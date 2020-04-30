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    Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 modelinde 6.53 inçlik nokta çentikli ekran, 12nm Helio G85 yonga seti, 48MP ana kamera, 18W hızlı şarj, 5020mAh kapasiteli batarya gibi detaylar yer alıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,2b
    53
    14
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin beğenilen Redmi Note serisinin dokuzuncu neslinde yeni halka Redmi Note 9 oldu. Bugüne kadar 3 farklı Redmi Note 9 modeli tanıtılmasına rağmen orijinal modele henüz sıra gelmemişti.

    Redmi Note 9 özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 her zaman olduğu gibi uygun fiyat ve tatmin edici performansı bir araya getiriyor. 6.53 inçlik ekranda 2340 × 1080 piksel çözünürlük sunan telefon nokta çentik sayesinde oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    Ayrıca Bkz. "HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi"

    Yonga seti tarafında 12nm Helio G85 tasarımını kullanan ilk telefon Redmi Note 9 oldu. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran yonga setine Mali-G52 grafik birimi yer alıyor. Helio G90 yonga setinin biraz daha altında Helio G85 yonga setinin iyi bir performans sunacağını söylemek mümkün.

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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 13MP çözünürlüğünde.

    5020mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. 3.5mm kulaklık girişi ve kızılötesi vericinin unutulmadığı modelde parmak izi okuyucu kamera yuvasının içerisinde yer alıyor. Ülkemizde de satışa çıkacak Redmi Note 9 için fiyatlar şu şekilde:

    Redmi Note 9 3GB RAM + 64GB depolama – 199$

    Redmi Note 9 4GB RAM + 128GB depolama – 249$

    (Daha iyi işlemcisi olan Redmi Note 9S 4GB Türkiye fiyatı 2499TL)

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TITAN (S K) 1 sa. en beğenilen
    plastik çöp. böyle deyince xiaomi fanboyları sinirleniyor. hani nerede %5'den fazla kar etmeyeceğiz diyen ceo?

    apple'a o kadar sövüyorduk iphone pahalı diye yemin ediyorum adamlar fiyat / performans telefonu oldular. parayı veriyorsun ama karşılığında 4-5 yıl stabilite, güvenlik, kaliteli malzeme, iyi kamera vs. satın alıyorsun.

    farkında değil misiniz android cephesinde fiyatların nasıl şişirildiğinin? apple yeni iphone modellerini daha uyguna satacak çünkü kulaklık saat uygulama reklam vs. gelirleri telefondan daha fazla olmaya başladı. android can çekişecek görüceksiniz.
    plastik çöp. böyle deyince xiaomi fanboyları sinirleniyor. hani nerede %5'den fazla kar etmeyeceğiz diyen ceo? apple'a o kadar sövüyo...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    berbatine (Burak Asan) 1 sa. TITAN
    Xiaomi ile bunun ne ilgisi var? Bak orada 199 dolar yazıyor. 200 dolarlık telefona 100 dolar kar marjı koyan Evofone'nun suçu.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 38 dk. TITAN
    yav he çöp. 2 dolara adamlar neler neler veriyor daha ne yapsın. iphone 7'ye 3500 lira ver beğenmiyorsan. iphone 7 mükemmel telefon.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 1 sa. en beğenilen
    plastik çöp. böyle deyince xiaomi fanboyları sinirleniyor. hani nerede %5'den fazla kar etmeyeceğiz diyen ceo?

    apple'a o kadar sövüyorduk iphone pahalı diye yemin ediyorum adamlar fiyat / performans telefonu oldular. parayı veriyorsun ama karşılığında 4-5 yıl stabilite, güvenlik, kaliteli malzeme, iyi kamera vs. satın alıyorsun.

    farkında değil misiniz android cephesinde fiyatların nasıl şişirildiğinin? apple yeni iphone modellerini daha uyguna satacak çünkü kulaklık saat uygulama reklam vs. gelirleri telefondan daha fazla olmaya başladı. android can çekişecek görüceksiniz.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    berbatine (Burak Asan) 1 sa. TITAN
    Xiaomi ile bunun ne ilgisi var? Bak orada 199 dolar yazıyor. 200 dolarlık telefona 100 dolar kar marjı koyan Evofone'nun suçu.
    Yanıtla
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 38 dk. TITAN
    yav he çöp. 2 dolara adamlar neler neler veriyor daha ne yapsın. iphone 7'ye 3500 lira ver beğenmiyorsan. iphone 7 mükemmel telefon.
    Yanıtla
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    johnymu (mur0 ) 1 sa.
    128 gblık model yokmu, tr fiyatı ne olurki
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    evlbleef 45 dk. yeni yorumcu
    64GB depolama olan model 4GB RAM'li olmalıydı. 199$ için tercih edilesi bir cihaz olurdu. 4GB olanı almak için 50$ daha koymak gerekiyor. 9S'e çıkılır o zaman da.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 34 dk.
    3gb ram olmamış. geçen sene 64gb modelde 4gb ram vardı. ki redmi note 8 bu fiyatlardan daha ucuzdu.
    işlemci baya güçlenmiş. g80 bile sd 665'ten daha iyi. ancak 3gb ram hiç yakışmadı o telefona. redmi note 8 pro'da 6gb ram vardı. fiyat olarak da 200 $ civarıydı yine.
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    sezginkurt 33 dk. yeni yorumcu
    adamlarda ne güzel yaa 200 dolara telefon alıyorlar bizde o para gidip nerden çıkıyor
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    Akbaba89 ( ***) 18 dk.
    Ram büyük faktör androidde 6gb ramli model görmek iyi olurdu
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    aschil (Tuncay Şahin) 1 sa.
    Redmi alınabilir duruyor.
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    DeathLess_55 1 sa.
    Sonunda damla çentik veya popup giderilmiş
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    lalala25 1 sa.
    Uygun fiyata en iyi kamerayı koyuyorlar cidden. Üstelik mediatek işlemci sevmeyenler için 9s diye aynı telefonun snapdragon işlemcili versiyonunu da çıkarmışlar diğer firmalar örnek almalı.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 sa.
    2000'e direk 9 gelirse Realme 6 ve 6i'yi bozarlar 9S ise şu an fiyata alınmaz Realme 6 varken.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1194 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Redmi Note 9 ve
    3 etiket daha redmi note 9 fiyat Mobil Teknolojiler Galeri
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