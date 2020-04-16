MEB, Hatay'da solunum cihazı üretildiğini duyurdu

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MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde tıbbi ekipman üretimine yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, solunum cihazının İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun tasarlandığı ve Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak imal edildiği belirtildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağı açıklandı.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Hatay ve İstanbul’da solunum cihazının üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyordu. İlk sevindirici haber Hatay’dan geldi. Hatay Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı ve ilk solunum cihazı üretildi. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” Şeklinde konuştu.

MEB, koronavirüs salgını süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirdi. Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.

https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-solunum-cihazi-uretti/1806722

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