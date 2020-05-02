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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı!

    Güvenlik araştırmacısı, telefonlarını ve web tarayıcı uygulamalarını kullanan kişilerden özel veri topladığı konusunda Xiaomi'yi suçladı. Xiaomi haberi yalanladı
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı!
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    Forbes, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin milyonlarca kullanıcının özel web ve telefon kullanımını kaydettiğini belirten özel bir rapor yayınladı. Redmi Note 8 akıllı telefonundan yaptıklarının çoğunu takip ettiğini keşfettikten sonra, güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig, Alibaba tarafından Singapur ve Rusya'da barındırılan ve Xiaomi tarafından kiralanan sunuculara gönderildiğini buldu.

    Tüm hareketler gözlem altında

    Xiaomi'nin telefonlarına yüklenen bir web tarayıcısı üzerinde çalışan araştırmacılar, ziyaret edilen web siteleri, Google'daki arama sorguları ve telefonların haber akışında görünen her şey dahil bir kullanıcının web davranışının neredeyse tamamını izlediğini buldular. Daha da kötüsü, Forbes araştırmacıların telefonun tarayıcısı 'gizli' modda olsa bile izlemenin sürdüğünü bildirdi.

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    Cirlig'in araştırmalarına göre Redmi telefonundaki varsayılan müzik çaları kullanarak hangi müziği dinlediği bile izleniyor.

    Ayrıca, cihazın açtığı klasörleri, ekranları (durum çubuğu ve Ayarlar sayfası bile) izlediğini söylüyor. Araştırmaya göre Xiaomi, belirli bir cihazı ve Android sürümünü tanımlamak için benzersiz numaralar da dahil olmak üzere telefon hakkında veri topluyor.

    Redmi Note 8'in yanısıra Xiaomi Mi 10, Redmi K20 ve Mi Mix 3 akıllı telefonlarda da benzer sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor"

    Xiaomi mevcut haberlere; "Xiaomi, Forbes'un son makalesini okumaktan hayal kırıklığına uğradı. Veri gizliliği ilkelerimiz ve politikamızla ilgili olarak ilettiklerimizi yanlış anladıklarını düşünüyoruz. Xiaomi'nin kullanıcı gizliliği ve internet güvenliği birinci önceliğe sahiptir; yerel yasa ve düzenlemelere kesinlikle ve tam olarak uyduğumuzdan eminiz. Bu talihsiz yanlış yorumlama konusunda netlik sunmak için Forbes'a ulaştık." şeklinde cevap verdi.



    https://www.gsmarena.com/report_claims_that_xiaomi_phones_collect_browsing_data_from_its_users-news-42984.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eas722 2 hf. en beğenilen
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    sub182 (su ben) 2 hf.
    yahu gunumuzde bunu yapmayan teknoloji firmasi kaldi mi? amerika daki cahil kesim inanir anca boyle seylere..
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    koyunsayar 2 hf. sub182
    Yakın zamanda uyanacaksınız kötünün kötüsü geliyor
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    koyunsayar 2 hf. sub182
    Yakın zamanda uyanacaksınız kötünün kötüsü geliyor
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    BYRM81 (Bayram ERTÜRK) 1 hf.
    İlk önce Huawei,şimdilerde Xiaomi sonrasında Oppo,Realme vs uzar gider bu hikâye
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    bende345 1 hf.
    Eşim İPhone, ben Redmi note 8 kullanıyorum. Evde konuşurken, söz arasında ne geçse, reklamlarda karşımıza o çıkıyor. Bilinmedik bir şey değil bu.

    Sanki İphone daha çok yapıyor gibi.

    Zaten her kullandığın uygulama için, mikrofona, kameraya, galeriye erişim izni veriyorsun. Ne için sanıyorsun?
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    denizyavuz1 1 hf. yeni yorumcu
    huaweiye güvenirim bu konuda
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    DH Misafiri 1 hf.
    bu veriler yıllardır toplaniyordu olacak olsaydi zaten coktan olmustu tüm programlar firmalar kullanıcı verilerini gelistirme adi altında toplar
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    mtanhu (murat ) 1 hf.
    Çin'e karşı genel bir güvensizliğim var. Çin için böyle şeyler zaten normal.
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    snoppy 1 hf.
    Facebook'un "cambridge analytica" skandalı ortaya çıkalı daha birkaç sene oldu. kişisel verilerimizi kullanmayan şirket yok. Microsoft, Apple, Google, Xiaomi, Huawei vs.. her birisi aynı bok. O yüzden mümkün olduğunca az kişisel bilgi vererek bu servisleri kullanmaya dikkat etmeliyiz.
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    The Hollow 1 hf. snoppy
    Haklısınız, kişisel verilerimizi kullanmayan şirket yok. Fakat Çinli şirketler öyle bir topluyorlar ki, mesela Samsung 1 günde 20 kez sunucularıyla iletişim kurarken, Apple 10 kez kuruyor. Diğer taraftan Xiaomi 200 kez kuruyor. Harcanan verilerde de yine Xiaomi diğerlerine göre kat be kat daha fazla gönderiyor. Rakamları kaba taslak yazmış olsam da bu durumu bizzat karşılaştırmıştım. Apple ve Samsung, Çinli şirketlerin yanında melek kalıyorlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Apple ve Microsoftun kişisel bilgilerimizi NSA, FBI ve CIA gibi kurumlara verdiğini düşünüyorum. Çinliler de Çin hükümetine veriyordur kesin. En doğrusu çok fazla kişisel bilgi paylaşmamak ne telefon ne sosyal medya, internet.
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    Krone 1 hf.
    Google’dan büyük hırsız yok. 1 Google 2 Çinliler.
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    Zopyros 1 hf. yeni yorumcu Krone
    Apple hepsinden daha büyük hırsız
    teknoloskop.net/...
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Bu yüzden Apple

    Google telefonun herşeyine karışıyor ve reklam satıyor. Her bilgini kullanıyor.

    Birşeyin fiyatı ucuzsa daha pahâlıdır.
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    The Hollow 1 hf. Will Antonio Zebbeli
    Apple'ın iPhone konusunda bazı tavırlarını beğenmesem de, mahremiyet konusunda diğerlerine göre farklı bir noktada diyebiliriz. Konu yine ne kadar ekmek o kadar köfte lafına geliyor. Samsung'da fena değil. Fakat Apple bu konuda insanların en güvenebileceği şirket. Fanı olmasam da hakkını vermek lazım.
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    SeKSandDoRT (Seksendört 84) 1 hf.

    bilmiyorum etkili olurmu,

    modeminize reklam engelliyici dns leri girin tüm ağ/ağdakileri reklamlardan arındırın,

    mutlaka sörf için güvendiğiniz 3.parti bir tarayıcıyı gizli mod, + reklam engelleyici + izleyici engelleyici aktif kullanın,

    çine mok atanlar amerika yıllardır aynı şeyi windowsla yapmıyormuydu
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    3592 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    xiaomi, xiaomi özel veriler ve
    4 etiket daha redmi note 8 xiaomi gizlilik duckduckgo Internet
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