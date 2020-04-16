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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MEB, Hatay'da solunum cihazı üretildiğini duyurdu

    Koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde çalışmalara hız veren MEB, ilk solunum cihazıyla ilgili güzel haberin Hatay'dan geldiğini açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde tıbbi ekipman üretimine yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

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    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, solunum cihazının İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun tasarlandığı ve Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak imal edildiği belirtildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor?"

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Hatay ve İstanbul’da solunum cihazının üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyordu. İlk sevindirici haber Hatay’dan geldi. Hatay Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı ve ilk solunum cihazı üretildi. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” Şeklinde konuştu.

    MEB, koronavirüs salgını süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirdi. Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.



    https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-solunum-cihazi-uretti/1806722 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kazuya58 (sinan polat) 2 sa. en beğenilen corde
    Eldeki imkanlara göre ar-ge yapıp üretmişler. Biz icat ettik keşfettik oo dünyada başka yok demiyorlar. Sonuçta bir lise orası Mercedes laboratuvari değil. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

    Motoru yerli değil istemezuk demeden önce okuyun.
    Eldeki imkanlara göre ar-ge yapıp üretmişler. Biz icat ettik keşfettik oo dünyada başka yok demiyorlar. Sonuçta bir lise orası Mercedes laboratuvari değil. Ell...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    asderty (Cengiz ) 2 dk.
    Vizyon olmayınca, bilime inanmayınca, maalesef başımıza gelmeden anlayamıyoruz bazı şeyleri.



    Lisenin laboratuvarı veya arçeliğin dev fabrikası. Bu işi bir plan dahilinde ve zamanında yapmak esas olan. Devlet ocak ayında plan yapıp, daha şubata girmeden projesini falan bitirip, örneğin şubat ortasında üretim yapabilecek şekilde bitirmeliydi işi.



    Aynı şey maske için de geçerli. Her işimizde illaki başımıza gelmesi gerekiyor.



    Yapacak bişey yok şu an. Geç oldu ama bişeyler oluyor işte.
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    smart1978 (X Y) 13 dk.
    Tebdrikler . FElakete ne kadar erken seri uretimle hazirlikli tedarik zinciri de kurulursa ne ala ...
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Ziya Selcuk sayesinde sonunda meslek ve teknik liseler olmasi gereken sekle bürünüyor bugüne kadar hep it kopuk oluyordu
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 sa.
    daha geçen ay çıkan haberlerde.. solunum cihazı üretiminde sıkıntı olmadığı ihtiyaçtan fazlası üretildiği deniyordu..


    bkz: yeterli miktarda maske üretiliyor. - şu an satın almak istesen de bulamıyorsun herkes yıkanabilir maskelere döndü
    bkz: kitler yeterli miktarda üretiliyor. - şüphelileri eve 14 günlüğüne gönderiyorlar
    bkz: maskeler ücretsiz dağıtılacak - 10 gün oldu hala dağıtılacak !

    bkz: yerli otomobil göklerde
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    Jwwjshdudhdhd 2 sa. yeni yorumcu
    Monitöre bakın dh açık
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    canguler917 (can guler) 3 sa.
    benim bildiğim entübe hastalar için solunum cihazı gerekli. ülkemizdeki vaka sayısı 20 bin civarındayken de entübe sayısı 1000 civarıydı, şuan 60 bini geçti fakat yine 1000 kadar entübe hasta var. ülkede herkes solunum cihazı ürettik diyor da ihtiyaç var mı ? ileride o kadar ihtiyaç olur mu ?
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    corde (can can) 3 sa.
    Mercedes solunum cihazı blueprintlerini ücretsiz olarak herkese açmamış mıydı?

    Amerika’yı yeniden mi keşfediyoruz acaba?
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. corde
    tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok ama tekerleğin yol tutuşunu arttırmak, ömrünü uzatmak, maliyeti düşürmek için... ARGE ye her zaman gerek var.
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    kazuya58 (sinan polat) 2 sa. corde
    Eldeki imkanlara göre ar-ge yapıp üretmişler. Biz icat ettik keşfettik oo dünyada başka yok demiyorlar. Sonuçta bir lise orası Mercedes laboratuvari değil. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

    Motoru yerli değil istemezuk demeden önce okuyun.
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