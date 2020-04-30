Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin beğenilen Redmi Note serisinin dokuzuncu neslinde yeni halka Redmi Note 9 oldu. Bugüne kadar 3 farklı Redmi Note 9 modeli tanıtılmasına rağmen orijinal modele henüz sıra gelmemişti.

Redmi Note 9 özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9 her zaman olduğu gibi uygun fiyat ve tatmin edici performansı bir araya getiriyor. 6.53 inçlik ekranda 2340 × 1080 piksel çözünürlük sunan telefon nokta çentik sayesinde oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Ayrıca Bkz. "HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi"

Yonga seti tarafında 12nm Helio G85 tasarımını kullanan ilk telefon Redmi Note 9 oldu. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran yonga setine Mali-G52 grafik birimi yer alıyor. Helio G90 yonga setinin biraz daha altında Helio G85 yonga setinin iyi bir performans sunacağını söylemek mümkün.

İlginizi Çekebilir

BlackShark 3 serisi karşınızda: Tetik tuşları, çift taraflı soğutma ve dahası

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 13MP çözünürlüğünde.

5020mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. 3.5mm kulaklık girişi ve kızılötesi vericinin unutulmadığı modelde parmak izi okuyucu kamera yuvasının içerisinde yer alıyor. Ülkemizde de satışa çıkacak Redmi Note 9 için fiyatlar şu şekilde:

Redmi Note 9 3GB RAM + 64GB depolama – 199$

Redmi Note 9 4GB RAM + 128GB depolama – 249$

(Daha iyi işlemcisi olan Redmi Note 9S 4GB Türkiye fiyatı 2499TL)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.