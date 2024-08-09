Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye, 2 Ağustos tarihinde dünya çapında bir milyardan fazla bireysel kullanıcısı olan Instagram’a erişim engellendi. Instagram için erişim engeli devam ederken yasaklı platformlar arasına 7 Ağustos’ta oyun platformu Roblox eklendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Roblox'un ve Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz.”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, günümüz dijital dünyasında çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını söylerken okulların, öğretmenlerin ve eğitim öğretim ortamlarının yanında sosyal medya mecralarının da çocukların gelişiminde etkili olduğunu belirtti. Tekin, dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in açıklamasının tam hali şu şekilde:

"Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir.

Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.

Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."

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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Roblox ve Instagram açıklaması