suç ortakları altcoin satın aldı ve ardından resmi bir Twitter hesabı aracılığıyla yatırımcıları bu kripto para birimini satın almanın faydaları hakkında bilgilendirdiler. Daha sonra, fiyat artışı anında altcoinleri sattılar ve bu da onlara 2 milyon dolardan fazla para kazandırdı.

Tam Boyutta Gör

Vergi kaçakçılığından da yargılanıyor

Öte yandan da John McAfee ve ortakları, kripto para girişimlerinin gizli reklamını yaptılar ve yatırımcıları da bu konuda bilgilendirmediler. Bu olay sonrasında da McAfee ve ortaklarının 11 milyon dolardan fazla kazandığı tahmin ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı, Watson'ın Teksas'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Bir diğer rapora göre de 3 Ekim 2020 tarihinde, 75 yaşındaki McAfee, 2014 ile 2018 döneminde ABD'de vergi kaçakçılığı suçundan Barcelona havaalanında gözaltına alındı ve iade edilmeyi bekliyor.

McAfee, koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve kötü amaçlı ve istenmeyen yazılımların analizi konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. Şirketin genel merkezi California, Santa Clara'dadır. 28 Şubat 2011'de McAfee, Intel'in bir yan kuruluşu oldu.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/john-mcafee-cryptocurrency-13-million-b1813502.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.