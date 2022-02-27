MediaTek Dimensity 8100 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Snapdragon 888'e rakip geliyor

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Akıllı telefon yonga üreticileri Qualcomm ve MediaTek'inrekabeti giderek hız kazanıyor. Snapdragon 8 Gen 1'in rakibi olacak Dimensity 9000 üzerinde çalışmalarını sürdüren MediaTek’in, uygun fiyatlı Dimensity 8100 yongası iddialı bir performans ile geliyor. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre GFX Bench ES 3.0 Manhattan testinde 170 FPS civarında bir skora ulaşan yeni yonga, Snapdragon 888 ve 888+’ın rakibi olacak.

İlk olarak Redmi cihazlarda kullanılacak

Akıllı telefonlarda yüksek kullanım oranlarına ulaşan Dimensity 1100 ve 1200’ün halefi olması beklenen yeni yonganın, 2.85 GHz’de çalışan dört adet Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2.0 GHz’de çalışan Cortex-A55 çekirdeğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte Tayvanlı dev üretici TSMC’nin 5nm işlem teknolojisi ile üretilecek Dimensity 8100, ilk olarak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Redmi telefonlarda karşımıza çıkacak.

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Paylaşılan sonuçlar henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, MediaTek orta sınıf akıllı telefonlara büyük bir performans artışı sunabilir. Yeni yonga hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

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MediaTek's Dimensity 8100 iddialı bir performans ile geliyor