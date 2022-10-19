MediaTek Dimensity 9200 özellikleri sızdırıldı: Önümüzdeki ay gelebilir

Tam Boyutta Gör TSMC'nin 4 nm üretim mimarisi ilk olarak MediaTek'te görülmüştü. Zira MediaTek Qualcomm'u amiral gemisi olarak nitelendirilen akıllı telefonların pazarından uzaklaştırmayı istiyor. iQOO tarafından üretilen akıllı telefonlarda gördüğümüz Dimensity 9000+ da gün geçtikçe daha çok kişiye ulaşıyor.

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MediaTek Dimensity 9200 neler sunacak?

Dimensity 9200 isimli ürün işlemci tasarımı sektöründen sızdırdığı haberlerle tanınan "IceUniverse" isimli bir kullanıcıya göre önümüzdeki ay kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu işlemcinin adı henüz belli olmasa da birçok kişi bu isim tahmininin doğru olduğunu düşünüyor.

Snapdragon 8 Gen 2'den tanıdığımız ARM Cortex X3 bu işlemcide de mevcut olabilir. Kendisi Cortex X2'ye göre yüzde 25 daha yüksek performans sunuyor. Cortex-A715 ve A510 v.2 ikilisi de Dimensity 9200'e güç verebilir.

MediaTek'in bu yeni işlemciyi nasıl bir mimari ile donatacağı bilinmiyor. Qualcomm'a baktığımızda 1+2+2+3 mimarisini görüyoruz. MediaTek'in bu mimariyi takip edip etmeyeceğini de henüz bilmiyoruz.

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre Tayvanlı şirket ARM tabanlı olan Immortalis-G715'e odaklandı. Bu yeni donanım Mali serisinin yerini alacak ve Adreno serisine rakip olacak.

TSMC'nin 4 nm üretim süreci ile üretilmesi planlanan MediaTek Dimensity 9200'de A710 ve A510 çekirdekleri de yer alabilir. Immoralis GPU ve Cortex-X3'ün yanı sıra A510 ve A710 çekirdeklerinin tercih edilmesi Dimensity 9200'ün tahmin edilenden daha düşük bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmesini sağlayabilir.

Dimensity 1200 ve Dimensity 8000 fiyat konusunda birçok kişiyi memnun etmişti. Bu bağlamda MediaTek'in uygun fiyatlı olan amiral gemisi akıllı telefonlar ve orta segment mobil cihazlar için yatırım yapmaya devam ettiğini görebiliriz.

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MediaTek Dimensity 9200 özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?