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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!

    Dünyaca ünlü aksesuar markası Mcdodo, Türkiye piyasasına giriş yaptı. Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye ediyoruz.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    4,3b
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    231
    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1160

    Türkiye’de mobil aksesuar pazarına yeni giriş yapan Mcdodo, DH üyelerine özel bir çekiliş kampanyası başlattı. 20 kişiye mobil aksesuar hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için forumda bu konuyu öne çıkarıp favorilere eklemeniz yeterli.

    https://forum.donanimhaber.com/mcdodo-ve-dh-is-birligi-ile-20-kisiye-mobil-aksesuar-hediye--147050697

    Mcdodo ürünleri hakkında detaylı bilgi ve fikir alışverişi için Ana Konu:

    https://forum.donanimhaber.com/mcdodo-ch-4813-qc2-0-destekli-2a-kablosuz-sarj-standi-http-mcdodo-com-tr--146713126

    5 kişiye Mcdodo 20000 mAh Powerbank

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!
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    Üzerindeki LED gösterge sayesinde ne kadar şarjınız kaldığını yüzdelik olarak görüntüleyebilirsiniz. 20000 mAh kapasitesine rağmen taşınabilirlik açısından kullanışlı tasarıma sahip. Çift USB çıkışı sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebilirsiniz.

    https://urun.n11.com/tasinabilir-sarj-cihazi/mcdododijital-gostergeli-20000mah-cift-usb-tasinabilir-powerbank-P461054263

    5 kişiye Mcdodo CH-4813 kablosuz şarj standı

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!

    Kablo derdi olmadan telefonunuzu yatay veya dikey pozisyonda kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. 10W, 2A şarj özelliği sayesinde piyasadaki diğer ürünlere göre daha hızlı şarj ediyor. Qi teknolojisini kullandığı için Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi vb. kablosuz şarj özellikli tüm telefonlarda kullanabilirsiniz.

    https://urun.n11.com/sarj-cihazi/mcdodo-ch-4813-qc20-destekli-2a-kablosuz-sarj-standi-siyah-P461054157

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    5 kişiye Mcdodo CC-6880 araç içi şarj cihazı

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!

    Bluetooth özelliği olmayan araçlarınıza Bluetooth fonksiyonu kazandırır. USB çıkışları sayesinde telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

    https://urun.n11.com/cakmak-soketleri/mcdodo-cc-6880-bluetooth-fm-transmitter-cakmaklik-sarj-P461055045

    5 kişiye Mcdodo CH-5031 3A hızlı şarj cihazı

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!

    3A gücündeki bu adaptörler aynı anda 3 cihazı hızlı olarak şarj edebilirsiniz. Üzerindeki LED gösterge sayesinde voltaj takibi yapabilirsiniz.

    https://urun.n11.com/sarj-cihazi/mcdodo-ch-5031-led-gostergeli-3-usb-girisli-3a-hizli-sarj-cihazi-P461054494

    Kazananlar 25 Aralık Cuma günü Instagram’da açıklanacak

    Çekilişe katılmak için forumda bu konuyu öne çıkarmalı ve favorilerinize eklemelisiniz. Kazananlar 25 Aralık günü @donanimhabercom Instagram hesabımızdan canlı yayında açıklanacak. O güne kadar katılabilirsiniz.

    Mobil sürümde katılım için:

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!
    Tam Boyutta Gör

    Masaüstü sürümde katılım için:

    Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!
    Tam Boyutta Gör

    Bu çekilişe ek olarak DonanımHaber Instagram hesabımızda 15 adet Mcdodo marka ürün hediye ediyoruz. Dilerseniz aşağıdaki linkten bu çekilişe de katılabilirsiniz.

    https://www.instagram.com/p/CI81PeSLqoB/

    Not: Konu açılış tarihinin 72 saat sonrasında bu konu popüler konulara girmemişse öne çıkar butonu kalkacak. Öne çıkar butonu kalktıktan sonra katılmak isteyenlerin ilk mesajdaki beğeni butonuna basması gerekecek.



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    Değerli forum üyeleri, Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Ürünlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için, forum konumuz...
    Yorumu gör »     mcdodo.com.tr
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    mcdodo.com.tr 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Değerli forum üyeleri,
    Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

    Ürünlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için, forum konumuzu favorilerinize ekleyebilirsiniz.

    MCDODO Forum Konusuna buradan ulaşabilirsiniz: https://forum.donanimhaber.com/mcdodo-ch-4813-qc2-0-destekli-2a-kablosuz-sarj-standi-http-mcdodo-com-tr--146713126

    Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte; sağlıklı, mutlu ve de huzurlu günler dileriz.

    Saygılarımızla,

    MCDODO Ekibi
    Değerli forum üyeleri, Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Ürünlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için, forum konumuz...
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    2 Yanıt Yanıtla +68
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    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Beni de beğenin bari 🥰
    Yanıtla +44
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    from softwave 3 gün ( Mesaj Silindi )
    mokoko ile dh işbirliği diye okudum affedin
    Yanıtla +38
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    Yorumlar (220) Yorum Yaz Forumda Gör
    1084
    amrdvn 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katıldım
    Yanıtla
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    Dr. Alfred Blalock (Sssssss sssssss) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    çekilişe ktılıyorum
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    furkanta_resmi (Furkan Tasdelen) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çekilişe katılmak istiyorum standlı kablosuz sarja talibim :)
    Yanıtla
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    meric3334 (Meriç Yılmaz) 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    ciwanbilisim (ciwan antalya) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haniko duduko
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    elLbufFer (selçuk dabak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hissediyorum bana çıkmayacak beyler .
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    üç f (Yashin Lev) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    yaptık bakalım
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    stableRevulation (İnsan(e) ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    katıldıkm, fakirik ağam
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    bol şans
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    Tyler Norton (EMRE B) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üç kuruşluk malzeme için yaptığımız işlere bak. 5 dk favori butonunu aradım. Yokluğun gözü kör olsun.
    Yanıtla +3
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    4330 kez okundu.
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