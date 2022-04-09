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    MediaTek Dimensity 1300 tanıtıldı: 200MP sensör desteği ve daha fazlası

    Mobil yonga setleri ile akıllı telefon sektöründe büyük bir başarı elde eden ve Qualcomm ile olan rekabeti sürdüren MediaTek, yeni Dimensity 1300 çipsetini tanıttı. 
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    MediaTek, Dimensity 1300'ü tanıttı: İşte özellikleri
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    Mobil yonga pazarının iddialı isimlerinden MediaTek, orta sınıf cihazları hedefleyen ve geçtiğimiz yıl duyurulan Dimensity 1200’ün halefi olacak yeni Dimensity 1300 çipsetini tanıttı.

    Orta sınıfta işler kızışıyor

    TSMC’nin 6nm üretim sürecine dayanan Dimensity 1300, 4 Cortex-A78 (3 Adet 2.6 GHz’e kadar A78 süper çekirdek ve 1 adet 3 GHz’e kadar A78 Ultra çekirdek) ve 2 GHZ’e hızlara ulaşan 4 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Grafik tarafında ise selefi ile aynı Mali-G77 MC9’dan güç alacak.

    Bununla birlikte orta sınıf cihazlar için 200 MP’e kadar sensör desteği ve 4K videolar için donanım hızlandırmalı AV1 kod çözme desteği gibi artılar sunacak yeni yonga seti, ayrıca 16GB 4266Mbps LPDDR4x RAM desteği, UFS 3.1 Desteği, 2K 168Hz ekranlar için destek ve Çift SIM'lerde 5G desteği gibi iddialı özellikler ile gelecek.

    Bildirilenlere göre 2022’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Dimensity 1300'ün, ilk olarak OnePlus Nord 2T ve Redmi Note 12 serilerinde kullanılması bekleniyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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