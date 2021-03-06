Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı

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Qualcomm'un kısa süre içinde orta sınıf Snapdragon 775 / 775G işlemciyi duyurması bekleniyor. Sızan bilgiler ise bu ürünün temel özelliklerini ortaya koyuyor.

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Bilginin kaynağının Qualcomm'dan sızan bir sunum dosyası olduğu iddia ediliyor. Yeni çipin 5 nanometre teknolojisi kullanılarak üretileceği bildirildi. İşlemci Kryo 6xx çekirdeklerine dayalı olacak, ancak saat frekansı belirtilmiyor. Platform ayrıca LPDDR5-3200 ve LPDDR4X-2400 RAM'in yanı sıra hızlı UFS 3.1 depolama birimleri için destek de sunacak.

İlk kullanan Xiaomi olabilir

Spectra 570 ISP ünitesi, aynı anda üç 28 megapiksel sensörü veya 64 ve 20 milyon piksel sensör grubunu saniyede 30 kare hızında çalıştırma yeteneği sağlayacak. Dolayısı ile de video materyallerini saniyede 60 kare hızında 4K formatında kaydetmek mümkün olacak.

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Snapdragon 775'in, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 kablosuz iletişim, LTE Cat.18 hücresel iletişim ve mmWave 5G (otonom ve otonom olmayan mimarilere sahip ağlar) için destek sunacağı da belirtilmiş. Son olarak da ses yongası için WCD9380 / WCD9385'ten bahsediliyor.

Öte yandan Çinli Xiaomi'nin yeni donanım platformunu benimseyen ilk şirketlerden biri olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_snapdragon_775_details_leak-news-48081.php

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