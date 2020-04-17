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    MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti

    Milli Eğitim Bakanlığı; ambulans, hastane, sahra hastanesi ve evde kullanılabilecek uzaktan kontrollü solunum cihazı üretmeyi başardı. Sırada N95 üretimi yapacak makine var.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti
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    Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinden yaptığı duyuru ile uzaktan kontrollü solunum cihazı (ventilatör) üretmeyi başardığını duyurdu. Solunum cihazı, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geliştirildi.

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    Bakanlık tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda meslek liselerinin imkanları, ventilatör üretimi için kullanılıyor. İlk ventilatör cihazı Hatay’daki bir lisede üretilmişti. Şimdi de İstanbul’da ikinci solunum cihazı üretildi. Bu cihazı “Exprium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör” olarak tanımlayabiliriz. Hem hastanelerde hem de ev ortamında kullanılabiliyor. Cihazın en önemli özelliği ise kontrolünün uzaktaki bir bilgisayar veya mobil uygulama vasıtasıyla kontrol edilebiliyor olması. Bu sayede ambulans ve sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 3 katlı cerrahi maske üreten seri üretim makinesinin üretildiğini açıklamıştı. Şimdi de N95 standardında maske üreten makinenin geliştirilmesi için çalışmalara başlandı.



    http://www.meb.gov.tr/meslek-liseleri-uzaktan-kontrollu-solunum-cihazi-uretmeyi-de-basardi/haber/20720/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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