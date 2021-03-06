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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı

    Önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm'un, orta sınıf akıllı telefonlar için piyasaya süreceği 5nm Snapdragon 775 yonga setinin teknik detayları ortaya çıktı.
    06 Mart 2021, 20:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı
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    Qualcomm'un kısa süre içinde orta sınıf Snapdragon 775 / 775G işlemciyi duyurması bekleniyor. Sızan bilgiler ise bu ürünün temel özelliklerini ortaya koyuyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi"

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    Bilginin kaynağının Qualcomm'dan sızan bir sunum dosyası olduğu iddia ediliyor. Yeni çipin 5 nanometre teknolojisi kullanılarak üretileceği bildirildi. İşlemci Kryo 6xx çekirdeklerine dayalı olacak, ancak saat frekansı belirtilmiyor. Platform ayrıca LPDDR5-3200 ve LPDDR4X-2400 RAM'in yanı sıra hızlı UFS 3.1 depolama birimleri için destek de sunacak.

    İlk kullanan Xiaomi olabilir

    Spectra 570 ISP ünitesi, aynı anda üç 28 megapiksel sensörü veya 64 ve 20 milyon piksel sensör grubunu saniyede 30 kare hızında çalıştırma yeteneği sağlayacak. Dolayısı ile de video materyallerini saniyede 60 kare hızında 4K formatında kaydetmek mümkün olacak.

    Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı
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    Snapdragon 775'in, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 kablosuz iletişim, LTE Cat.18 hücresel iletişim ve mmWave 5G (otonom ve otonom olmayan mimarilere sahip ağlar) için destek sunacağı da belirtilmiş. Son olarak da ses yongası için WCD9380 / WCD9385'ten bahsediliyor.

    Öte yandan Çinli Xiaomi'nin yeni donanım platformunu benimseyen ilk şirketlerden biri olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/qualcomm_snapdragon_775_details_leak-news-48081.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Performansı 855 ile 865 arasında ve 865 e daha yakın konumda. Yıllardır kafamda kurguladığım orta seviye işlemci sonunda geliyor. Hem de en güncel 5 nm ile. Umarım çok sayıda cihazda yer bulur ve güzel fiyatlardan iyi telefonlara erişebiliriz.
    Performansı 855 ile 865 arasında ve 865 e daha yakın konumda. Yıllardır kafamda kurguladığım orta seviye işlemci sonunda geliyor. Hem de en güncel 5 nm ile. Uma...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım direkt Mi 11 Lite versiyonuyla gelir. Son zamanlarda eski işlemcilerle çok model çıkardı Xiaomi. Mi 11 McLaren Edition Special Ash Grey 12/512 gibi abidik gubidik bir sürüme çıkarırsa küfür yer.
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    rash.87 (R...... K......) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Gelmez, geçen gün mi 11 lite in platform özellikleri google verilerinde detaylandi. 765G ile 5G versiyonu 732G ile 4G versiyonu geliyor.



    Benim beklediğim ise 775G 6.44" ve OİS ile 400 USD bandında olmasıydı ama olmadı. Yine hayaller çöpe. Neden ois i koymuyor ki bu üreticiler. Şimdi tek seçenek OnePlus Nord kaldı bize.
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    G glumerna (hiko baba) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işlemciye güzel bi mi note 11 çıkar
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    MarjinaL_Kedi (Mehmet Sürgün) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    her telefon konusundan Xiaomi görmekden sıkıldım be nokia gibi mübarek bi model en vayi çeşit yapıyor
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    damn2u (Sercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Orta segmentte kaç dönemdir aynı chipsetler dönüp duruyor. Birine overclock yap, diğerinin saat hızını düşür, kötü gpu koyup orta segmente çek falan. Qualcomm'un rakipsiz olması, Mediatek'in de P ve G serisi chipsetleri ucuza vermesinden dolayı orta segment çakıldı kaldı çakalların eline.
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    firostr (Buğra Öztürk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    4500tl gibi bir fiyatlı model çıkarsa fena olmaz
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Performansı 855 ile 865 arasında ve 865 e daha yakın konumda. Yıllardır kafamda kurguladığım orta seviye işlemci sonunda geliyor. Hem de en güncel 5 nm ile. Umarım çok sayıda cihazda yer bulur ve güzel fiyatlardan iyi telefonlara erişebiliriz.
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