Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!

Türkiye’de mobil aksesuar pazarına yeni giriş yapan Mcdodo, DH üyelerine özel bir çekiliş kampanyası başlattı. 20 kişiye mobil aksesuar hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için forumda bu konuyu öne çıkarıp favorilere eklemeniz yeterli.

https://forum.donanimhaber.com/mcdodo-ve-dh-is-birligi-ile-20-kisiye-mobil-aksesuar-hediye--147050697

Mcdodo ürünleri hakkında detaylı bilgi ve fikir alışverişi için Ana Konu:

https://forum.donanimhaber.com/mcdodo-ch-4813-qc2-0-destekli-2a-kablosuz-sarj-standi-http-mcdodo-com-tr--146713126

5 kişiye Mcdodo 20000 mAh Powerbank

Tam Boyutta Gör

Üzerindeki LED gösterge sayesinde ne kadar şarjınız kaldığını yüzdelik olarak görüntüleyebilirsiniz. 20000 mAh kapasitesine rağmen taşınabilirlik açısından kullanışlı tasarıma sahip. Çift USB çıkışı sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebilirsiniz.

https://urun.n11.com/tasinabilir-sarj-cihazi/mcdododijital-gostergeli-20000mah-cift-usb-tasinabilir-powerbank-P461054263

5 kişiye Mcdodo CH-4813 kablosuz şarj standı

Kablo derdi olmadan telefonunuzu yatay veya dikey pozisyonda kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. 10W, 2A şarj özelliği sayesinde piyasadaki diğer ürünlere göre daha hızlı şarj ediyor. Qi teknolojisini kullandığı için Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi vb. kablosuz şarj özellikli tüm telefonlarda kullanabilirsiniz.

https://urun.n11.com/sarj-cihazi/mcdodo-ch-4813-qc20-destekli-2a-kablosuz-sarj-standi-siyah-P461054157

İlginizi Çekebilir

AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye

5 kişiye Mcdodo CC-6880 araç içi şarj cihazı

Bluetooth özelliği olmayan araçlarınıza Bluetooth fonksiyonu kazandırır. USB çıkışları sayesinde telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

https://urun.n11.com/cakmak-soketleri/mcdodo-cc-6880-bluetooth-fm-transmitter-cakmaklik-sarj-P461055045

5 kişiye Mcdodo CH-5031 3A hızlı şarj cihazı

3A gücündeki bu adaptörler aynı anda 3 cihazı hızlı olarak şarj edebilirsiniz. Üzerindeki LED gösterge sayesinde voltaj takibi yapabilirsiniz.

https://urun.n11.com/sarj-cihazi/mcdodo-ch-5031-led-gostergeli-3-usb-girisli-3a-hizli-sarj-cihazi-P461054494

Kazananlar 25 Aralık Cuma günü Instagram’da açıklanacak

Çekilişe katılmak için forumda bu konuyu öne çıkarmalı ve favorilerinize eklemelisiniz. Kazananlar 25 Aralık günü @donanimhabercom Instagram hesabımızdan canlı yayında açıklanacak. O güne kadar katılabilirsiniz.

Mobil sürümde katılım için:

Tam Boyutta Gör

Masaüstü sürümde katılım için:

Tam Boyutta Gör

Bu çekilişe ek olarak DonanımHaber Instagram hesabımızda 15 adet Mcdodo marka ürün hediye ediyoruz. Dilerseniz aşağıdaki linkten bu çekilişe de katılabilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/CI81PeSLqoB/

Not: Konu açılış tarihinin 72 saat sonrasında bu konu popüler konulara girmemişse öne çıkar butonu kalkacak. Öne çıkar butonu kalktıktan sonra katılmak isteyenlerin ilk mesajdaki beğeni butonuna basması gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.