Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı!

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Forbes, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin milyonlarca kullanıcının özel web ve telefon kullanımını kaydettiğini belirten özel bir rapor yayınladı. Redmi Note 8 akıllı telefonundan yaptıklarının çoğunu takip ettiğini keşfettikten sonra, güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig, Alibaba tarafından Singapur ve Rusya'da barındırılan ve Xiaomi tarafından kiralanan sunuculara gönderildiğini buldu.

Tüm hareketler gözlem altında

Xiaomi'nin telefonlarına yüklenen bir web tarayıcısı üzerinde çalışan araştırmacılar, ziyaret edilen web siteleri, Google'daki arama sorguları ve telefonların haber akışında görünen her şey dahil bir kullanıcının web davranışının neredeyse tamamını izlediğini buldular. Daha da kötüsü, Forbes araştırmacıların telefonun tarayıcısı 'gizli' modda olsa bile izlemenin sürdüğünü bildirdi.

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Cirlig'in araştırmalarına göre Redmi telefonundaki varsayılan müzik çaları kullanarak hangi müziği dinlediği bile izleniyor.

Ayrıca, cihazın açtığı klasörleri, ekranları (durum çubuğu ve Ayarlar sayfası bile) izlediğini söylüyor. Araştırmaya göre Xiaomi, belirli bir cihazı ve Android sürümünü tanımlamak için benzersiz numaralar da dahil olmak üzere telefon hakkında veri topluyor.

Redmi Note 8'in yanısıra Xiaomi Mi 10, Redmi K20 ve Mi Mix 3 akıllı telefonlarda da benzer sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

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Xiaomi mevcut haberlere; "Xiaomi, Forbes'un son makalesini okumaktan hayal kırıklığına uğradı. Veri gizliliği ilkelerimiz ve politikamızla ilgili olarak ilettiklerimizi yanlış anladıklarını düşünüyoruz. Xiaomi'nin kullanıcı gizliliği ve internet güvenliği birinci önceliğe sahiptir; yerel yasa ve düzenlemelere kesinlikle ve tam olarak uyduğumuzdan eminiz. Bu talihsiz yanlış yorumlama konusunda netlik sunmak için Forbes'a ulaştık." şeklinde cevap verdi.

https://www.gsmarena.com/report_claims_that_xiaomi_phones_collect_browsing_data_from_its_users-news-42984.php

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